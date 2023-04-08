«Министерство обороны Республики Армения планирует принять участие в двух других военных учениях, организованных командованием Сухопутных войск США в Европе в этом году, — сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Saber Junction», — анонсировал 7 апреля пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян. Также ранее в Пентагоне сообщали, что Армения в числе других стран примет участие в учениях Defender Europe — 2023, однако потом Ереван исключили из списка участников.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Армения, как и Россия, напомним, является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В январе минобороны республики информировало штаб ОДКБ о нецелесообразности «в нынешней ситуации» проведения в Армении учений «Нерушимое братство». О нецелесообразности маневров «по крайней мере в этом году» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Причиной действующее армянское руководство называет свое недовольство «недостаточной» реакцией ОДКБ на действия Азербайджана в зоне карабахского конфликта. «Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами», — цитировало издание Газета. ру заявление Пашиняна в ноябре 2022 года. Фактически армянский премьер критиковал не столько действия организации, сколько политику Москвы.

В целом демонстративное сотрудничество с НАТО — военным блоком, который через поставки вооружений Киеву вовлечен в конфликт с Россией — выглядит как часть тренда на дистанцирование, казалось бы, союзных России государств от Москвы, и не может не вызывать вопросы.

Максим Богодвид/РИА Новости Военнослужащий армии Армении

Процесс эрозии отношений Армении и России в рамках ОДКБ и вообще в рамках российско-армянских отношений уже не новость, сказал ИА REGNUM армянский политолог Ерванд Бозоян. «К сожалению, после 2018 года и обещаний о том, что Армения не поменяет свои геополитические задачи, мы видим, что республика фактически не сдержала свое слово», — отметил собеседник.

Бозоян не исключает, что в будущем Армения может поменять и отношение к ОДКБ, и отношение в рамках российского-армянских экономических отношений уже глобально.

Среди действующего армянского руководства, пришедшего к власти после «бархатной революции» 2018 года преобладали прозападные настроения, а начало СВО стало для них своего рода катализатором, полагает эксперт.

«Внутри Армении пока что сложился некий статус-кво в политической плоскости — фактически сейчас нет выборов, нет никаких политических процессов. Но то, что делают власти Армении, совсем не нравится большинству армянского общества», — отмечает Бозоян. Однако такие предпочтения армянских элит играют на руку Вашингтону, пустившему в стране корни своих многочисленных НКО: США сегодня важно изменить геополитическое положение Закавказья, ослабив там позиции России.

Происходящее — отражение попыток армянского руководства, усидеть сразу на нескольких стульях, отмечает политолог, эксперт по Южному Кавказу, Андрей Арешев. «Мы имеем дело с одним из отражений региональной турбулентности и невозможностью окончательно определить внешнеполитические приоритеты. Армения в силу объективных обстоятельств находится в более слабом состоянии, более слабом положении и вынуждена себя вести таким образом. К сожалению, это объективное отражение имеющегося положения дел», — сказал Арешев ИА REGNUM.

Павел Бедняков/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Текущая ситуация создалась благодаря тенденциям недавнего прошлого, когда российская сторона работала преимущественно с элитами стран СНГ, заметил эксперт. «После того как элиты показали свою ненадежность и прогрессирующую многовекторность, выяснилось, что у российской стороны должной опоры в обществе, в общественных настроениях нет», — отметил Арешев.

Многое держится на укорененном в сознании многих армян образе России как «старшего брата». Но вопрос в другом — надолго ли хватит наработанного ранее авторитета без активного приложения Москвой «мягкой силы» в регионе.

Возможно, в условиях напряжения сил в СВО и турбулентности в регионе Москва хочет поставить вопрос на паузу, чтобы «не наломать дров», принимая поспешные решения. «В Москве думают, что как нужно действовать в дальнейшем, чтобы, с одной стороны, не ущемлять интересы России и, с другой стороны, не окончательно портить отношения с армянским обществом», — уверен Бозоян.

Безусловно, в обозримом будущем Армения вряд ли куда-то денется от российского влияния. Если Ереван откажется от России, Армения может просто исчезнуть с политической карты. Думают ли об этом в правительственных кабинетах Еревана — вопрос открытый. Однако Москве лучше не затягивать с такими вольностями союзника по ОДКБ и использовать имеющиеся рычаги влияния, отмечают эксперты. Как минимум, ситуация на Украине показывает, что пассивность и принятие половинчатых решений приводят не только к потере авторитета Москвы и выдавливанию российских интересов из региона, но и к появлению новых горячих точек вблизи границ России.