Правительство ФРГ анонсировало проведение на своей территории крупнейших военно-воздушных учений сил НАТО за последние 10 лет. Как сообщил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц, в учениях Defender 23, которые начнутся в конце апреля, примет участие Финляндия — впервые после получения статуса члена альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Военно-воздушные учения сил НАТО

Предстоящие учения станут беспрецедентными по масштабам переброски авиационной техники через Атлантический океан, заявили в командовании ВВС Национальной гвардии США. Всего в манёврах планируется задействовать более 100 американских военных самолетов.

В ходе учений планируется отработать сценарий, при котором «конфликт на Украине распространится на территорию стран НАТО», отметил командующий военно-воздушными силами Национальной гвардии США Майкл Ло.

«Это крупнейшая переброска сил через Атлантику, которую мы когда-либо осуществляли», — цитирует заявление генерал-лейтенанта Ло журнал Air Force Magazine.

Помимо армии США в учениях будут задействованы контингенты из 25 государств: из 21 страны НАТО (включая, как было сказано, и Финляндию), а также из находящихся пока вне альянса Швеции, Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Будут участвовать и представители самопровозглашенного Косово. В целом планируется задействовать 26 тыс. военнослужащих, из них 9 тыс. будут представлять США, сообщает Defense News.

Для проведения учений в Европу уже было доставлено 7 тысяч единиц оборудования. Кроме того, во время проведения Defender 23 будет задействована техника 13 тыс. единиц с американских баз хранения в Европе.

Основная часть учений НАТО должна пройти в Германии, однако отдельные этапы учений могут коснуться и других стран, которые непосредственно граничат с Россией, сказал ИА REGNUM заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Владимир Попов.

Владимир Попов. Кадр из видео с канала ОТР

«Инфраструктура Германии, наверное, одна самых подготовленных в Европе для проведения такого рода манёвров, — пояснил эксперт. — Там самая подготовленная расширенная сеть военных аэродромов. Кроме того, для предстоящих учений планируется задействовать сотни взлётно-посадочных полос на автострадах».

Так исторически сложилось, что «и для нас Германия всегда была «целью номер 1» — ФРГ в годы холодной войны всегда была на передовых рубежах в противостоянии существовавшей тогда Организации Варшавского договора», добавил Попов.

Германия может предоставить свои базы, а манёвры могут осуществляться в той же Польше, странах Прибалтики или Финляндии, полагает эксперт.

Командующий ВВС Нацгвардии США Майкл Ло подчеркивал: участие Финляндии в учениях крайне важно для НАТО, поскольку позволяет ускорить обмен опытом и интеграцию финской армии в структуру альянса. Также в ходе манёвров финские ВВС могут освоить новые образцы американской авиационной техники.

«Я думаю, что они могут многому у нас научиться, и мы сможем многому научиться у них. В частности, тому, как они используют свои истребители F/A-18. Наша оценка, в свою очередь, может повлиять на то, как они будут осваивать и использовать свои F-35», — заявил американский генерал.

Говорить о полной интеграции ВВС Финляндии в состав авиационных сил НАТО в Европе пока рано, комментирует Попов.

«Финляндия у всех сейчас на слуху, и понятно, почему её участию в учениях уделяют такое внимание. Но включить её сразу в систему боевого управления, в систему авиационного обеспечения будет пока проблематично», — подчеркивает эксперт.

Вообще для НАТО один из первых вопросов, который будет решаться в ходе учений, — организация взаимодействия сил и средств на европейском театре военных действий (ТВД), разъяснил Попов. «Привлекается много стран, необходимо отработать взаимодействие. Речь идёт не только про переброску авиационного компонента сил и средств на европейский ТВД. Они хотят отработать взаимодействие структур и систем управления, коммуникационную связь. Ведь перебрасываются не только самолёты, но и инженеры, обслуживающий персонал для аэродромов», — добавил специалист. Попов уверен:

учения преследуют и политическую цель: показать свою силу по отношению к России.

Показательно, что в ходе учений может быть задействована стратегическая авиация — бомбардировщики B-52, отрабатывающие условный пуск ракет по России. Не исключено, что условный пуск будет произведён из воздушного пространства Польши, стран Прибалтики или Финляндии.

af. mil B-52

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские бомбардировщики В-52 в последние месяцы регулярно приближаются к воздушным границам России в Прибалтике. Кроме того, ВВС США начали использовать воздушное пространство Финляндии для вылетов разведывательной авиации к границам России.

Предстоящие учения могут стать возможностью для отработки прикрытия американских стратегических бомбардировщиков истребителями стран НАТО, предположил источник ИА REGNUM — ветеран ВКС России.

«ВВС США регулярно практикуют учебные вылеты бомбардировщиков В-52 через воздушное пространство своих партнёров, — отметил собеседник. — Например, на Ближнем Востоке бомбардировщики действуют вместе с истребителями ВВС Израиля, Иордании и Саудовской Аравии. В Европе можно осуществить тот же учебный сценарий».

Самолёты могут отрабатывать пуски по России, пока их прикрывают ВВС, например Испании, Франции, Германии или Польши, полагает специалист. «Поэтому можно ожидать, что В-52 могут зайти и в воздушное пространство Финляндии, чтобы отработать сотрудничество с местными ВВС. Однако приземляться они там, конечно, не будут», — считает источник.

В любом случае, предстоящие учения НАТО являются очередным шагом к эскалации напряжённости в Европе, сходятся во мнении эксперты. США используют конфликт на Украине для того, чтобы усиливать своё военное давление на европейских партнёров, стремясь вовлечь их в конфронтацию с Россией.