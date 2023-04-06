Когда тот или иной государственный деятель совершает зарубежный визит, перед экспертами, анализирующими поездку, встают два ключевых вопроса: зачем и «чтобы что». Попробуем ответить на них, размышляя о посещении 5 апреля президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Анджей Дуда

И в Варшаве, и в Киеве вокруг визита напущено много тумана.

С обеих сторон звучат оценки визита как «исторического», активно педалируется его «символическое значение». Видимо, для укрепления последнего тезиса Зеленскому, как и недавно президенту США Джо Байдену, предоставили возможность выступить с речью в Королевском замке.

Создается миф о «великом» будущем польско-украинских отношений, которое институализирует некий новый договор.

«Украина считает Польшу не только своим партнером, но и другом навеки», — заявляет по этому поводу Зеленский. Однако хорошего будущего, тем более «великого», между Варшавой и Киевом не будет. Потому что для начала киевскому режиму нужно устоять, в чём есть большие сомнения.

Трудно не согласиться с итальянским журналом Limes, принизившим значение визита украинского президента до необходимости «обеспечить дальнейшие поставки оружия благодаря заступничеству Варшавы».

IMAGO/Global Look Press Визит Владимира Зеленского с супругой в Польшу

Это косвенно признаёт и сам Зеленский, когда по итогам переговоров с польской стороной заявляет, что «самая сложная ситуация на территории нашего государства — в Бахмуте (Артемовск — ред.), наибольшее применение разного оружия, артиллерии — именно там, там очень-очень сложная история и ежедневно — дефицит: то есть артиллерия, то достаточно снарядов у нашей стороны, то их меньше».

Иными словами, без прорыва на этом направлении не будет ни нового договора, ни участия польских фирм в восстановлении Украины, ни многого другого.

Варшава в этой ситуации прилагает все усилия, чтобы убедить западный мир в способности киевского режима выстоять, одновременно преувеличивая свои возможности стать якорем для Украины в турбулентной Восточной и Центральной Европе.

«Зеленский понимает, что борьба, которую ведет его народ, отвечает глубочайшим интересам Центральной Европы и ее лидера, Польши, — утверждает газета Rzeczpospolita. — И здесь всё решает география, Польша является крупнейшей и самой сильной демократией в регионе. Отношения с ней являются важнейшей гарантией стабилизации и развития государства. И это тема его первого официального визита за границу».

IMAGO/Global Look Press Встреча Анджея Дуды и Владимира Зеленского в Польше

Однако в этом не уверены за пределами Польши.

Не так уж часто бывает, что отставка министра в стране, не являющейся одним из центров силы, становится предметом интересов мировой прессы. Но Варшаве это удалось. Уход министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика из-за протестов польских фермеров по поводу поставок украинского зерна облетел всю планету. Четкий сигнал для иностранных политиков: игры с киевским режимом опасны для карьеры.

Тем более для Польши, которая, вопреки ее самомнению, не является «самой сильной демократией в регионе».

Так, например, не думают немцы, отмечая парадоксальную позицию правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), которая проталкивает Украину в Европейский союз и одновременно обрушивается на ЕС с нападками.

Так не думают и ближайшие соседи Польши, у которых есть свои претензии к киевскому режиму. И в ситуации сближения Варшавы и Киева эти проблемы будут вставать также и перед Польшей.

Будапешт на фоне визита Зеленского еще раз подчеркивает, что не поддержит интеграцию Украины ни в Евросоюз, ни в НАТО до тех пор, пока венгерской общине в Закарпатье не будут возвращены «ранее существовавшие и отнятые права». Помимо того, в Венгрии заявляют, что Украина стала «горячей картошкой» и для Румынии.

Press Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский в Парламенте ЕС в Брюсселе

Румынское руководство не может не реагировать на споры с киевским режимом, пишет ведущая проправительственная венгерская газета Magyar Nemzet. Бухарест вынужден реагировать на действия Киева, наносящие ущерб румынским интересам. Но попытки Бухареста «оправдать» точку зрения Украины приводят к тому, что население «пресыщается безоговорочной поддержкой украинцев» и «на недовольных настроениях пытаются сыграть политические силы с экстремистскими, антивенгерскими посылами».

В сложной ситуации оказывается президент Словакии Зузана Чапутова и назначенное ею временное правительство во главе с Эдуардом Хегером. Занятая ими активная «проукраинская позиция» становится важным фактором, влияющим на внутриполитическую ситуацию в республике, которой в сентябре предстоят досрочные парламентские выборы.

По мнению одного из известных словацких оппозиционных политиков, генерала Йозефа Викторина (партия «Республика»), недавний визит Хегера и министра обороны Ярослава Надя в Киев является «плохим сигналом для безопасности Словакии», а выдвинутая ими идея создания в стране совместного с Украиной завода по производству боеприпасов означает «украинизацию Словакии» в интересах бизнеса, поддерживающего правящую ныне коалицию.

Таким образом, чем дальше Польша идет по пути интеграции с Украиной, тем больше «блох» киевского режима будут перекочевывать на «шкуру» Варшавы, вызывая настороженность польских соседей. С такой политикой польские претензии на ведущую роль в Восточной и Центральной Европе успеха иметь не будут.

В будущее польско-украинского альянса не верят и на другой стороне Атлантики.

Так, The Associated Press репортаж о визите Зеленского практически полностью посвятила «горькой и кровавой истории». Как отмечает агентство, тяжелое прошлое польско-украинских отношений имеет глубокие корни. Поскольку в этой части Европы, где целые государства исчезали с политических карт на несколько поколений, а затем возрождались из пепла рухнувших империй, иногда за счет соседей, поляки и украинцы «имеют историю экзистенциального соперничества».

Так что пока киевский режим решает конкретные задачи собственного выживания, Варшава грезит. Проблема для нее в том, что видение Польшей региональных проблем и геополитического переустройства «этой части Европы» мало кто разделяет за ее пределами.

Если правящая польская партия эксплуатирует завышенные представления о «Великой Польше» ради победы на осенних выборах в Сейм, это одно дело. Хуже, если польские политики впали в самообман ради самообмана.