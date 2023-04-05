В ночь на 5 апреля израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Это было сделано во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Израильские власти объясняют свои действия желанием обеспечить безопасность верующих и предотвратить беспорядки, указывая на то, что десятки молодых радикалов в масках с камнями и пиротехникой забаррикадировались в мечети Аль-Акса, скандируя антиизраильские лозунги и призывая к насилию.

Было нетрудно предположить, что недавние массовые волнения в Израиле, вызванные протестами против затеянной правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, без последствий не останутся. И либо этим воспользуются враги Израиля в лице исламистов, либо сам Нетаньяху предпримет нечто сплачивающее нацию, скажем, на внешнеполитической арене.

Лично автор этих строк предполагал некие действия в отношении Ирана (и там действительно на днях были сбиты два беспилотника, летевшие по адресу одного из военных объектов).

В итоге сбылись сразу несколько прогнозов.

Исламские радикалы, явно науськиваемые ХАМАС (он правит в секторе Газа), решили подогреть обстановку на Храмовой горе, где сосредоточены святыни двух религий и где она и так не остывает ни на минуту.

Но и израильские власти решили действовать без лишних церемоний. Как и положено правоцентристскому правительству во главе с бывшим спецназовцем Нетаньяху. Для него с политической точки зрения это куда выгоднее, чем разгонять водометами демонстрации левой, но родной оппозиции, выступающей против усечения полномочий и независимости судебной власти.

Собственно, сам нынешний конфликт вокруг Аль-Аксы начался с того, что в субботу израильская полиция застрелила палестинца у входа в мечеть, подозревая его в агрессивных намерениях.

EPA/ALAA BADARNEH/ТАСС Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

В то же время для палестинцев, да и для всего мусульманского мира, атаковать Аль-Аксу и входить туда полицейским еврейского государства — это даже хуже, чем тыкать палкой в разъяренный муравейник. Или ворошить осиное гнездо.

Мусульмане считают это место третьей по значимости святыней в исламе после Мекки и Медины. Аль-Акса — это название целого комплекса сооружений, в котором расположены в том числе два святых для мусульман объекта: Купол Скалы и собственно мечеть Аль-Акса, также известная как мечеть Кибли, построенная в VIII веке.

Сам этот комплекс выходит на Западную стену, или Стену Плача, священное место молитв уже для евреев, для которых Храмовая гора является таким же священным местом, как и для мусульман. Согласно иудейской традиции, библейский царь Соломон построил здесь первый храм три тысячи лет назад. Второй храм был разрушен римлянами в 70 г. н. э.

Израиль захватил Храмовую гору во время войны 1967 года, тогда же присоединив остальную часть Восточного Иерусалима с прилегающими частями Западного берега реки Иордан. Эти территориальные приобретения не признаны на международном уровне, но де-факто признаны отдельными странами — союзниками Израиля.

Комплекс Аль-Акса не в первый раз становится горячей точкой противостояния мусульман и иудеев.

Формально есть соглашение, согласно которому этот район могут свободно посещать в том числе немусульмане, однако только мусульманам разрешено совершать богослужение и вообще входить на территорию мечети (Хашимитское Королевство Иордании является хранителем мусульманских святынь Иерусалима с 1924 года, считая себя гарантом религиозных прав как мусульман, так и христиан в городе).

Израильские ограничения на доступ верующих-мусульман к этому месту, периодически практикуемые под предлогом обеспечения безопасности, не раз приводили к протестам и вспышкам насилия.

EPA/ATEF SAFADI/ТАСС Израильская полиция после штурма мечети Аль-Акса

В 2021 году стычки на Храмовой горе привели к 10-дневной войне с сектором Газа. Еще раньше, в 2000 году, когда другой правый израильский политик Ариэль Шарон, тогда лидер оппозиции, привел группу израильских радикалов на Храмовую гору, палестинцы тоже стали протестовать, начались столкновения, которые вылились в палестинское восстание, известное как интифада Аль-Аксы.

Видя кадры нынешних жестких столкновений палестинцев с полицией и задержаний (более 350 человек), нетрудно предвидеть дальнейшее разрастание насилия.

Действия израильтян уже вызвали протесты по всему арабскому миру. Так, МИД Иордании выступил с «решительным осуждением». МИД Египта заявил, что Израиль «нарушил все международные законы и обычаи», причем в середине Рамадана.

Кстати, у евреев тоже наступает главный праздник: с вечера 5 апреля начинается Песах. В связи с чем со стороны радикальных уже иудейских групп звучат провокационные призывы начать резать коз на территории комплекса на Храмовой горе, как-то предписано древними ритуалами еврейской Пасхи.

ХАМАС по своему обыкновению не стал тратить силы на пустые дипломатические слова, а сразу перешел к делу, начав обстрелы территории Израиля самодельными ракетами. Они, впрочем, никуда не попали. Зато израильские истребители нанесли удары по объектам производства и хранения оружия в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС.

В этом году жертвами инцидентов и стычек между израильтянами и палестинцами уже стали десятки человек. В общей сложности погибли 90 палестинцев, ставшие жертвами целенаправленных ударов израильтян, настаивающих, впрочем, что уничтожали террористов (вполне может быть, что и так).

Youssef Abu Watfa/Keystone Press Agency/Global Look Press Демонстранты сжигают шины в знак протеста против действий израильской полиции. Сектор Газа

15 израильтян, в свою очередь, были убиты в результате нападений палестинцев в Израиле и на Западном берегу. Примерно неделю назад на том же Западном берегу прямо на бензоколонке «линчевали» туристическую пару из Германии, которая зачем-то заехала туда, куда заезжать посторонним не надо.

Если в ближайшее время конфликт не будет урегулирован, точнее, не стихнет сам собой, как многочисленные предыдущие подобные стычки, он может вылиться в очередное палестинское восстание, когда израильскому кабинету министров уже будет не до судебной реформы. Впрочем, и оппозиции тоже.

Как показывает история, большая или маленькая война довольно часто становится производным продуктом внутриполитических трудностей или противоречий. Цена заблаговременного разрешения которых, как правило, бывает куда меньше.