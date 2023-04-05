Президент-оппозиционер

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Во время рабочего визита в Минск 4 апреля глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.

Одновременно с этим по другую сторону западной границы, словно парируя российской стороне, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в Литве, приняла участие во встрече в поддержку Украины и заявила, что украинцы борются за европейское будущее.

«Литва — одна из стран, которые, как Украина и Грузия, знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее», — заявила Зурабишвили.

А накануне этой поездки президент Грузии позволила себе резкую критику правящей партии, благодаря которой (а точнее, благодаря ее создателю олигарху Бидзине Иванишвили) стала, пожалуй, единственным в мире президентом-оппозиционером.

Выступая в парламенте, Зурабишвили превзошла саму себя в критике «Грузинской мечты» (ГМ). Она обвинила правящую партию во всем, в чем только можно было обвинить. Именно на лидеров «Грузинской мечты» она возложила ответственность за то, что Грузия до сих пор не получила статуса кандидата в члены ЕС. Зурабишвили призвала правящую партию выполнить волеизъявление народа, «который стремится в Европу».

Далее Зурабишвили в присутствии дипломатического корпуса, аккредитованного в Тбилиси, обрушилась с критикой на лидеров ГМ за поляризацию в стране, за отказ от льготного кредита Евросоюза, за недостаточную солидарность с Украиной, за поддержку Белоруссии. И так далее.

В ответ один из лидеров ГМ Ираклий Кобахидзе принес извинения обществу за то, что «Грузинская мечта» возвела на пост президента Зурабишвили, которая отступила от идеалов ГМ и «заговорила в духе радикальной экстремистской оппозиции».

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Власть

Чтобы дать точный прогноз того, чего в ближайшем будущем ждать от закавказской республики, нужно вернуться к недавним событиям, когда Тбилиси сотрясали акции протеста, оппозиция выводила на улицы десятки тысяч людей, и многие расценили это как попытку майдана.

Уже тогда действующие власти совершили ряд ошибок. В результате Грузии прогнозировали «горячую весну». Как минимум — продолжение активного давления на партию власти.

Инициировав закон об иностранных агентах, власти Грузии не подготовились к возможным протестам. Силовой сценарий подавления оппозиционных выступлений, возможный в первые дни, не был использован.

Более того, на жесткие действия протестующих органы правопорядка отвечали максимально мягкими действиями, а все задержанные участники массовых выступлений были на следующий день отпущены. Закон об иностранных агентах был спешно отозван.

Все это дало знак для прозападной оппозиции, что силовой сценарий в отношениях с властями может быть успешен.

Есть мнение, что политическая верхушка Грузии панически боится западных санкций. При этом ее практические действия продиктованы коммерческими интересами, которые во многом завязаны на российский рынок. Именно этим во многом объясняется формальный нейтралитет страны по текущим острым вопросам.

Стратегический курс страны во внешней политике либо идейная составляющая этого курса при принятии решений как таковые отсутствуют. Внешняя политика, как и многие бизнес-процессы, остается ситуативной. В этих обстоятельствах угроза внешних санкций может коснуться банковской сферы страны, что чувствительно ударит по бизнес-интересам ее политической элиты.

Значит, никакого противодействия политике Запада ожидать не приходится. И «Грузинская мечта» будет состязаться с другими политическими силами в том, кто больший западник. В том числе, пусть и без громких заявлений, будет поддерживать на различных уровнях санкционный режим в отношении России. Другое дело, что и этого, возможно, уже недостаточно для западных стран.

Александр Патрин/ТАСС Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Общество

Протесты в Тбилиси прекратились вопреки, а не благодаря действиям властей. Сыграл фактор самого грузинского общества, которое значительно поляризовано, несмотря на внешнее впечатление, создаваемое грузинскими СМИ.

Наравне с прозападными настроениями в стране присутствуют и настроения консервативные, которые проявились во время массовых беспорядков в июле 2021 года, при попытке проведения гей-парада в Тбилиси.

У этой части общества прозападный курс правительства и попытки втянуть страну в текущее противостояние на стороне Украины вызывают острое неприятие.

Одним из значимых факторов прекращения массовых выступлений являются эти «антимайданные» настроения. Формально они проявились в многочисленном шествии сторонников партии «Консервативное движение Грузии», которое закончилось сожжением флага Евросоюза у здания парламента.

Как заявил лидер партии Зураб Махарадзе: «Для нас флаг Евросоюза — символ колониальной зависимости Грузии».

Радикальные сторонники эскалации протестов получили явный сигнал о том, что могут встретить отпор на улице, а общество в целом увидело альтернативную точку зрения.

В дополнение к этому можно назвать еще один фактор. В грузинском обществе существует негласный консенсус, который защищает от радикальных сценариев разрешения политических споров.

Во многом на его основе правящая партия продолжает удерживать власть за счет симпатий наименее политизированной части общества, которая в свое время, в 2013 году резко выступила против Михаила Саакашвили и его радикальной политики.

EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС Участники демонстрации из числа сторонников партии «Консервативное движение» сняли флаг Евросоюза с флагштока у здания парламента Грузии

Оппозиция

Грузинская оппозиция фрагментирована, но не столько в силу «искусной игры» властей, а просто в силу того, что её прежний лидер Саакашвили уже не пользуется, как раньше, популярностью, а вся система финансовой поддержки со стороны западных структур максимально коррумпирована (то есть, попросту говоря, распределяется неэффективно).

Американская сторона, в свою очередь, в силу малой погруженности в местную политическую специфику, продолжает навязывать Саакашвили в качестве единоличного лидера. Что уже привело к неоднократному провалу оппозиции, в частности на последних парламентских выборах.

Сам же авторитет экс-президента и некогда популярного политика низведен до уровня низкопробного шоу «за стеклом».

В то же время в стране существуют объективные тенденции для роста недовольства. Основная причина — социально-экономическая ситуация, в частности, имущественное расслоение общества и рост цен.

Оппозиция, которая порвет с прошлым в лице Саакашвили и озвучит внятную социально-экономическую программу, имеет шансы на успех. При этом это может быть и оппозиция с консервативной повесткой.

Последнее обстоятельство, возможно, и останавливает американцев от резких шагов в отношении действующих властей. Поскольку последствия политического кризиса в Грузии могут оказаться для них еще менее желательными.

Единственная сторона, которая заинтересована в явном революционном сценарии развития событий и влияние которой было замечено в протестах, — Украина.

Десятки боевиков, прибывших в Грузию и пытавшихся радикализовать протест, громкие заявления Владимира Зеленского — тому свидетельство. Киев целенаправленно собрал участников боевых действий из числа граждан Грузии, сражающихся под его знаменами, и организованно направил их в Тбилиси.

Также в Грузии находится значительная украинская диаспора, с которой солидаризуется российская оппозиция. Еще один любопытный фактор, который стоит учитывать.

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Подводя итоги, можно уверенно сказать, что попытки давления на суверенные власти Грузии продолжатся, но запас прочности в самом грузинском обществе позволяет со сдержанным оптимизмом надеяться, что очередного витка нестабильности на границах с Россией не случится.