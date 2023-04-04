Накануне визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского с супругой, который запланирован на 5 апреля, газета The Washington Post, зачастую выступающая в роли «почтальона» американских правительственных структур и спецслужб, вручила «черную метку» Варшаве и Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Ссылаясь на утечки и разговоры с анонимными чиновниками в США, Германии и Польше, издание внешне немотивированно обратилось к ходу расследования диверсий против газопровода «Северный поток».

«Основываясь на первоначальных немецких выводах, официальные лица перешептываются о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению, — пишет газета. — Некоторые говорят, что у Польши, возможно, был мотив, учитывая, что она является одним из самых ярых критиков проекта «Северный поток» с момента его запуска в конце 1990-х годов».

При этом далеко не все на Западе горят желанием выяснить, кто и как провел диверсию против газопровода. Один из собеседников издания сравнил ситуацию с обнаружением трупа во время семейного ужина. По его словам, «все видят, что там лежит тело, но делают вид, что все нормально. Лучше ничего не знать».

Но зачем в таком случае The Washington Post решила приоткрыть дверцу шкафа, откуда посыпались варшавские и киевские скелеты?

Ведь одно только упоминание о возможной причастности не просто каких-то энтузиастов, а правительств Польши и Украины переводит задействованных в операции лиц в категорию преступников. И если сегодня они могут даже гордиться своим «подвигом», то спустя несколько лет этот акт способен лечь в основу обвинительного заключения.

На этом фоне интригующе смотрится недавняя публикация немецкой газеты Berliner Zeitung, автор которой утверждает, что в случае поражения правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) на предстоящих парламентских выборах ее лидер Ярослав Качиньский, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и несколько министров должны будут бояться тюрьмы.

Возможно, издание имело в виду не только обычные претензии к PiS в «разрушении судебной системы и подавлении свободы слова», но и историю с «Северным потоком».

EPA/Radek Pietruszka/ТАСС Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Конечно, большую роль в таких спекуляциях немецких изданий играет инициированный «Правом и Справедливостью» многолетний конфликт с Берлином, в то время как польско-американские отношения вроде бы только процветают и Вашингтон видит Варшаву своим «главным партнером и союзником» в Европе.

Так, по крайней мере, пытается утверждать польская правящая партия, апеллируя к украинскому конфликту.

Однако такое «усиление» Польши носит временный характер, тактический. Есть и стратегический аспект, а он, по мнению The New York Times, все же связан с соблюдением неких стандартов.

Как заявил изданию посол США в Польше Марк Бжезинский, «мы находимся в ситуации, когда очень важно активно защищать демократию. И мы рассматриваем все эти измерения — военное, демократическое, гуманитарное, ценностное — как взаимозависимые друг с другом». Отчего правоведы «утверждают, что именно сейчас, во время войны, когда польское правительство нуждается в деньгах, стандарты должны соблюдаться, особенно с учетом очень резкого контраста, демонстрируемого Россией».

Между тем за подобной американской риторикой всегда стоит конкретное практическое наполнение. Ведь тотальное несоблюдение на Украине «стандартов» и «ценностей» нисколько не мешает США поддерживать и подпитывать киевский режим.

Но куда более невинные шалости Варшавы вызывают порицание Вашингтона, который фактически выступает на стороне Брюсселя и Берлина в их противостоянии с «Правом и Справедливостью».

Не исключено, что дело тут не в идеологических разногласиях между Демократической партией США и PiS и не в злопамятности Белого дома в отношении Варшавы, до последнего тянувшей с признанием избрания Джо Байдена президентом.

В условиях необходимости сосредоточения всех ресурсов на борьбе с китайцами Вашингтон, похоже, готов вернуться к тезисам «Совместного заявления в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей», подписанного Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель в июле 2021 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

На Берлин в таком случае будет возложена миссия обеспечения порядка на европейском восточном направлении. А чтобы поддержать Германию экономически, ей позволят частично восстановить энергетическое сотрудничество с Россией.

Так, по данным Reuters, немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили обеспечение «поврежденного «Северного потока — 1», причем, несмотря на «публичную позицию Берлина, выступающего за разрыв связей с Москвой», один из источников агентства сообщил, что «в Берлине не возражали против решения страховщиков».

Попытка The Washington Post переложить ответственность за диверсию против газопровода на Польшу и Украину выглядит в этом контексте обозначением назревающих изменений американской политики. Посмотрим, не полетят ли за этой первой «ласточкой» в Варшаву и Киев уже «черные лебеди».