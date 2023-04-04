Нефтяные гиганты Персидского залива Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье возглавили скоординированное сокращение добычи в странах Ближнего Востока. Они назвали это «мерой предосторожности», направленной на стабильность рынка. В США бурно реагируют и ищут виноватых.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сокращения Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом общим объемом 772 000 баррелей в сутки вступят в силу с мая и продлятся до конца года, говорится в заявлениях, опубликованных официальными СМИ. Ирак и Оман последовали их примеру, в то время как Алжир также объявил о добровольном сокращении добычи на 48 000 баррелей в сутки в течение того же периода времени.

Решение о сокращении добычи нефти на более чем миллион баррелей было принято всего за несколько дней и в очень узком кругу. Специалисты узнали об этом всего за день или два до объявления об этом решении. Западные чиновники отметили, что «совершенно ошеломлены этим шагом».

Многополярный мир в действии

Россия еще в феврале начала реализовывать добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки до июня 2023 г. Но, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, власти решили продлить снижение нефтедобычи в стране до конца года, действуя в рамках согласованной политики ОПЕК+.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 000 баррелей в сутки до конца 2023 г. от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», — говорится в заявлении Новака, которое опубликовано на сайте правительства.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал данное соглашение стран ОПЕК+ примером многополярного мира в действии. «Одна из его важнейших черт — рассредоточение центров принятия глобальных решений. Не приходится удивляться, что США изо всех сил сопротивляются утверждению такого мира», — сказал он.

Предшествующие договоренности стран ОПЕК+ о снижении нефтяной добычи на 2 млн баррелей в сутки, которые были достигнуты на министерской встрече в Вене 5 октября прошлого года и вступили в силу в ноябре, были названы в Кремле «победой здравого смысла» и шагом, который «хоть как-то балансирует беспредел, устраиваемый американцами», пытающимися манипулировать своими запасами нефти за счёт вбрасывания дополнительных объёмов чёрного золота на рынок.

EPA/CHRISTIAN BRUNA/ТАСС Встреча министров стран ОПЕК+ в Вене

По данным западных экспертов, от нынешнего снижения нефтедобычи Россия безусловно будет в выигрыше, тем более что ограничения, направленные на снижение российского экспорта нефти, не срабатывают так, как на это рассчитывали на западе.

Решение Москвы сократить добычу не окажет влияние на объемы российской нефти на мировых рынках. Ее поставки, вопреки рестрикциям запада, растут и, согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, выросли за семь последних дней марта на 1 миллион баррелей в день до нового максимума в 4,13 миллиона.

Теперь же, как подчеркивает Bloomberg, «с присоединением [к сокращению нефтедобычи] членов ОПЕК + доходы от нефти, которые питают военную машину Кремля, будут еще больше увеличены».

Естественно, в Вашингтоне отреагировали крайне негативно. Администрация Байдена уже назвала решение ОПЕК опрометчивым.

Соединённые Штаты заинтересованы в стабилизации рынков на более низких ценах на нефть. Это позволило бы Западу в целом преодолевать негативные последствия антироссийских санкций, предотвращая кризисные явления в экономиках, и, естественно, снижать при этом доходы России.

Этого можно достичь только, склонив нефтедобывающие страны к увеличению нефтедобычи вместо ее снижения. Но США давно и безуспешно добиваются от членов ОПЕК+ учета своих интересов.

Теперь в Белом доме опасаются, что мировую экономику ждут очередные вспышки инфляции, а цены на бензин повысятся, в том числе и в США, как это случилось в 2022 году. Мировые цены на нефть уже подскочили на 6% и будут расти и дальше.

Во всем виноват Бин Салман

В Соединенных Штатах склонны обвинять в случившемся прежде всего Саудовскую Аравию.

В период президентства Байдена отношения между странами начали серьезно стагнировать из-за нравоучительной риторики главы Белого дома в адрес королевства и прямых обвинений фактического правителя КСА кронпринца Мухаммада бин Салмана в организации «дела Хашогги» (оппозиционного журналиста, убитого в консульстве СА в Стамбуле. — Прим. ред.).

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Мухаммад бин Салман

В своё время в преддверии своей поездки на Ближний Восток летом 2022 г. президент Байден рассчитывал на получение главного приза — возвращение Саудовской Аравии к своей роли самостоятельного производителя на мировых нефтяных рынках и ее отказ от участия в ОПЕК+, куда входит и Россия.

Тогда бывший посол США в Израиле Мартин Индик заявил, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, возможно, достигли такого понимания, которое позволит Вашингтону и Эр-Рияду проводить согласованную политику в ущерб сотрудничеству КСА в рамках ОПЕК+.

Очевидно, что в Соединенных Штатах, готовя поездку Байдена, стремились склонить Саудовскую Аравию к некой сепаратной сделке и вели соответствующую работу на этом направлении. Но еще перед визитом хозяина Белого дома в КСА стало ясно, что эти надежды рухнули и руководство КСА будет верно своим обязательствам в рамках ОПЕК+.

Тогда же The Wall Street Journal сообщил, что «должностные лица Саудовской Аравии заявляют, что они привержены принятию решений по нефти через [механизмы ОПЕК+] и в консультациях с Россией» и не пойдут ни на какие соглашения с Вашингтоном.

После очередной неудачной попытки предотвратить снижение нефтедобычи в Саудовской Аравии осенью прошлого года в США решили ужесточить свою линию в отношении Эр-Рияда и от уговоров перешли к угрозам.

В частности, тогда Байден заявил, что Саудовская Аравия поплатится за поддержку решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и за то, что Эр-Рияд «встал на сторону России против США».

В свою очередь, член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь предложили приостановить поставки вооружений и передачу военных технологий КСА.

Несколько конгрессменов также предложили вывести все американские войска из Саудовской Аравии, в том числе ЗРК Patriot и противоракетные системы THAAD. Чем, собственно, еще больше убедили саудовское руководство в том, что рассчитывать на США в качестве своих гарантов безопасности не стоит, а следует продолжать диверсифицировать не только свои связи в области обороны и безопасности, но и в сфере военно-технического сотрудничества.

Станислав Красильников/ТАСС На территории нефтеперерабатывающего завода компании Saudi Aramco

Попытка вбить клин в единство картеля

Когда усилия Вашингтона заключить сепаратные сделки с Эр-Риядом даже под угрозой санкций оказались тщетны, Соединенные Штаты начали информационно-психологическую операцию по подрыву единства ОПЕК.

Теперь американцы избрали в качестве главной цели ОАЭ. В США решили спровоцировать разногласия между Эр-Риядом и Абу-Даби, подкрепив это соответствующими информационными вбросами, чтобы предотвратить новое снижение нефтедобычи странами картеля. Так, в начале марта издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что ОАЭ якобы собираются выйти из ОПЕК.

Как писал WSJ, хотя Эмираты официально поддерживали текущую политику ОПЕК по снижению нефтедобычи, но в частном порядке официальные лица ОАЭ якобы говорили американским чиновникам, что хотели бы нарастить добычу в соответствии с пожеланиями Вашингтона, и с тех пор Абу-Даби всячески пытался отстоять перед другими членами картеля свое право увеличить нефтедобычу.

Американские журналисты также пытались представить ситуацию таким образом, что в Абу-Даби недовольны, что ОПЕК — и особенно Саудовская Аравия — не позволяет им наращивать нефтедобычу, несмотря на имеющиеся мощности.

Газета указала, что на январском саммите ближневосточных лидеров в Абу-Даби отсутствовал саудовский принц Мухаммед бин Салман. По информации издания, он намеренно избегает совместных мероприятий с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бен Зайдом аль-Нахайяном.

Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Показательно, что на фоне сообщений WSJ стоимость нефти на биржах вечером 3 марта начала снижаться более чем на 2%. Впрочем, спустя час котировки отыграли падение.

Конечно, между ОАЭ и КСА давно уже существует определенная конкуренция по целому ряду вопросов, касающихся как операции в Йемене, так и доминирования в системе ОПЕК. Тем не менее разногласия не настолько велики, чтобы можно было говорить о серьезном расколе. Обе страны по-прежнему координируют свои действия как в военно-политической, так и торгово-экономической областях.

Тот факт, что именно Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье возглавили скоординированное сокращение добычи в странах Ближнего Востока, говорит о том, что если какие-то разногласия между ОАЭ и КСА и были, то они уже в прошлом.

Это свидетельствует о том, что у Соединенных Штатов остается все меньше рычагов воздействия в своих интересах на руководство нефтедобывающих арабских государств.

Ушли в прошлое времена сговоров и тайных сделок между Вашингтоном и Эр-Риядом, способные обрушить цены на нефть на мировых рынках в угоду американским интересам. Как это произошло в 80-е годы, когда договоренности между королем Саудовской Аравии Фахдом и президентом Рональдом Рейганом привели к обвальному падению цен на нефть и серьезно подорвали экономические возможности СССР.