Вместе против неоколониализма. Как нам отобрать у Запада его кладовую
Прошло достаточное время после Второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», состоявшейся 19 и 20-го марта в Москве, чтобы делать определенные выводы.
Сама по себе конференция носила прежде всего символическое значение. Состоявшись в дни визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, она показала, что ни о какой изоляции России на международной арене говорить не приходится. На встречу в Россию прибыли представители двадцати стран, а сама встреча предваряет следующий саммит «Африка — Россия», который должен состояться в Санкт-Петербурге в конце июля, спустя четыре года после саммита в Сочи.
В российском МИДе заявили, что «Запад пропустил удар», рассчитывая на то, что африканские страны из опасений санкций откажутся от сотрудничества и взаимодействия с Россией.
Однако помимо символических и дипломатических результатов нужны практические.
Пока все успехи России на Черном континенте связаны с прежними, еще с советских времен наработками в военно-технической сфере и растиражированными западной прессой успехами известной российской частной военной компании. Некоторого упоминания также заслуживает работа российской компании RUSAL, и на этом все.
Остальная доля торговли, культурного и гуманитарного (не связанного с продажей вооружения и «кейсом безопасности») обмена России со странами Африки ничтожно мала.
Немного цифр для сравнения с Турцией — конкурентом, который находится в одной весовой категории с нами, имеет значительно меньшие материальные ресурсы, однако добивается значительно больших результатов.
На сегодняшний день Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA) имеет 22 офиса на Черном континенте и постоянно увеличивает количество проектов.
На Четвертой конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходила в Стамбуле в 2011 году, Турция обязалась выделить 2 млрд долл. в течение десяти лет 48 государствам, 35 из которых являются африканскими.
Она сдержала свое обещание. Тысячи программ TIKA реализуются в самых разнообразных секторах: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, устойчивое развитие, поддержка матерей и детей. К примеру, в Могадишо (Сомали) построена самая большая (200 коек) и самая современная больница на континенте.
TIKA построила, оборудовала или отремонтировала больницы, медицинские центры, школы и парламенты в Бенине, Гамбии, Ливии, Мали, Нигере, Судане и Чаде. Восстановлены османские памятники, такие как мечеть Кетчауа в Алжире, консульство в Хараре (Эфиопия), музей и дворец султана Али Динара в Судане.
Даже сотой частью из всего вышеперечисленного российская сторона не может похвастаться.
Африканцы в отличие от «западных партнеров» более эмоциональны, и, конечно, исторический фактор в виде советского присутствия продолжает оказывать колоссальное влияние. Наличие общего оппонента и новая антиколониальная риторика, официально взятая Россией после начало СВО, — также значительный положительный эмоциональный фактор в настроениях африканских элит.
Но рано или поздно должны последовать дела. А их все нет. Нет заявленных инвестиций, прихода российского бизнеса, роста культурных и гуманитарных обменов. Слова расходятся с делом. И наступает разочарование. А африканцы ментально обидчивы, как дети, и от любви (даже обожания) до ненависти один шаг.
Советское наследие в виде доброй памяти о былых делах справедливой державы и студентах, отучившихся в СССР, скоро развеется. В антиколониальной риторике и вновь наметившихся геополитических контурах мы также не одиноки.
Надо срочно перестраивать всю систему взаимодействия с Африкой. А не перекидывать на вдруг оказавшееся перспективным направление чиновников, оказавшихся не у дел после обнуления многих проектных начинаний в Европе.
Не ограничиваться имиджевыми благотворительными акциями (разовые бесплатные поставки удобрений, зерна, продуктов питания и топлива), а наращивать обрабатывающие и производственные мощности. В случае с беднейшими странами континента на бартерной основе, как это успешно делает Белоруссия в Зимбабве. Трактора и прочая сельскохозяйственная техника в обмен на квоты по добыче полезных ископаемых, если коротко.
Конечно, африканское направление даже в целом не сравнится ни с российско-иранскими, ни тем более с российско-китайскими взаимоотношениями (в первом случае акцент на военно-техническом сотрудничестве, во втором — наши полезные ископаемые идеально ложатся на огромный производственный потенциал Китая).
Есть безусловный фактор международной дипломатии, который уже сыграл вопреки всему свою чудесную положительную роль в ООН, когда значимая часть из 54 африканских стран выбрала позицию нейтралитета во время голосования по антироссийским резолюциям.
Если быть точным, 26 африканских стран не поддержали резолюцию, призывающую прекратить применение российской силы на Украине. Эритрея проголосовала против резолюции и выразила явную поддержку Москве. 16 других африканских стран воздержались, а девять не приняли участия в голосовании.
Поддержка России со стороны Мали и ЦАР очевидна. Между этими странами и Россией присутствуют широкое военное сотрудничество и зависимость правительств этих стран от российской поддержки. Алжир, Ангола и Мозамбик были и остаются пророссийскими еще со времен СССР. У Марокко стратегический союз с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросу Западной Сахары.
И так далее.
И даже в тех странах, где правительства поддержали Украину (Чад и Нигер), общественный настрой явно в пользу России.
Все это стало неприятной неожиданностью для стран Запада.
Есть второй безусловный фактор, который в России, к сожалению, пока что не принимают во внимание.
Африка является сырьевой базой западных стран. Треть полезных ископаемых всего мира находится в России, а вот вторая треть — в Африке. И в этом смысле даже не важно, что к освоению большинства месторождений сама Россия не сможет приступить, важно, чтобы доступ к ним в приоритетном порядке имели любые другие страны, кроме стран Запада.
В этом заключается суть текущего геополитического противостояния, когда весь мир представляет собой единую шахматную доску. Конечно, у нас нет прежних ресурсов, но современная логистика и развитие технологий позволяют успешно работать малыми силами.
Африка — в буквальном смысле кладовая коллективного Запада.
Без доступа к африканским недрам весь научно-технический прогресс западного мира лишается своей базы и вчистую проигрывает китайским аналогам. И в этом смысле позиция африканских стран, в основном отказавшихся идти в русле западной пропаганды, очень показательна.
Военные перевороты под лозунгами «Долой Францию!» могут в ближайшее время продолжиться. И на этот раз коснуться наиболее развитых африканских стран — Камеруна, Сенегала и пр. А при военной поддержке России и инвестиционных возможностях Китая новые африканские режимы вполне могут позволить себе полностью выйти из-под опеки западного мира.
Олицетворением наших успехов в этом направлении уже стал экспорт пресловутого «кейса безопасности». Когда вслед за ростом панафриканских настроений и падением прозападных правительств пришел спрос на услуги частных военных российских компаний.
Знаковыми являются слова Сергея Лаврова, сказанные им в ноябре 2021 года на Генассамблее ООН, о том, что власти РФ не имеют ничего против обращения иностранных государств к российским ЧВК и заключения контрактов.
Но вернемся к изначальному тезису.
Время наших возможностей в Африке стремительно уходит. Та игра, которую ведет Турция и другие наши конкуренты на континенте, рано или поздно обернется против нас. Прямые профильные ведомства России, которые должны обеспечить основной наш успех на континенте, — МИД, Министерство образования и Министерство промышленности и торговли и т.д. — должны это учитывать.
«Подчеркну, наша страна всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», — заявил глава России Владимир Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».
Для того чтобы эти слова получили свое успешное практическое продолжение, возможно, вместо существующих бюрократических государственных структур требуется создание новой корпорации или ряда частно-государственных инициатив.