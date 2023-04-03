Прошло достаточное время после Второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», состоявшейся 19 и 20-го марта в Москве, чтобы делать определенные выводы.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка с молотка

Сама по себе конференция носила прежде всего символическое значение. Состоявшись в дни визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, она показала, что ни о какой изоляции России на международной арене говорить не приходится. На встречу в Россию прибыли представители двадцати стран, а сама встреча предваряет следующий саммит «Африка — Россия», который должен состояться в Санкт-Петербурге в конце июля, спустя четыре года после саммита в Сочи.

В российском МИДе заявили, что «Запад пропустил удар», рассчитывая на то, что африканские страны из опасений санкций откажутся от сотрудничества и взаимодействия с Россией.

Владимир Астапкович/РИА Новости 20 марта 2023 г. Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире»

Однако помимо символических и дипломатических результатов нужны практические.

Пока все успехи России на Черном континенте связаны с прежними, еще с советских времен наработками в военно-технической сфере и растиражированными западной прессой успехами известной российской частной военной компании. Некоторого упоминания также заслуживает работа российской компании RUSAL, и на этом все.

Остальная доля торговли, культурного и гуманитарного (не связанного с продажей вооружения и «кейсом безопасности») обмена России со странами Африки ничтожно мала.

Немного цифр для сравнения с Турцией — конкурентом, который находится в одной весовой категории с нами, имеет значительно меньшие материальные ресурсы, однако добивается значительно больших результатов.

На сегодняшний день Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA) имеет 22 офиса на Черном континенте и постоянно увеличивает количество проектов.

На Четвертой конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходила в Стамбуле в 2011 году, Турция обязалась выделить 2 млрд долл. в течение десяти лет 48 государствам, 35 из которых являются африканскими.

Disaster and Emergency Management Presidency of Turkey Помощь Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (TIKA) в Сомали

Она сдержала свое обещание. Тысячи программ TIKA реализуются в самых разнообразных секторах: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, устойчивое развитие, поддержка матерей и детей. К примеру, в Могадишо (Сомали) построена самая большая (200 коек) и самая современная больница на континенте.

TIKA построила, оборудовала или отремонтировала больницы, медицинские центры, школы и парламенты в Бенине, Гамбии, Ливии, Мали, Нигере, Судане и Чаде. Восстановлены османские памятники, такие как мечеть Кетчауа в Алжире, консульство в Хараре (Эфиопия), музей и дворец султана Али Динара в Судане.

Даже сотой частью из всего вышеперечисленного российская сторона не может похвастаться.

Африканцы в отличие от «западных партнеров» более эмоциональны, и, конечно, исторический фактор в виде советского присутствия продолжает оказывать колоссальное влияние. Наличие общего оппонента и новая антиколониальная риторика, официально взятая Россией после начало СВО, — также значительный положительный эмоциональный фактор в настроениях африканских элит.

Но рано или поздно должны последовать дела. А их все нет. Нет заявленных инвестиций, прихода российского бизнеса, роста культурных и гуманитарных обменов. Слова расходятся с делом. И наступает разочарование. А африканцы ментально обидчивы, как дети, и от любви (даже обожания) до ненависти один шаг.

Советское наследие в виде доброй памяти о былых делах справедливой державы и студентах, отучившихся в СССР, скоро развеется. В антиколониальной риторике и вновь наметившихся геополитических контурах мы также не одиноки.

Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС СССР. Москва. Студент Мануэл Сильвестру Бриту

Надо срочно перестраивать всю систему взаимодействия с Африкой. А не перекидывать на вдруг оказавшееся перспективным направление чиновников, оказавшихся не у дел после обнуления многих проектных начинаний в Европе.

Не ограничиваться имиджевыми благотворительными акциями (разовые бесплатные поставки удобрений, зерна, продуктов питания и топлива), а наращивать обрабатывающие и производственные мощности. В случае с беднейшими странами континента на бартерной основе, как это успешно делает Белоруссия в Зимбабве. Трактора и прочая сельскохозяйственная техника в обмен на квоты по добыче полезных ископаемых, если коротко.

Конечно, африканское направление даже в целом не сравнится ни с российско-иранскими, ни тем более с российско-китайскими взаимоотношениями (в первом случае акцент на военно-техническом сотрудничестве, во втором — наши полезные ископаемые идеально ложатся на огромный производственный потенциал Китая).

Есть безусловный фактор международной дипломатии, который уже сыграл вопреки всему свою чудесную положительную роль в ООН, когда значимая часть из 54 африканских стран выбрала позицию нейтралитета во время голосования по антироссийским резолюциям.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022

Если быть точным, 26 африканских стран не поддержали резолюцию, призывающую прекратить применение российской силы на Украине. Эритрея проголосовала против резолюции и выразила явную поддержку Москве. 16 других африканских стран воздержались, а девять не приняли участия в голосовании.

Поддержка России со стороны Мали и ЦАР очевидна. Между этими странами и Россией присутствуют широкое военное сотрудничество и зависимость правительств этих стран от российской поддержки. Алжир, Ангола и Мозамбик были и остаются пророссийскими еще со времен СССР. У Марокко стратегический союз с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросу Западной Сахары.

И так далее.

И даже в тех странах, где правительства поддержали Украину (Чад и Нигер), общественный настрой явно в пользу России.

Все это стало неприятной неожиданностью для стран Запада.

Есть второй безусловный фактор, который в России, к сожалению, пока что не принимают во внимание.

Африка является сырьевой базой западных стран. Треть полезных ископаемых всего мира находится в России, а вот вторая треть — в Африке. И в этом смысле даже не важно, что к освоению большинства месторождений сама Россия не сможет приступить, важно, чтобы доступ к ним в приоритетном порядке имели любые другие страны, кроме стран Запада.

В этом заключается суть текущего геополитического противостояния, когда весь мир представляет собой единую шахматную доску. Конечно, у нас нет прежних ресурсов, но современная логистика и развитие технологий позволяют успешно работать малыми силами.

Африка — в буквальном смысле кладовая коллективного Запада.

Без доступа к африканским недрам весь научно-технический прогресс западного мира лишается своей базы и вчистую проигрывает китайским аналогам. И в этом смысле позиция африканских стран, в основном отказавшихся идти в русле западной пропаганды, очень показательна.

unoc. co. ug Национальная нефтяная компания Уганды

Военные перевороты под лозунгами «Долой Францию!» могут в ближайшее время продолжиться. И на этот раз коснуться наиболее развитых африканских стран — Камеруна, Сенегала и пр. А при военной поддержке России и инвестиционных возможностях Китая новые африканские режимы вполне могут позволить себе полностью выйти из-под опеки западного мира.

Олицетворением наших успехов в этом направлении уже стал экспорт пресловутого «кейса безопасности». Когда вслед за ростом панафриканских настроений и падением прозападных правительств пришел спрос на услуги частных военных российских компаний.

Знаковыми являются слова Сергея Лаврова, сказанные им в ноябре 2021 года на Генассамблее ООН, о том, что власти РФ не имеют ничего против обращения иностранных государств к российским ЧВК и заключения контрактов.

Но вернемся к изначальному тезису.

Время наших возможностей в Африке стремительно уходит. Та игра, которую ведет Турция и другие наши конкуренты на континенте, рано или поздно обернется против нас. Прямые профильные ведомства России, которые должны обеспечить основной наш успех на континенте, — МИД, Министерство образования и Министерство промышленности и торговли и т.д. — должны это учитывать.

«Подчеркну, наша страна всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами», — заявил глава России Владимир Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Для того чтобы эти слова получили свое успешное практическое продолжение, возможно, вместо существующих бюрократических государственных структур требуется создание новой корпорации или ряда частно-государственных инициатив.