В Литве на рассмотрение Сейма поступил законопроект, предусматривавший полный запрет для граждан России и Белоруссии на приобретение недвижимости в этой прибалтийской республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Инициатором документа, предусматривающего запрет для россиян и белорусов на приобретение недвижимости в Литовской Республике, стал глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Касчюнас.

Этот член правящего ныне в стране объединения «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» с давних времен является ярым противником России — например, еще в 2014 году предлагал поставить на международном уровне вопрос о пересмотре государственной принадлежности Калининградской области. А в 2022-м Касчюнас оказался среди тех, кто инициировал и «продавил» запрет на въезд в Литву для россиян, обладающих шенгенскими визами.

Однако, выразив удовлетворение этим решением, Касчюнас выступил с новой запретительной идеей. Он забил тревогу: видами на жительство в Литве обладают тысячи россиян. Кто-то получил их в предыдущие годы, а кто-то и в последнее время, представив себя «оппонентами путинского режима» или воспользовавшись родственными связями с гражданами Литвы.

Многие из них обзавелись в стране разными объектами недвижимости. И хотя, как признает Касчюнас, покупка недвижимости россиянами в Литве пока что не представляет особой угрозы национальной безопасности, запрет такой практики, по его мнению, — дело принципа.

Надо, дескать, наглядно показать гражданам «государства-террориста» (в прошлом году Сейм Литвы принял резолюцию о признании России таковым), что им тут не рады.

«Вообще не надо иметь с ними ничего общего», — призвал политик. Ему и его единомышленникам вообще не нравится факт наплыва россиян в Литовскую Республику — вне всякой зависимости от их политических предпочтений.

Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Лауринас Касчюнас

Всего в 2022 году Литовская Республика выдала гражданам РФ более 3,2 тысячи видов на жительство при шести отказах. Для сравнения, в позапрошлом году россиянам было выдано около 1,6 тысячи видов на жительство.

В конце концов такой наплыв русскоязычных (не будем забывать и об осевших в Литовской Республике за последнее время 42 тысячах граждан Украины) начал всерьез «напрягать» местных националистов.

«Мы постепенно отвыкли от этого языка, а сейчас русский слышится часто. Но только потому, что на нем мы договариваемся с украинцами и белорусами. Мы иначе не можем понять друг друга, кроме как на языке бывшего оккупанта», — жалуется депутат Сейма Жигимантас Павиленис.

В литовской прессе отмечают, что приезжие предпочитают останавливаться в крупных по местным меркам городах — Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Висагинасе.

«Националистов бесит засилье приезжих и языка «оккупантов». В Вильнюсе и Каунасе работают молодежные клубы, вход в которые для русскоязычных закрыт: «Мы не имеем права проверять паспорта, поэтому просто говорим таким гостям, что они нежелательны. Возможно, среди них встречаются украинские беженцы, русские оппозиционеры и белорусские демократы. Но для нас они все — носители языка оккупантов, поэтому двери для таких закрыты» — так публицист Антанас Сакалаускас пересказывает разговоры литовских националистов.

Надежда Кульбине/РИА Новости Одна из улиц в Вильнюсе

В литовском Департаменте государственной безопасности (ДГБ) постоянно выражают опасения, что в этой толпе «понаехавших» окажется много «российских шпионов».

«У агентов госбезопасности нет физической возможности проверить каждого на лояльность. В разведке отдают себе отчет в том, что любая спецслужба воспользовалась бы складывающейся ситуаций для засылки и легализации своих агентов, и наверняка такое происходит. При этом с приближением новой бесконтрольной волны беженцев количество шпионов будет только расти.

Но начальство и статистика требуют разоблачений. Поэтому буквально на днях по наводке ДГБ боссы департамента миграции лишили временного вида на жительство бизнесмена из РФ. Он представлял угрозу национальной безопасности.

Выражалась она в том, что предприниматель принял участие в Петербургском экономическом форуме, где выступал, среди прочих, президент России. Следовательно, выстроили логическую цепочку «люди в черном», человек с ВНЖ мог (подчеркнем — мог) поддерживать внешнюю политику Кремля и его СВО на Донбассе», — пишет Сакалаускас.

Покупать стали больше

Литовские госслужбы пытаются «фильтровать» въезжающих россиян. Претендентов на въезд заставляют заполнить обширный опросник — они должны не только рассказать о себе, но и ответить на вопросы о своих политических симпатиях. В Департаменте миграции предупредили, что будут отказывать во въезде тем россиянам, про которых выяснится, что они намеренно скрыли те или иные факты своей биографии.

Глава департамента Эвелина Гудзинскайте сообщила: «Им придется ответить на эти вопросы. Если они не ответят, их заявку на вид на жительство или визу не примут».

Именно для того, чтобы отвадить россиян от Литвы, Лауринас Касчюнас и призвал запретить им приобретать в стране объекты недвижимости. В литовском МИДе идею в целом поддержали, но указали, что введение национального запрета такого рода не будет столь эффективным, как общий запрет на уровне всего ЕС.

Однако Касчюнас призвал не ждать, пока Евросоюз «раскачается» на введение такого запрета, и потребовал действовать хотя бы на национальном уровне. По его мнению, сама статистика взывает о том, что в лице россиян Литва столкнулась с «тихими оккупантами». В итоге в Сейме был подготовлен законопроект о запрете для россиян и белорусов на покупку в Литве недвижимости.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Сейм Литовской Республики в Вильнюсе

В правительстве подтвердили, что, невзирая на то, что Литва поднимает вопрос «коллективной ответственности» россиян за конфликт на Украине и считает РФ враждебным государством, многих россиян это не отпугивает — с 2022 года они купили в Литве столько же недвижимости, сколько покупали и раньше.

«Мы не можем утверждать, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, россияне стали покупать меньше недвижимости в Литве. Покупки остались на прежнем уровне», — жаловался пресс-секретарь литовского государственного Центра реестра Миндаугас Самкус.

Он привел конкретные цифры: в 2018 году россияне приобрели в Литве 649 объектов недвижимости, в 2019-м — 642, в 2020-м — 801. В 2021 году количество таких покупок составило 789, а в 2022-м — 775.

По данным литовского регистра, больше всего недвижимости россияне скупают в крупных городах: Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также в их окрестностях.

«Из небольших муниципалитетов выделяется Молетский район, Висагинас (один из самых русскоязычных городов Литвы. — Прим. авт.) и Швенченский район», — отмечает Самкус.

По его словам, граждане России чаще приобретают в Литве квартиры (около половины всех покупок), землю, хозяйственные постройки, частные дома.

Подавляющее большинство россиян, купивших недвижимость, живут в Литве несколько лет, а 33% приехали в республику впервые.

Впрочем, мэр города Молетай Саулюс Яунейка заявил агентству BNS, что впервые слышит о том, что российские граждане приобрели что-то на территории его муниципалитета.

VietovesLt Частный дом в городе Молетай

«Украинцы приезжают и декларируют, селятся, покупают недвижимость — у нас есть эта информация, потому что они приходят к нашим специалистам. О гражданах России я слышу впервые», — на всякий случай отперся мэр.

Число же белорусов (а Белоруссия рассматривается в Вильнюсе столь же враждебным государством, как и Россия), владеющих недвижимостью в Литве, в прошлом году также увеличилось примерно в 1,8 раза.

В настоящее время им принадлежит там 3,2 тыс. объектов недвижимости. Чуть меньше от ее половины составляют квартиры, 13% — земельные участки, 8% — жилые дома, остальное — другие помещения и здания. Большая часть покупок такого рода совершается частными лицами.

Что же касается российских юридических лиц, то в феврале 2023-го у них в собственности в Литве было 15 (в 2022 году — 19) объектов недвижимости. У белорусских же предприятий и организаций — 23 и 14 объектов соответственно.

Общая средняя рыночная стоимость недвижимости, находящейся в Литве в собственности российских граждан, оценивается в сумму около 392 млн евро, белорусских граждан — 170 млн евро.

Для сравнения, стоимость недвижимости в Литве в целом в настоящее время оценивается в 166 млрд евро, включая здания на 130 млрд и земельные участки на 36 млрд.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Недвижимость в Литве

Законопроект смягчили

Изначально подготовленный законопроект предусматривал запрет абсолютно всем россиянам и белорусам покупать недвижимость в Литве. Но когда документ рассмотрели в Сейме, его значительно «обкорнали», лишив, по сути, всего первоначального пафоса.

Большинством депутатских голосов постановили разрешить покупать недвижимость в Литве гражданам России, у которых есть там временный или постоянный вид на жительство. Также им разрешено принимать литовскую недвижимость в наследство. На граждан же Белоруссии ограничения не будут распространяться вовсе.

Кроме того, первая версия законопроекта предлагала запрет для граждан РФ и Белоруссии подавать заявления на гражданство Литвы. Новая версия полностью снимает ограничения на получение литовского гражданства белорусами. Что касается россиян, то они смогут подавать заявления, если они «имеют право на восстановление литовского гражданства по происхождению или в рамках процесса натурализации».

Когда 31 марта Сейм Литвы принял законопроект в таком виде, у живущих в этой прибалтийской республике граждан России вырвался вздох облегчения. Для них ничего не изменится.

Что же касается тех россиян, которые не собираются обзаводиться литовскими ВНЖ, то и их новый литовский закон точно не взволновал — вряд ли многие из них намерены покупать «недвигу» в столь недружественном государстве.

Почему же литовские депутаты сочли возможным смягчить нормы закона? Во-первых, потому, что они не считали, что в том виде, в котором он предлагался изначально, закон оказался бы действенным. Бывший председатель Конституционного суда Дайлюс Жалимас напомнил, что в прошлом году в Литве и без того очень ужесточили условия для въезда и натурализации россиян.

Во-вторых, наверняка смягчение законопроекта произошло не без соответствующего «намека» со стороны «старших партнеров». Литва уже многие годы используется в качестве «штаб-квартиры» лиц, называющих себя «элитой российской оппозиции», доказательством чему служат регулярно проходящие в Вильнюсе «Форумы свободной России».

Многие из «форумчан» осели в Литве. Соответственно, запрет на приобретение ими недвижимости стал бы «дружественным огнем» в сторону тех лиц, которых в Вашингтоне, Брюсселе и Вильнюсе считают своим инструментом в деле «раскачки» российского государства.

Стоит указать и на один второстепенный нюанс. Смягчив свой законопроект, Литва стала выглядеть более выгодно и «демократично» на фоне соседней Латвии, откуда в прошлом году с громким скандалом изгнали телеканал «Дождь», признанный в России СМИ-иноагентом.