2023 год принес тектонические изменения на Ближнем Востоке, которые неслучайно совпали с природным катаклизмом в Турции и Сирии. Внезапное потепление отношений Ирана и Саудовской Аравии, при посредничестве Китая, и постепенный выход из изоляции Сирии — ключевые элементы большой геополитической трансформации, которая, естественно, не устраивает тех, кто все последние десятилетия выстраивал архитектуру региона под себя.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

На минувшей неделе стало известно, что в Белый дом на имя президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена было отправлено письмо от группы авторитетных американских дипломатов и военных, плотно занимавшихся ближневосточной проблематикой: бывшие послы в странах региона, советники, спецпосланники и военачальники. К подписантам присоединились и представители сирийских оппозиционных организаций.

Авторы письма озабочены выходом правительства Башара Асада из международной изоляции, которая обеспечивается так называемым законом Цезаря.

«Акт Цезаря о за — щите гражданского населения Сирии» (Caesar Syria Civilian Protection Act). был принят Конгрессом США в конце 2016 г., подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 г. и вступил в силу 17 июня 2020 г. Согласно документу за поддержку сирийского правительства и связанных с ним вооруженных формирований на любое лицо или организацию могут быть наложены различные ограничения.

Gage Skidmore Трамп

Свое название акт получил в честь псевдонима сирийского военного, который в 2013 г. бежал из страны, и якобы вывез с собой свидетельства военных преступлений Асада и его семьи. В действительности «закон Цезаря» был нацелен на промышленный, строительный и энергетический секторы сирийской экономики, не говоря уже о торговле и финансах.

Этот акт действительно сильно ударил по Сирии, и после его введения экономика арабской республики, выдержавшая военные действия, начала трещать, а валюта — стремительно падать.

Итак, «письмо сорока» призывает Вашингтон более решительно противодействовать Дамаску налаживать связи, бороться с нарушениями санкций «не на словах, а на деле», неумолимо продолжить реализацию американского сценария переустройства Сирии с опорой на «Демократические силы Сирии» с курдами во главе.

Кроме того, авторы петиции требуют пресечь получение гуманитарной помощи правительством Асада и перенаправить оппозиции и курдским силам для последующего распределения из их рук.

Также авторы письма уверены, что нормализация отношений с режимом Баша Асада не является неизбежной и должна быть пресечена.

SyrianPresidency Башар Асад

Нарушение же Закона Цезаря, как и других американский санкций недопустимо и ставит под угрозу авторитет международного сообщества и его способность «формировать политический процесс, направленный на осмысленное урегулирование гражданского конфликта».

В военном плане авторы не предлагают чего-то нового и рекомендуют продолжить «мягкое присутствие» США в Сирии с опорой на вооруженные формирования так называемой северо-восточной администрации.

Чего же так испугались авторитетные американские эксперты по Ближнему Востоку?

А надо сказать, что это не просто научные сотрудники из институтов и заслуженные пенсионеры. Нет, это люди, которые фактически монтировали архитектуру власти в регионе начиная чуть ли не с эпохи Клинтона.

Условно их можно разделить на две части — кадровые дипломаты с большим опытом службы на Востоке и «силовики» (военные с разведчиками). Причем, как первые, так и вторые не просто просиживали штаны в кабинетах, но зачастую выполняли и тяжелую полевую работу.

Например, тот же Джефри Джеймс посол в Турции и в Ираке, вместе с Майклом Помпео ездил уговаривать Эрдогана остановил турецкую операцию в Сирии в 2019 году и преуспел в этом.

gov. tr Cекретарь США Майкл Помпео и Реджеп Эрдоган. Анкара. 2018

Или Джефри Фелтман дослужился до заместителя генерального секретаря ООН, но до этого отработал в Иерусалиме, далее почти четыре года послом в бурлящем Ливане, а потом уехал в Иракский Курдистан, помогать Эрбилю выстраивать отношения с окружающим миром.

Еще один яркий персонаж из группы подписавшихся дипломатов — это Уильям Робак, два года был послом в Байхрейне, а затем был отправлен спецпредставителем при Коалиции борьбы с ИГИЛ*.

Из этой же плеяды неукротимая Энн Паттерсон, которая, прежде чем дослужиться до помощника госсекретаря по Ближнему Востоку, несколько лет отработала сначала послом в Пакистане, а потом — в Египте.

Не изменил себе и бывший спепредставитель госдепа оп Сирии — Фредерик Хоф, воевавший еще во Въетнаме, а потом служивший на Ближнем Востоке, и который в правительственных и экспертных кругах считается голосом партии «ястребов».

Примечательно нахождение среди авторов и опытного Джоэля Рейберна, спецпосланника по Сирии в 2018-2021, и одного из «крестных отцов» системы санкционного подавления этой страны, горячего сторонника «Закона Цезаря».

flickr.ru Джоэл Рэйберн

Среди подписантов-силовиков выделяется генерал Кеннет Маккензи, бывший глава Центрального командования, который в 2021 году, который был брошен в Афганистан, чтобы не допустить катастрофы во время эвакуации.

Как видим люди не случайные и весьма сведущие несмотря на то, что многие уже завершили службу и числятся научными сотрудниками различных академических учреждений и аналитических центров.

Конечно, следует сразу оговориться, что подавляющая большинство из подписавшихся американских деятелей — это люди, пережившие пик своей карьеры в эпоху доминирования США и по своей сути относятся к лагерю т. н. ястребов, но это не умаляет их профессиональных качеств и знаний. И их обеспокоенность сама по себе показательна и отнюдь не беспочвенна.

Но что же их настолько обеспокоило? Неужели дело только в Сирии и Башаре Асаде?

Безусловно нет. Вернее, дело не столько в Асаде, а скорее в той ситуации, которая сейчас складывается для американцев на Ближнем Востоке.

После попытки Трампа вывести войска из Сирии, эвакуация из Афганистана нанесла сильнейший удар по престижу США на Ближнем, да и не только Ближнем Востоке. Вопреки официально озвученным прогнозам Вашингтона и заявлениям госдепа о том, что афганская армия полностью подготовлена и может вполне самостоятельно решать задачи блицкриг талибов* в считанные недели перечеркнул все двадцатилетние усилия американцев.

Именно после эвакуации, превратившейся в бегство с брошенными базами, техникой и падающими с шасси афганцами авторитет США дал трещину даже в глазах таких союзников, как Саудовская Аравия.

Archive.defense.gov Солдат США. Афганистан

И если раньше саудиты и ОАЭ пытались оправдываться, если тихо позволяли себе лишнего, то после Афганистана поведение стало прямо-таки своевольным. Отказ наследного принца Мухамеда бин Салмана нарастить добычу нефти был достаточно предсказуем и предопределен афганской катастрофой.

Помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясения стала лишь поводом продемонстрировать увеличившейся самостоятельности арабских стран. США, натолкнувшись на такое поведение, уже по факту пошло на замораживание «Закона Цезаря» на 180 дней, чтобы сохранить лицо.

Попытки американцев протестовать против контактов ОАЭ с Сирией и тем более угрожать Эмиратам, результата ожидаемо не возымели, что лишь подхлестнуло другие страны региона к оживлению коммуникаций с Дамаском.

На этом фоне обеспокоенность американских экспертов понятна.

Сирийский кейс может стать вторым ударом, не таким громким, конечно, как в Афганистане, но от этого не менее сильным, а возможно и роковым. На кону вся ближневосточная архитектура, выстроенная Штатами за последние десятилетия.

И восстановления отношений Ирана и Саудии — это лишь начало неконтролируемого американцами процесса.

Что же касается Сирии, то будет показательно, если ее восстановят в правах, в Лиге арабских государств до того, как истечет период заморозки «Закона Цезаря», что вынудит американцев или наращивать агрессивное давление, или же тихо спустить все на тормозах, оттягивая констатацию проседания своих позиций де юре.

В целом, конечно, до катастрофы еще далеко и позиции Соединенных Штатов внешне по-прежнему незыблемы, но тенденции уже очевидны и для американского экспертного сообщества.

*организация, запрещенная в Российской Федерации