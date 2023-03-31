На фоне того, как киевский режим и служащая ему Православная церковь Украины при негласной поддержке константинопольского патриарха Варфоломея усиливают нажим на клириков и мирян Украинской православной церкви, требуя от них покинуть Киево-Печерскую лавру, интригующие сообщения приходят из Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

В конце марта в Белом доме состоялся очередной ежегодный официальный прием в честь для независимости Греции, среди участников которого оказался глава Американской греко-православной архиепископии Константинопольского патриархата архиепископ Элпидофор.

«Спасибо за вашу любовь к Греции и Кипру и к эллинизму, где бы он ни был, спасибо за вашу поддержку международного порядка, основанного на правилах», — заявил в ходе своего выступления на приеме архиепископ, обращаясь к президенту США Джо Байдену. Элпидофор также отметил, что Байден «стоял рядом с Украиной на каждом этапе этого долгого и сложного пути» и «за это мы вам очень благодарны».

Однако хотя украинский конфликт сегодня в центре внимания всего мира, вряд ли только он связывает константинопольского иерарха с американским президентом.

По мнению таблоида The New York Post, в последнем случае «партнером» Байдена является генеральный викарий Американской греко-православной архиепископии отец Алекс Карлуцос, контактирующий с Хантером Байденом, сыном президента США, работа которого на Украине до сих вызывает много загадок и вопросов.

Michael Zimmermann Александр Карлуцос

Элпидофор претендует на нечто большее. Накануне официального приема, состоявшегося 29 марта, архиепископ и президент встретились в «частном порядке» в Белом доме. При этом, как передает издание Orthodox Times, Байден «приветствовал Элпидофора с государственными почестями, следуя протоколу, принятому для глав государств».

По данным афинского портала Ptisidiastima, архиепископ попросил американской поддержки в «защите религиозных прав Константинопольского патриархата», но не только. Согласно источникам издания, он также «назвал изменение климата, наблюдаемое в греко-турецких отношениях, обнадеживающим, выразив уверенность, что эта оттепель в отношениях может стать отправной точкой для вывода турецких войск и прекращения незаконной оккупации Кипра».

Политическая повестка, обозначенная главой Американской греко-православной архиепископии, говорит о его больших амбициях. Многие эксперты сходятся во мнениях, что Элпидофор является самым вероятным преемником константинопольского патриарха Варфоломея, который в феврале сего года достиг возраста 83 лет.

Характеризуя архиепископа, известный православный публицист Дмитрий Скворцов, которого сейчас преследуют репрессивные службы киевского режима, писал: «Наряду с митрополитом Эммануилом Галльским он является главным русофобом и ненавистником славян в целом среди священноначалия Константинопольского патриархата. В частном общении он дает самые уничижительные характеристики поместным церквям в славянских странах».

В свою очередь британский журналист Мартин Бэнкс, напоминая, что Элпидофор «неоднократно присутствовал на встречах патриарха Варфоломея и Джо Байдена», констатирует: «Православие чуждо турецкому народу, и целью таких встреч вряд ли может служить укрепление культурных связей между США и Турцией. В то же время и в США не так уж много православных, а значит, вопросы греческой диаспоры в Америке также вряд ли стали причиной визита».

pravoslavie.ru Епископ Элпидофор.

Таким образом, оказанные Байденом «государственные почести» Элпидофору заставляют задаться вопросом: не готовит ли Вашингтон операцию по оперативной смене константинопольского патриарха? Ведь нынешний глава Константинопольского патриархата становится «токсичной фигурой» не только в глазах части православного сообщества, но и других христианских Церквей и организаций.

Агрессивное выдавливание насельников Киево-Печерской лавры, вплоть до угроз их «физического устранения», бросает черную тень как на киевский режим и Православную церковь Украины, так и на предоставившего последней томос об автокефалии Варфоломея. Что касается Элпидофора, то он позиционирует себя «миротворцем».

«Завершился вебинар о свободе совести на Украине, организованный Архонтами Константинопольского патриархата, — сообщал в конце марте активно работающий на Западе архимандрит Кирилл Говорун. — В начале его выступил архиепископ Элпидофор. Для меня было приятным сюрпризом, что в своем выступлении он использовал те же термины и идеи, которые использую и я. Например, говоря об объединении ПЦУ и УПЦ на основе томоса, он говорил именно об объединении, а не о присоединении (читай поглощении. — С. С.)».

И потому не исключено, что администрация Байдена по мере развития событий будет «уговаривать» патриарха Варфоломея уступить престол внешне «миролюбивому» Элпидофору, который представляется Вашингтону более перспективной фигурой в отстаивании американских внешнеполитических интересов.