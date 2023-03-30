Есть у декоммунизации начало… Есть даже условная дата: 8 декабря 2013 года толпа евромайдановцев свалила памятник Ленину на Бессарабской площади Киева. С тех пор их валили по всей стране, затем взялись за коммунистов помельче. Пару раз под раздачу почему-то попадал даже Тарас Шевченко (знатный коммунист!). Из последних громких актов — снос памятника основателям Одессы (Екатерине II и её ближайшим сподвижникам).

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-17. Киев

А вот конца у декоммунизации нет. И свежая украинская гумореска тому подтверждение.

Есть в Киеве такой район — Печерск. Если мерять московскими мерками — Патриаршие пруды. Вроде центр, но не самый центр. Место с историей, суеты нет. Жить там модно. И дорого.

На территории одной из школ Печерска ещё с советских времён стоял МиГ-17. Что наверняка служило предметом затаённой гордости школьников.

— А наша школа круче вашей!

— Пффф, наша круче, у нас самолёт на территории стоит.

И всё, крыть тут нечем. Лучший задник для выпускных фото, даже ездить никуда не нужно.

Правда стоял он там до прошлой субботы. Больше не стоит. Снесли. По инициативе депутата Киевсовета и «профессорки» экономики Аллы Шлапак. То ли дети её в эту школу ходят, то ли живёт рядом, кто знает. Наверняка тут что-то глубоко личное.

«Территория 5 школы окончательно декоммунизирована!» — поспешила написать в соцсетях депутат. Мол, не сидим сложа руки.

В ходе обсуждения выяснилось, что самолёт не просто демонтировали, а уже на месте разрезали на несколько частей, а затем вывезли. Видимо, кто-то ещё и неплохо заработал на сдаче металла. На робкое сожаление одного из комментаторов, мол, «можно же было в музей», Шлапак ответила, что музей самолёт забирать отказался. А между строк прямо читается: кому эта рухлядь нужна, ха-ха-ха!

На этом месте гумореска как раз начинается.

Сначала в комментарии к Шлапак пришёл аккаунт Государственного музея авиации им. Антонова с фразой: «Просим прощения, но мы никаких предложений не получали». А затем, уже на своей страничке музейщики в максимально корректных выражениях (времена на Украине сами знаете какие) описали весь маразм ситуации.

(сс) Artemka МиГ-17 до демонтажа

Во-первых, как уже сказано, им никто ничего не предлагал. Ещё бы. Как тогда депутатке отчитаться о декоммунизации? Для декоммунизации обязательно нужно что-нибудь сломать и поглумиться, иначе не считается.

Во-вторых, вредные музейщики написали о том, что самолёт, оказывается, представлял историческую ценность (а тут уже ответственностью запахло, как минимум административной). Мало их осталось, в основном как раз установленные в виде памятников.

В-третьих, музейщики намекнули о готовности принять самолёт даже в порезанном на куски виде, поскольку иных источников для реставрации экспонатов музейного фонда нет. А это, как мы понимаем, ставит под угрозу чьё-то намерение заработать на сдаче в утиль трёх тонн ценного металлолома.

Просто-таки идеальный кейс по теме «Как написать пост в соцсети и опозориться на ровном месте».

Украина вообще на острие декоммунизации, это её партнёры почему-то отстают.

Генерал-майор США Блисс как-то по случаю приобрёл в Марокко МиГ-17. А потом, в 1983 году, перебросил его в США. Где он до сих пор стоит в тамошнем The Museum of flight и никому не мешает.

И даже ближайшая сестра Украины по оружию (Польша) почему-то не проявляет должной чуткости: Lim-5 (лицензионная копия МиГ-17, производившаяся в Польше) стоит прямо возле гарнизонного костёла в Бяла-Подляске.

Хотя в вопросе сноса памятников, связанных с СССР и ПНР, Польша и Украине даст прикурить. Желающие могут расширить кругозор, МиГи ещё много где стоят.

Но это ещё не конец.

В начале марта в Артёмовске/Бахмуте в ходе боёв был уничтожен тамошний МиГ-17, тоже установленный в качестве памятника.

Кадр из видео Уничтоженный памятник истребителю МиГ-17 в Артёмовске

В российских СМИ говорится о том, что взорвали его отступающие бойцы ВСУ. Украинская сторона попеременно винит ВС РФ и ЧВК «Вагнер». Но, в общем, понятно, что в ожесточении городских боёв прилететь могло откуда угодно.

В любом случае тогда, в начале марта, у украинских СМИ прямо-таки пылало от возмущения. Варвары! Оккупанты! Символ города! Ну вы поняли.

А спустя две недели ровно такой же МиГ-17 (только в Киеве) режут на металлолом под бодрое «ура, снесли, наконец-то!» «Варвары взорвали», ага…

Есть у истории с киевским истребителем еще один аспект. Мотив его уничтожения — избавиться от советского прошлого и его артефактов. Только вот параллельно Украина изо всех сил пытается советские авиационные артефакты заполучить.

Самолёты МиГ для Украины уже почти сакральная тема.

Уже в начале марта 2022 года Энтони Блинкен и Владимир Зеленский активно склоняли поляков передать Украине МиГ-29 (на таком же, к слову, летал мифический «Призрак Киева»). Прошёл год и только 23 марта четыре самолёта передала Украине Словакия (снова Зеленский постарался). Ещё четыре из 29-ти обещала отдать Польша, предупредив, что все самолёты отдавать не планирует: самим пока ещё нужны.

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press МиГ-29 ВВС Польши

Странно это как-то. Украинский президент бегает по странам ОВД, выпрашивая остатки ещё сохранившейся на вооружении советской техники, в то время как депутаты Киевсовета считают такую технику наследием «проклятого советского режима».

А главное, ведь всякий раз хочешь понять уже наконец эту ущербно-парадоксальную логику — и никак.

Почему один МиГ — символ города и няшечка, а другой нужно обязательно на куски порезать, да ещё и врать публично про музей?

Почему именно МиГ-17 нужно было распилить на части и сдать на цветмет, а «Мрия», погибшая год назад во время боёв в Гостомеле, у украинцев всегда почему-то считалась не памятником советской эпохи, а недостижимой вершиной украинского авиастроения?

Для справки: из 8 привлечённых к созданию Ан-225 организаций 4 были российскими (РСФСР), 3 — украинскими (УССР). Плюс центральные части крыльев с закрылками и концевые части крыльев сделали в Узбекистане. Без крыльев самолёт не летает, но почему-то никогда не доводилось слышать о том, что Ан-225 — вершина узбекского авиастроения.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Уничтоженный Ан-225

В малом, как известно, отражается большое.

Символизм всей этой истории в том, что весь так называемый юго-восток Украины — точно такой же МиГ. И украинские политики никак не определятся — что же это? То ли это памятник проклятому прошлому, который нужно до основания декоммунизировать, то ли это всё же что-то ценное. Оба подхода пока уживаются.