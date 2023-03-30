ВВС США провалили очередное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом сообщил американский портал Defense News со ссылкой на выступление представителя командования ВВС Фрэнка Кендалла.

Иван Шилов ИА REGNUM AGM-183A

Испытания, закончившиеся неудачей, проводились 13 марта, сообщил Кендалл на слушаниях по бюджетным расходам на 2024 год в палате представителей Конгресса.

Ранее в Пентагоне заявили: в начале марта прошёл второй испытательный запуск полностью работоспособного прототипа ракеты, которая была разработана по программе «Оружие быстрого развёртывания воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response Weapon ARRW). Подробности пуска не сообщались, помимо того, что испытания проходили у морского побережья на юге Калифорнии. При этом в минобороны США заверили в выполнении сразу «нескольких целей».

Предыдущее испытание ракеты ARRW прошло в декабре 2022 года. Тогда в ВВС США также заявили, что пуск прошёл успешно и отвечает всем целям.

Но представитель ведомства Фрэнк Кендалл, выступая перед конгрессменами, признал: разработка проекта идёт не по плану. У ВВС США всё ещё остаются два прототипа ракеты, которые также планируется испытать, сообщил представитель Пентагона. Поэтому, пояснил Кендалл конгрессменам, командование и собирается попросить дополнительные средства для финансирования программы до 2025 года.

Маловероятно, что и к этому сроку США получат серийные образцы гиперзвуковых ракет для своих ВВС, полагает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Производство гиперзвукового вооружения требует настоящего технологического прорыва сразу по ряду направлений. Об этом в своё время заявила Счётная палата Конгресса США, — сказал Леонков ИА REGNUM. — Необходимо разработать материалы, которые выдерживают нагрузки и температуры, возникающие при выходе на гиперзвук. Также США пока не могут добиться успеха в разработке систем управления для гиперзвуковых вооружений. Они решили поручить эту задачу искусственному интеллекту, с которым они сейчас и бьются».

AGM-183A изначально считалась наиболее удачным проектом американской «оборонки» в сравнении с другими разработками гиперзвуковых ракет, также предназначенных для пуска с самолёта, рассказал эксперт.

При разработке проекта ракеты предполагалось, что испытания пройдут в 2020 году, однако потом их перенесли на 2022 год. Последний неудачный пуск говорит о том, что программа идёт с явным отставанием от графика и не удовлетворяет требованиям заказчиков, полагает Леонков. Единственный удачный пуск, который состоялся в декабре 2022 года, позволил прототипу развить скорость до шести чисел Маха (около 2 км/сек). Но был произведён по баллистической траектории, то есть прототип не способен маневрировать на гиперзвуковых скоростях.

«Эти манёвры необходимы ракете для того, чтобы она точно попадала в цель. Но этого не произошло», — отмечает Леонков.

Неудачные испытания привели к тому, что армия США намерена сменить поставщика гиперзвуковых вооружений. Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило: вместо компании Lockheed Martin, которая разрабатывает ракету AGM-183A, армия США намерена заключить контракт с концерном Raytheon. Приоритет будет отдаваться ракете Hypersonic Attack.

В интересах армии США ведётся работа над рядом проектов в сфере гиперзвуковых вооружений. Но ни один из них не обещает скорого результата, полагает Леонков.

«Есть негласные законы обретения технологий, — подчеркнул собеседник. — На разработку новых технологий нужно около 50 лет. Американцы владели частично технологией гиперзвука, поэтому можно предположить, что им потребуется 25 лет.

U. S. Air Force AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)

Учитывая, что программа разработки началась в 2018 году, мы приходим к тому, что гиперзвук им светит к 2040 году».

США активно привлекают к разработке новых вооружений специалистов из стран НАТО, Японии и Австралии, отметил Леонков. Поэтому — уточнил он — программа разработки гиперзвукового оружия может быть ускорена. Но в любом случае до 2030 года ожидать появления у США гиперзвуковых вооружений точно не стоит.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что противоракетная оборона США становится уязвимой перед современными гиперзвуковыми вооружениями производства России и Китая.

Кроме того, отсутствие американских разработок в этой сфере приводит к тому, что иностранные заказчики рассматривают в качестве поставщика гиперзвуковых вооружений российские и китайские предприятия. Об этом заявил ИА REGNUM источник, осведомлённый о ситуации на рынке вооружений.

«Несмотря на всё давление, которое США оказывают на ряд государств по всему миру, интерес к нашим разработкам в сфере гиперзвука сейчас очень высок, — отметил собеседник. — После успешной демонстрации гиперзвукового комплекса «Кинжал» на полях специальной военной операции весь мир убедился, что это не «мультики», а грозное оружие, которое вызывает беспокойство и в США, и в Европе.

Понятно, что в ближайшие годы эти технологии точно не пойдут на экспорт, но уже сейчас очевидно, что мы вырвались в этой сфере вперёд. И, когда они пойдут на экспорт, американцы останутся не у дел. А гиперзвук сейчас интересует как партнёров США, таких как Саудовская Аравия, так и другие государства, вроде Индонезии или Вьетнама».

В то же время США серьёзно отстают не только в сфере разработки гиперзвуковых вооружений, но и в производстве оборонительных систем, способных им противостоять.

«США разработали противоракету PAC-3, которая способна перехватывать противокорабельные ракеты «Оникс». Но против «Циркона» и его аналогов они бесполезны», — указал источник ИА REGNUM.

Проблема здесь сразу в двух аспектах. Для того чтобы сбить гиперзвуковую ракету, необходимо иметь не только гиперзвуковую маневрирующую противоракету. Скорость догоняющей ракеты должна быть в полтора раза больше. То есть у комплекса «Кинжал» скорость 10 чисел Маха, значит у противоракеты должна быть 15.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Второй момент — обеспечение целеуказания с помощью радиолокационных станций. Американские РЛС сейчас могут обнаруживать цели, движущиеся со скоростью до двух с половиной чисел Маха. То есть им ещё нужно совершенствовать свою радиолокацию, а это очень долгий путь», — резюмировал Алексей Леонков.

Неудачные испытания ракеты AGM-183A показывают, что несколько миллиардов долларов, затраченных Пентагоном на разработку новых вооружений, фактически ушли в никуда. Далеко не факт, что компании Ratheon удастся добиться на этом направлении большего успеха. А значит, Штатам придётся вновь увеличивать военные расходы в надежде догнать российскую программу гиперзвуковых вооружений.