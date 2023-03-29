В понедельник Германию лихорадило. Вокзалы и аэропорты стояли пустыми, в отдельных регионах не работал общественный транспорт, и даже шлюзы Кильского канала закрылись для прохода грузовых судов. Вся страна погрузилась в однодневную транспортную забастовку, организованную профсоюзами железнодорожников и работников транспортной сферы EVG и ver. di. И это было только предупреждение.

Иван Шилов ИА REGNUM Транспортная забастовка в Германии

Сотни тысяч пилотов, машинистов поездов, дорожных рабочих, уборщиков и их коллег вышли на улицы и показали, что случится со страной, если они решат отказаться от исполнения собственных обязанностей. По подсчётам Commerzbank, понедельничная протестная акция работников транспорта обошлась бюджету Германии по меньшей мере в €181 млн.

В ходе забастовки, ставшей крупнейшей в истории Германии с 1992 года, транспортники попытались оказать давление на работодателей и федеральное правительство в ходе коллективных переговоров.

Ver. di и профсоюз Deutsche Bahn требовали повышения зарплаты на 10,5%, а EVG — аж на 12% в течение 2023 года, а также единовременной не облагаемой налогом выплаты €500, которая могла бы хотя бы отчасти компенсировать астрономическую для Германии инфляцию.

Это для России, пережившей несколько экономических кризисов за последние 30 лет, двузначный уровень инфляции не является чем-то из ряда вон выходящим. Для Германии же инфляция на отметке 8,4% по итогам прошедшего 2022 года стала настоящим шоком.

В 2023-м ее уровень несколько снизится и, по прогнозам экономистов, должен составить «всего» 6,6%, но и это чрезвычайно много. Тем более что официальный уровень традиционно несколько отличается от того, что люди могут наблюдать на заправках и в продуктовых магазинах.

Так, например, цена самой дешёвой «социальной» упаковки молока в Германии (единая цена во всех магазинах страны) за прошедшие два года выросла с €0,79 до €1,19, а цена литра бензина на автозаправках за прошедший год поднялась с €1,24 до €1,75. Даже если вполне справедливые условия бастующих будут приняты, это лишь отчасти компенсирует реальные потери от удорожания жизни.

Андрей Ивановский/РИА Новости Супермаркет. Берлин

Вот несколько реальных историй участников забастовки, согласившихся рассказать о своем положении германским медиа.

Йоханна Фрёлих, проводница поезда Deutsche Bahn. Зарабатывает €2000 чистыми (после уплаты налогов). В принципе, поскольку она живет одна, на жизнь ей хватает, но она пришла поддержать коллег, положение которых оставляет желать лучшего и которым приходится работать по шесть дней в неделю, выходя в дополнительные смены, чтобы свести концы с концами.

Марио Тиде, маляр, работает в отделе технического обслуживания берлинской городской железной дороги, шлифуя старые поезда под перекраску. Это изнурительный и довольно вредный для здоровья труд, поскольку во время шлифовки образуется металлическая пыль.

Тиде получает около €1800 чистыми в месяц, со всеми доплатами за работу в ночное время и в выходные дни — €2200. При этом ему приходится платить €1200 за аренду 88-метровой квартиры в Берлин-Хеллерсдорф, где он живёт с двумя детьми. Таким образом, на жизнь ему остается €1000 евро. Денег всегда не хватает.

Марио Макукула, профессиональный повар. Когда во время пандемии рестораны были закрыты, он два месяца сидел дома. Денег не хватало, поэтому он уволился и стал работать в службе технического обслуживания городской железной дороги. Со всеми добавками его зарплата как неквалифицированного рабочего составляет €1800 чистыми. У него дома двое детей, его жена работает уборщицей и получает чистыми €1200 евро.

Работник Deutsche Bahn, пожелавший остаться неназванным, сотрудник бригады обслуживания скоростных поездов ICE (если точнее, он чистит вагоны в депо после их возвращения из рейсов). Зарабатывает €1580 чистыми в месяц. Он женат, у него двое детей, за квартиру в Гамбурге он платит €1300 в месяц.

Артур Александров/РИА Новости Интер-сити-экспресс (ICE)

Его жена зарабатывает примерно столько же, сколько и он, — еще €1500. В конце месяца деньги всегда заканчиваются, и семья не может позволить себе ни отправиться в отпуск, ни совершить сколько-нибудь значительные покупки без удара по семейному бюджету.

Таким образом, вряд ли можно говорить о том, что бастующие работники транспортной сферы бесятся с жиру, предъявляя своим работодателям какие-то необоснованные требования.

Однако Deutsche Bahn серьезного встречного предложения своим протестующим сотрудникам так и не сделала. В середине марта компания предложила повысить зарплату на 5% в течение 27 месяцев, выдать единовременную выплату €2500, а также установить минимальную заработную плату для всех сотрудников в размере €13/час, назвав подобное предложение «ответственным», а требования бастующих «чрезмерными».

Екатерина Соловьева/РИА Новости Полицейские. Гамбург

Теперь остается лишь ждать, как отреагируют на предложение работодателей профсоюзы. Забастовка не зря называется «предупредительной». Если требования протестующих не будут услышаны, вся Германия уже на грядущих пасхальных каникулах может погрузиться в транспортный коллапс.