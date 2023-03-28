С 29 марта (или 28-го, если брать подготовительные мероприятия) в Соединенных Штатах в виртуальном формате стартует второй по счету «Саммит за демократию». Как и в декабре позапрошлого года, Джо Байден сядет перед большим экраном, где будут транслироваться выступления множества мировых лидеров и активистов из разных стран. Всего на саммит было приглашено около 120 государств. К смотру демократических сил приурочены и различные слеты правозащитников.

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

«События 2022 года со всей очевидностью выявили: демократическое правительство, основанное на верховенстве закона и воле управляемых, остается, несмотря на все его неразбериху и вызовы, лучшим инструментом… для поддержания международного мира», — заявил Роб Берщинский, старший директор по вопросам демократии и прав человека Совета нацбезопасности США.

Правда, ряд политиков и журналистов (прежде всего из стран, названных американцами «недемократическими», то есть тех, кого американцы на саммит не пригласили) эти слова не убедили. «Болезни, поразившие политическую систему США, глубоко заразили американское общество… Однако в то же время США не перестают важничать, показывать пальцем на других, строить из себя «лектора демократии», придумывать и раздувать ложный тезис «демократия против авторитаризма», — пишет пекинская China Daily.

Сомнительные итоги выборов 2020 года, идейный диктат ультралиберального меньшинства, проблемы со свободой слова, уголовное преследование лидеров оппозиции по политическим причинам — всё это не дает Вашингтону никакого морального права кого-то учить демократии, отмечают те, кому США отказывают в «демократичности». Но на деле Вашингтон никого и не учит.

(сс) Defense. gov Встреча министров стран НАТО

Основы рушатся

«Саммит за демократию» имеет исключительно утилитарный характер. Благодаря ему американцы переформатируют свои коалиции и хотят сохранить за собой глобальную гегемонию.

Ее поддержание стоит очень дорого — как с точки зрения финансовых вложений (в средства проекции силы, санкции, принуждение третьих стран следовать своей воле), так и в плане дипломатических, политических и даже военных усилий.

Поэтому США поддерживали свою гегемонию при помощи ключевых союзников — в рамках НАТО, а также восточноазиатских и ближневосточных двусторонних отношений. Основами союзов должны оставаться общие интересы в области рыночной экономики и безопасности. Младшие партнеры процветали благодаря американскому рынку и защищались вместе с США от общих глобальных угроз (сначала СССР, затем международного терроризма). И отношения Америки с ними основывались именно на общих интересах.

Но проблема в том, что сейчас основы этих союзов разрушены по причине размывания общих интересов — и прежде всего из-за действий самих США.

Американский торгово-экономический эгоизм, начатый при Дональде Трампе и продолженный при Байдене, привел к «обезжириванию» Европы. В частности к принятию в США закона о субсидировании высокотехнологичного бизнеса и исходу из Старого Света за океан ряда высокотехнологичных компаний. Исход произошел в самый разгар европейского экономического кризиса, спровоцированного начатой США войной против России на Украине.

При этом исчезают общие для Соединенных Штатов и их союзников угрозы. Международный терроризм как единое целое больше не существует, а Россия, из которой Америка так пытается создать образ реваншистской державы, мечтающей в третий раз за свою историю взять Берлин, вторгаться в ЕС и не собирается. Москва вообще не конфликтует с Европой, это ЕС конфликтует с Россией, причем себе в убыток.

Это все больше и понимают европейские лидеры, и даже иногда говорят об этом. «В решениях, принятых в Брюсселе, я чаще вижу американские интересы, чем европейские. В войне, которая идет в Европе, последнее слово остается за американцами», — цитирует мнение венгерского премьера Виктора Орбана издание Hungary Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

В такой ситуации Вашингтон и хочет переформатировать союзы. Ставка делается не на те страны, которые ставят во главе угла интересы, а на те, для которых важнее всего ценности. То есть принципы демократизации по-американски, нетерпимость к альтернативным политическим системам, право на гуманитарные интервенции и т.п.

«Американская «дипломатия ценностей» — это не что иное, как попытка прикрыть высокопарным названием свое стремление сохранить гегемонию.

Игра в блоковую политику с использованием демократии в качестве инструмента для достижения политических целей», — пишет China Daily.

Собственно, «Саммит за демократию» и нужен для того, чтобы прочертить водораздел между нужными и ненужными странами, а также сформировать новую, ценностную легитимность США в роли мирового лидера. «Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык «недемократических государств», — заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Две проблемы и один эксперимент

Да, не все из приглашенных ста с лишним стран берут пример с Польши и Прибалтики — не все ставят «ценности по-американски» во главу угла. Но их приглашают на саммит (и в другие аналогичные американские проекты) именно для того, чтобы работать с ними в нужном ключе. Задача — через институты мягкой силы, через подконтрольные Соединенным Штатам правозащитные механизмы подрывать их суверенитет и переформатировать внешнеполитическое видение. Причем официальные лица в США свободно рассказывают о некоторых таких механизмах.

«Во всем мире правозащитники являются нашей первой линией защиты от нарастающей волны авторитаризма и ослабления демократий. Тем не менее год за годом им все чаще угрожают или их даже атакуют за то, что они мирно стремятся продвигать демократические принципы и права человека», — цитирует сенатора-демократа Боба Менендеса сайт верхней палаты Конгресса. Сенатор предложил защитить правозащитников за счет выдачи многократной и многолетней визы для пребывания в США, куда они могут сбежать из своей страны.

Конечно, условную Индию американцам в итоге вряд ли удастся перековать. Бразилию тоже. Но «правозащитные» инвестиции в небольшие или внутренне нестабильные государства могут дать свои плоды.

Вторая проблема — возможные проблемы с нынешними и весьма важными союзниками, которых оставляют за бортом саммита. Так, не приглашена Саудовская Аравия, которая нужна США для контроля за нефтяным рынком и которая все больше и больше уходит под китайское крыло.

Без приглашения остался Египет — сильнейшая страна Ближнего Востока, которая крайне недовольна вмешательством США во внутренние дела страны (в частности требованием приехавшего туда в январе госсекретаря Энтони Блинкена «освободить больше политзаключенных», то есть исламистов).

Sangjinhwa Страны — участники саммита за демократию в декабре 2021 года

На саммит не приглашены даже Турция с Венгрией — союзники Вашингтона по НАТО, чьи власти американцы пытаются сковырнуть через поддержку местной оппозиции. В случае с Венгрией поддержка ни к чему не привела. Виктор Орбан в 2022 году выиграл выборы, после чего его оппонент Петер Марки-Зай признался, что получил от американских фондов 4,4 миллиона евро на ведение предвыборной кампании. Но Реджепу Эрдогану еще предстоит выиграть свою битву на президентских выборах в мае.

По всей видимости, Соединенные Штаты рассчитывают, что эти союзники не обидятся или не рискнут высказывать обиду открыто. Что ими можно пренебречь, ведь Вашингтон работает на свое будущее. В рамках этой работы администрация Байдена, вероятно, проведет на саммите небольшой эксперимент. Попробует решить одну из главных проблем всей кампании по международной изоляции России, а именно расширить список союзников по антироссийской коалиции (состоящей только из западных стран и двух вестернизированных государств Азии) за счет хотя бы каких-нибудь стран глобального Юга.

«Когда читаешь заготовки для предстоящих встреч, ощущение таково, что в этом году в Вашингтоне поставили задачу сформировать коалицию в области прав человека, направленную конкретно против России. Использовать в целом благородную идею о развитии демократии для затаскивания партнеров в антироссийские ловушки», — цитирует российского посла Анатолия Антонова издание Newsweek.

Посмотрим, удастся ли этот эксперимент.