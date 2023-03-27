Слова президента России Владимира Путина о том, что на территории Белоруссии размещены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и о передаче Минску ракетного комплекса «Искандер», который «тоже может быть носителем» ТЯО, в Варшаве не заметить не могли.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЯО в Белоруссии

Но если со стороны Европейского союза оперативный комментарий последовал на уровне верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, то Польша по состоянию на утро 27 марта отреагировала заявлениями пресс-секретаря МИД Лукаша Ясины.

«Путин паразитирует на нашем страхе перед ядерным оружием и время от времени пугает нас им, а это неприемлемо в цивилизованном мире, — сообщил Ясина в интервью Polskie Radio. — Белоруссия все больше становится зависимой частью России. Белоруссия позволила россиянам использовать свою территорию для агрессии, и мы помним кризис на нашей границе. Белоруссия приближается к зависимости от России, но это всё еще не Россия».

Однако вряд ли в Варшаве серьезно боятся ударов ядерным оружием. Впрочем, как и обычным.

Как говорил в феврале сего года глава Оперативного командования Вооруженных сил Польши генерал Томаш Петровский, «если Россия решит продолжить свои операции против Запада, то можно предположить, что агрессия против Польши может быть в первую очередь некинетической, а Вооруженные силы России и Белоруссии будут последним и решающим элементом, используемым в таком сценарии. Я думаю, что военная угроза для Польши, исходящая от России, не должна восприниматься только через призму военного удара».

Одним из уязвимых плацдармов для Варшавы является ситуация на польско-белорусской границе.

Виктор Толочко/РИА Новости Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии

Польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) пошла в свое время на строительство забора, когда из Белоруссии в Польшу стали пытаться пробраться беженцы неукраинского происхождения. Польское общество в целом одобрило действия PiS, но были и «отщепенцы», выступившие с критикой властей. Проблема для «Права и Справедливости» здесь в том, что замечания этих оппозиционеров подхватили влиятельные силы за пределами страны. И не только в Европарламенте, который правящая партия давно рассматривает как «враждебную» организацию.

На днях государственный департамент США представил доклад о правах человека.

В нем упоминается о задержании польскими солдатами в ноябре 2021 года в деревне Вейки трех фотожурналистов, которые находились недалеко от польско-белорусской границы, чтобы сделать репортаж о миграционном кризисе.

«Поступали сообщения о том, что журналисты подвергались насилию, преследованиям или запугиванию со стороны властей из-за своей работы», — отмечает госдепартамент, приводя в пример также арест франко-немецкой съемочной группы телеканала Arte, которая по ошибке оказалась возле запретных участков возле польско-белорусской границы.

Такая реакция Вашингтона показывает уязвимость Варшавы перед Минском, который владеет политической инициативой. А попытки «ассиметрично» ответить, например, перекрытием транспортных переходов на польско-белорусской границе становятся для PiS классическим выстрелом себе же в ногу.

В этой ситуации оппозиционные «Праву и Справедливости» силы получают повод громко задать вопрос: кто виноват в том, что Польша «потеряла» Белоруссию, а Россия ее «приобрела»? И ответственность за такую ошибку правящая партия не может переложить на кого-то другого.

Artur Reszko/ЕРА/ТАСС Граница Польши и Белоруссии

Так что ход Москвы и Минска с размещением тактического ядерного оружия на белорусской территории создает Варшаве новые проблемы. Как считают некоторые польские эксперты, «физическое» присутствие России на границе может очень сильно изменить внутриполитическую конфигурацию в Польше.

Активизируются польские «сторонники мира», которые уже сейчас собираются вокруг инициативы политолога Лешека Сыкульского «Это не наша война».

Этот лозунг подхватывают и в других европейских странах. А, как ранее предупреждали близкие к PiS эксперты и аналитики, рост антивоенного движения на Западе, особенно в Европе, может серьезно угрожать политике Варшавы по активной поддержке киевского режима.

Чтобы купировать последствия, «Право и Справедливость» могла бы вновь обратиться к США с просьбой разместить в Польше несколько американских атомных бомб, которые в настоящее время хранятся в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции. Однако до сих пор Вашингтон такого желания не проявлял.

Более того, комментируя заявление Путина, в Пентагоне отметили: «Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие». Такого же мнения придерживается и Белый дом.

А это означает, что польской правящей партии придется самой как-то справляться с эффектами «политической радиации», исходящей от размещаемого в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, которые для PiS опаснее обычной радиоактивности.