До прихода Владимира Путина Россия, выражаясь языком Александра Дюма, представляла из себя только «тень великого человека». Ослабевшая государственность, собравшиеся с силами сепаратистские силы внутри страны и террористы, оккупировавшие целый российский регион, — все это свидетельствовало о том, что великой страны и сверхдержавы здесь больше нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Россия воспринималась зарубежными партнерам не как наследница славных имперских традиций Советского Союза и Российской империи — нет, скорее как чудом недоразвалившийся осколок былой империи. Как пространство, которое нужно побыстрее дограбить, пока еще что-то можно оттуда взять. Часть внутрироссийских элит интеллектуально обслуживала этот грабеж, а другая им мешала, но только потому, что грабила сама и ей не нужны были конкуренты.

Россияне же смотрели на все это со смесью гнева и беспомощности, и многие уже считали, что третьего чуда в нашей истории не произойдет. Мы каким-то Божьим провидением не развалились окончательно во время Смутного времени, во время Гражданской войны, но распад СССР не переживем.

Однако в 2000 году все изменилось. Новый президент не устраивал какой-то революции, не пересажал на следующий после избрания день всех олигархов и лидеров ОПГ — он системно, шаг за шагом на протяжении последующих лет исправлял ситуацию и вытаскивал страну с того дна, на которое она опустилась. Опирался он при этом не только на своих соратников, но и на российский народ — тот самый, который вдруг почувствовал, что у страны появился шанс на спасение. И народ поддержал президента в его самых сложных начинаниях. Народ терпел акты теракта во время Второй Чеченской — надежды террористов на массовые антивоенные акции не оправдались.

Народ поддержал курс на деолигархизацию — надежды бандитов на массовые «продемократические» акции протеста не оправдались. Народ одобрил действия (в том числе и силовые) России на постсоветском пространстве — надежды «внешних партнеров» на массовые антисанкционные акции протеста также не оправдались.

Владимир Родионов/РИА Новости И. о. Президента РФ Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27 после совершенного перелета из Краснодара в Чечню для вручения наград российским десантникам. 2000 год

Экономический суверенитет

По сути, население России инвестировало во Владимира Путина все свои надежды. И сейчас, 23 года спустя, получает весьма неплохие дивиденды с этой правильно сделанной политической инвестиции. Получает в различных сферах.

С экономической точки зрения Россия превратилась из разграбляемого всеми подряд сырьевого придатка в великую державу. ВВП страны вырос с 7,3 триллиона рублей в 2000 году до 109,6 трлн в 2021-м, а реальные доходы россиян возросли семикратно.

Не менее важным промежуточным итогом правления Путина является и изменение структуры экономики. Времена, когда мы получали продовольственную гуманитарную помощь с Запада, давно ушли в прошлое — сейчас страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность и даже кормит других. В 2022 году Россия установила абсолютный рекорд по сбору зерна за всю свою тысячелетнюю историю: 147,5 миллиона тонн.

Практически по всем продовольственным позициям (тем, конечно, которые можно выращивать в нашем климате) Россия достигла суверенитета. В целом же российская экономика оказалась настолько сильна, что (вопреки многим прогнозам) в 2022 году не только пережила западный санкционный накат, но и даже начинает расти. «Вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», — перефразировал Владимир Путин Марка Твена. И добавил, что «за этими достижениями — напряжённая работа тысяч компаний и труд многих миллионов специалистов». Компаний и специалистов, которые за 23 прошедших года набрались веры в возможности России.

Демократическая империя

С внутриполитической точки зрения Путин фактически спас страну от развала — отодвинул ее от пропасти дезинтеграции, на осыпающемся краю которой страна балансировала в 90-е годы. Речь не только о победе над терроризмом на Северном Кавказе. И даже не только о подавлении сепаратизма в других российских регионах, часть элит которых мечтала в 90-е годы последовать за Чечней. Речь о том, что Владимир Путин вернул России идейный стержень, вокруг которого сплачиваются всё российское многонациональное общество.

Когда-то Збигнев Бжезинский сказал, что «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно». Демократией без империи мы пытались стать в 90-е годы — получилось, мягко говоря, не очень. Империя без демократии в нынешнем информационном мире невозможна — ее просто разорвет изнутри. Поэтому Владимир Путин предложил России идею, которая включает в себя и демократические, и имперские начала. Идею, в которой смешана гордость, социальная направленность, суверенитет и консервативные ценности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016. Большая пресс конференция с президентом России

Так, одним из важнейших элементов национальной идеи является гордость за страну.

Путин должен был вернуть россиянам понимание того, что они живут не в «стране-бензоколонке», обслуживающей Запад, а в великой державе с грандиозной историей и бесконечными возможностями. Именно поэтому Россия при нем стала гораздо жестче защищать свою историю.

Владимир Путин не позволил Западу и российским псевдолибералам продолжать дискредитацию победы Советского Союза над Гитлеровской Германией. Россия стала жестче отстаивать свои национальные интересы и во внешней политике. Перешла от бойкота (наподобие «разворота над Атлантикой») к активным действиям по отстаиванию своих интересов силой в ситуации, когда Запад не хотел договариваться по-хорошему. В частности, к операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, к возвращению Крыма в 2014 году, а также к СВО, которая уже привела к возвращению в состав России бывших Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Все это, конечно, было недостижимо без армии. При Путине российские вооруженные силы стали профессиональными во всех смыслах этого слова. Была проведена масштабная программа по их перевооружению, в результате чего на боевое дежурство встали образцы новейшего оружия, аналогов которых нет ни у одной страны мира. Образцы, которые сейчас являются гарантом российской безопасности.

Социальное государство

В результате Россия не только защитила внешний суверенитет, но и стала драйвером формирования справедливого и безопасного для всех многополярного мира. Она была одним из инициаторов создания новых международных организаций ШОС и БРИКС, объединивших половину населения земли и страны, которые вслед за Москвой не признавали принцип исключительности Запада. Россия стала центром экономической (Евразийский экономический союз) и военно-политической (ОДКБ) интеграции на постсоветском пространстве.

Сергей Бобылев/ТАСС Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. 2022

Но гордость за страну невозможно создать только за счет внешних успехов. Каждый россиянин должен понимать, что эта страна — его и для него. Именно поэтому президент, в частности, сделал из России по-настоящему социальное государство.

Глава государства уделяет колоссальное внимание повышению уровня благосостояние граждан и развитию в стране социальной инфраструктуры. Строительству школ, больниц, жилья и культурных объектов. Формированию комфортной среды, устранению экологических проблем по всей стране, а не только в городских агломерациях. Нельзя не вспомнить о цифровизации экономики и упрощению взаимодействия госструктур с обществом. В результате в России сегодня действует одна из самых передовых и удобных цифровых платформ по предоставлению государственных услуг. Внимание уделяется развитию волонтерского движения как важнейшего элемента гражданского общества. Государство взяло на себя ответственность за поддержку семей: как физическую в виде маткапитала и курсу на стимулирование роста рождаемости; так и ценностную через упор на консервативные ценности и воспитательную функцию семьи.

Последнее было особо важно — Владимир Путин фактически защитил страну от идейного «морового поветрия», ультралиберализма, которое сейчас поражает всю западную цивилизацию и которое уничтожает тамошние общества. Поражает как традиционные основы (институт семьи, его репродуктивную и воспитательную функцию в лице наличия мужского и женского начала), так и социальные достижения XX века — права женщин, в том числе и на чисто женский спорт. Вместо этого Путин предложил фактически сочетание традиционных духовно-нравственных ценностей и человекоориентированного подхода, который объединяет весь многонациональный, многокультурный и многоконфессиональный российский народ в одну гражданскую общность.

В россиян.