Когда президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павлом в четверг, 16 марта, в Бельведерском дворце заявил о передаче киевскому режиму стоящих на вооружении польской армии самолетов МиГ-29, это поначалу вызвало бурную восторженную реакцию ряда западных изданий. Варшаву активно хвалили и ставили в пример как первого ученика. Однако затем стали добавляться нюансы и подробности.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Первое. По словам Дуды, «буквально в ближайшие несколько дней мы передаем, насколько я помню, четыре самолета Украине, они находятся в полностью рабочем состоянии». Но вместе с тем, добавил польский президент, эти МиГ-29 подошли к пределу эксплуатации.

«Могут ли эти самолеты, основной функцией которых является противовоздушная оборона, а не наземная поддержка, дать украинцам преимущество в конфликте? — задается вопросом французская газета Le Figaro. — Если превосходство в воздухе является важнейшей и очень часто первой спорной целью любой войны, то несколько МиГ-29, которые страны бывшего Варшавского договора могут предоставить Украине, не смогут, по мнению экспертов, опрошенных нами, помешать России прочно контролировать воздух».

Иными словами, Варшава сделала символический жест поддержки киевского режима, который ничего не изменит на поле боя.

В свою очередь, министр обороны Словакии Ярослав Над, сообщивший вслед за поляками о передаче стоящих на вооружении словацкой армии МиГ-29, подчеркнул, что такие самолеты «мы все равно больше не можем использовать». Хотя даже в этом случае с критикой решения Братиславы выступили оппозиционные партии, а социологические опросы показывают, что «явное большинство словаков выступает против поставок боевых самолетов».

Второе. Дуда уточнил, что польские МиГ-29 — это «те машины, которые мы когда-то, в начале 1990-х годов, приняли от армии Германской Демократической Республики». Поэтому, пишут немецкие издания, в соответствии с так называемой оговоркой о конечном использовании Варшава может передать истребители Украине только с согласия правительства Германии.

В правящей немецкой коалиции однозначно за предоставление разрешения выступили младшие партнеры СДПГ. К этому власти призвали член СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и представляющий «зеленых» глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер. Против — депутат от «левых» Грегор Гизи. «Если мы сейчас поставим истребители, все станет еще хуже, — сказал он в интервью Welt TV. — Я не хочу, чтобы мы постепенно продвигались к третьей мировой войне».

Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press МиГ-29 ВВС Польши

Но в целом Берлин на сегодняшний день «с осторожностью отнесся к запланированной Польшей поставке» МиГ-29 киевскому режиму, тем более что от нее, заявил представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт, официального уведомления получено пока не было.

Третье. Ранее польские власти хотели в вопросе поставок самолетов создать «широкую коалицию стран», как в предыдущем случае с переброской танков. Судя по всему, Варшава рассчитывала «подстегнуть» не только Берлин, но и Вашингтон. Но американцы реагируют неоднозначно.

Польша иногда забегает вперед паровоза, отмечает The New York Times, напоминая, как в марте прошлого года поляки заявили о готовности передать киевскому режиму МиГ-29.

«Однако этот план рухнул после того, как Варшава неожиданно объявила, что вместо того, чтобы передать самолеты непосредственно Украине, она отправит их на американскую авиабазу в Германии для передачи, — подчеркивает издание. — Ошеломленный этой идеей Вашингтон, с которым не посоветовались, отверг ее, и ни один из самолетов не покинул Польшу».

Так какую же цель преследует Варшава?

В последние дни в контексте украинского конфликта она усиленно создает информационные поводы, очевидно, желая получить на них политическую и силовую реакцию как стран Запада, так и России. Только на этой неделе, помимо «самолетной интриги», имело место заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о намерении разместить первые американские пусковые установки HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью. А глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о раскрытии якобы «российской» шпионской сети.

EPA/RONALD WITTEK/ТАСС Мариуш Блащак

Итальянский журнал Limes связывает последнее с внутриполитическими рисками для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), которая в год парламентских выборов сталкивается с недовольством избирателей чрезмерной поддержкой киевского режима и ростом ксенофобии в Польше по отношению к украинским беженцам. Издание отмечает, что это вызвано не какими-то «пророссийскими симпатиями» поляков, а «отвращением к разгулу «идеологии Бандеры» — пособника нацистов, военного преступника, связанного с геноцидом евреев и поляков, но патриота для многих украинцев».

«Право и Справедливость» в то же время пытается не переходить черту, за которой могут последовать для Польши очень серьезные проблемы. Однако PiS приблизилась к тому моменту, когда использование внешнего фактора, политической русофобии, перестает приносить результаты. И, как можно судить, правящей партии не собираются подыгрывать ни Запад, ни Москва.

Комментируя заявления Дуды о переброске МиГ-29, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что «поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа». То есть акцент делается не на играх Варшавы, пусть она и старается раздуть костер под «киевской сковородкой».