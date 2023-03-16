Президент Сирии Башар аль-Асад 14–15 марта посетил Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече был затронут весь комплекс вопросов двусторонних отношений, но особый акцент был сделан на сферу, стагнация которой препятствует полноценной отдаче от российской помощи Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Владимир Путин

Первый по-настоящему официальный

Практически все наблюдатели отметили, что это первый заранее объявленный визит Асада в Москву с момента начала гражданской войны в САР. О прежних поездках сирийского лидера становилось известно лишь после его прибытия в Россию, а то и по итогам визитов.

Изменение формата приема связано с тем, что в настоящий момент Асад может чувствовать себя в безопасности. Внутренние противники сирийского режима не проявляют активности, будучи заперты в своих анклавах, а вчерашние внешние враги ищут пути нормализации отношений с Дамаском.

Кроме того, видимо, и в Москве на этот раз были готовы принять сирийского президента как своего наиболее близкого союзника, продемонстрировав, что Москва дорожит своими связями с Дамаском. Это стало особенно актуально после начала СВО.

И, наконец, публичная встреча Асада в правительственном Внуково является сигналом тем, кто выступает за смену режимов путем поддержки «цветных» революций.

Она должно напомнить о тщетности таких попыток, особенно, если против этого выступает Россия: глава Сирии прибыл в Москву 15 марта — именно эту дату принято считать началом сирийского восстания в 2011 году.

Кроме того, нынешний визит произошел спустя три года (март 2020) после того, как в стране прекратились активные боевые действия. Он призван ещё раз показать, кто в этой войне победитель, и поставить точку.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Президент Сирии Башар Асад во время визита в Москву

Асад, в свою очередь, рассчитывает на поддержку России не только в послевоенном восстановлении страны, но и в продолжении ликвидации последствий февральского землетрясения. Эти вопросы также обсуждали лидеры двух стран.

Москва хочет сблизить Анкару и Дамаск

Для России нынешние переговоры с Асадом приобрели также особое значение в свете запуска нормализации ирано-саудовских отношений при посредничестве Китая.

Конечно, КНР — это стратегический партнёр РФ, который во многом разделяет российское внешнеполитическое видение. В то же время последние ближневосточные инициативы Китая заставляют региональных лидеров задуматься о том, не будет ли Москва оттесняться Пекином от решения региональных проблем.

Поэтому для России важно продемонстрировать, что она по-прежнему остаётся важным и, главное, результативным региональным арбитром.

В частности, в экспертных кругах России и арабских стран ходили слухи, что встреча президентов РФ и САР могла состояться в Сочи, чтобы к ней мог присоединиться и турецкий президент Реджеп Эрдоган. Но на данном этапе этого случилось. Тем не менее очевидно, что визит Асада в Москву связан и с желанием российской стороны подтолкнуть Дамаск к более активным шагам по нормализации отношений с Турцией.

Владимир Гердо/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи

В Сирии считают, что политические оппоненты действующего президента Турции после прихода к власти сами потеряют интерес к сирийской проблеме. В то время как Эрдоган не намерен полностью отказываться от поддержки сирийской оппозиции, даже продолжая нормализацию. Поэтому в Дамаске и не торопятся восстанавливать отношения с Анкарой, время от времени озвучивая неприемлемые для Турции предварительные требования.

Однако, если нынешний турецкий президент победит на выборах, зная личные качества Эрдогана, можно предположить, что он запомнит (в отрицательной коннотации) эту позицию Асада, который решил «подождать». Тогда, в случае победы Эрдогана, ждать придётся уже Асаду, а САР упустит немало возможностей.

В свою очередь «стимулирование» Дамаска не затягивать с восстановлением отношений с Анкарой может стать российским вкладом в поддержку нынешнего турецкого президента на предстоящих выборах.

Для России важно сохранить динамику отношений с Турцией, которая по-прежнему отказывается присоединиться к антироссийским санкциям. А в случае прихода к власти оппозиции возникнет неопределенность по поводу ее планов в этом отношении.

Факт, который обращает на себя внимание: поездка Башара Асада состоялась в преддверии анонсированной встречи заместителей министров МИД России, Турции, Ирана и Сирии на российской площадке. Это мероприятие можно считать подготовкой к переговорам глав МИД Сирии и Турции, в качестве нового раунда турецко-сирийских переговоров на пути к их нормализации.

И решающая роль в этом процессе принадлежит и будет принадлежать Москве.

Борьба с терроризмом по-прежнему в фокусе

Владимир Путин и Башар Асад не могли не затронуть тематику борьбы с терроризмом.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Обстрел террористами из минометов в городе Дума в пригороде Дамаска

Проблема ликвидации террористического анклава в САР отходит на второй план, переносится на среднесрочную перспективу. Этот вопрос не может быть решен без участия Турции, чей военный контингент находится в Идлибе, где также располагаются базы террористов из запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После ввода в Идлиб турецкого военного контингента три года назад ситуация вокруг подавления ХТШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась заморожена. Ее разблокировка требует совместной работы России, Турции, Сирии и Ирана. Это же касается и темы иностранного военного присутствия в САР в целом.

Следует отметить, что у Москвы и Дамаска, несмотря на общее видение, существует и расхождение в сфере борьбы с терроризмом.

Так, для Асада его противники, все без исключения, кто выступил против него с оружием, являются террористами. Для России же далеко не все группировки повстанцев включены в федеральные террористические списки, а точнее, таких единицы.

Именно этими расхождениями и объясняется пробуксовка многих мирных инициатив, таких как, например, работа конституционного комитета, чью оппозиционную часть Дамаск по-прежнему фактически отказывается воспринимать стороной переговоров.

Экономика прежде всего

Очевидно, что Россия, подвергшаяся, как и Сирия, беспрецедентному санкционному давлению со стороны Запада, готова интенсифицировать экономические связи, найти новые направления для совместных проектов.

YOUSSEF BADAWI/ЕРА/ТАСС Сирия. Дамаск. День государственного флага России

До февраля 2022 года российские компании зачастую опасались вести бизнес в Сирии из-за риска попасть под вторичные санкции со стороны США и их союзников. Однако сейчас, когда сами российские корпорации находятся под ограничениями, они могут более смело заходить на сирийский рынок.

Экономическая составляющая особенно важна и для России, так как до сих пор российское военное присутствие и вклад в сохранение режима Асада так и не нашли отражения в укреплении российских позиций в сирийской экономике.

В ней по-прежнему продолжает доминировать Иран, который имеет собственное сильное лобби в президентском дворце в Дамаске, но при этом готов инвестировать не только в крупномасштабные проекты, но фактически во все отрасли и направления, будь то торговля, строительство, энергетика, связь и коммуникации, транспорт, создавая интегрированную сеть собственного влияния.

Видимо, на переговорах речь шла и о возможной помощи России в преодолении серьезного топливного кризиса в Сирии. Эту проблему можно было бы решить с помощью наращивания поставок в Сирию образовавшихся у Москвы в результате санкций излишков нефтепродуктов.

Сторонам было также важно сверить позиции друг друга и выработать общие подходы на фоне продолжающейся нормализации отношений САР с рядом арабских государств. Дамаск стал активно поддерживать контакты с Оманом, ОАЭ, Бахрейном и другими странами региона.

С одной стороны, это открывает для России новые возможности, в том числе для привлечения инвестиций арабских стран под российские проекты, в Сирии и снижает нагрузку по поддержке Дамаска. С другой, наоборот, создается дополнительная конкуренция России в экономической сфере, ведь к иранскому фактору экономического присутствия в САР добавляется ещё и арабский.

На приоритет в повестке встречи экономической проблематики указывает присутствие на переговорах министра финансов Антона Силуанова, главы Минстроя Ирека Файзуллина. И это, скорее, хороший знак.

Постепенный перевод акцентов с военной на торгово-экономическую сферу будет, вероятно, и в дальнейшем определять российско-сирийскую повестку дня. Поэтому нынешний визит сирийского лидера в Москву действительно может не просто придать импульс отношениям двух стран, но и, наконец, вывести экономическое направление взаимодействия России и Сирии из застоя.