Экспорт российских вооружений на мировой рынок сократился на 31%. Такой вывод содержится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который сравнил данные о торговле вооружениями за два периода — 2013–2017 и 2018–2022 годы. Доля нашей страны на оружейном рынке, соответственно, снизилась с 22% до 16%, полагают аналитики.

ИА REGNUM Россия

Несмотря на то, что Россия уверенно сохраняет второе место по объёмам экспорта, за минувший период восемь из десяти крупнейших покупателей российских вооружений сократили объёмы импорта. В то же время существенно увеличились поставки в Египет и Китай.

Аналитики SIPRI полагают — основным приоритетом для российской оборонной промышленности становятся поставки в интересах собственных вооружённых сил. Кроме того, США активно используют ситуацию на Украине как способ борьбы с российской конкуренцией на рынке вооружений путём введения дополнительных санкций.

В марте прошлого года стало известно, что Белый дом надавил на правительство Индии, вынудив его отказаться от планов закупки вооружений в России. «Результат нашей работы за последние несколько недель — это отмена заказов на МиГ-29 и контрактов на поставку российских вертолетов и противотанковых вооружений», — приводило издание Indian Express заявление помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

Россия всё ещё остаётся крупнейшим поставщиком вооружений в Индию. Однако, как отмечается в докладе SIPRI, наша доля на индийском рынке сократилась с 64% до 45%.

Если говорить конкретно об индийском направлении экспорта, то здесь роль сыграли сразу несколько факторов, сказал ИА REGNUM источник, осведомлённый о ситуации на рынке вооружений.

«В своё время индийский контракт, как тогда говорили, спас российский ВПК. В нулевые индийцы закупали сотни танков Т-90, истребители, массу вооружений. Но в последние годы Индия всё больше старается опираться на собственные ресурсы», — отметил собеседник. Он упомянул запущенный правительством Нарендры Моди в 2014 году проект Make in India — «Делай в Индии!».

India.gov.in Нарендра Моди

«Проект, в том числе, касается производства вооружений. В 2020 году Индия отказалась от закупки 114 иностранных истребителей (считалось, что будут поставлены наши МиГ-35) в пользу самолётов производства Hindustan Aerospace Limited (HAL)», — отметил эксперт.

Свою роль сыграли и США. В Индии опасаются любых санкций на поставку электроники, которые серьёзно скажутся на их промышленности и боеспособности, отметил собеседник издания.

С аналогичными проблемами столкнулась и Сербия. В 2022 году правительство страны планировало организовать тендер на поставку истребителей для ВВС страны, в котором намеревались принять участие Россия и Франция. Однако из-за введённых санкций Белград был вынужден отказаться от закупок.

В итоге вместо истребителей МиГ-29 для ВВС Сербии будут закуплены французские Rafale — это сообщение президента Александра Вучича в феврале распространило Bloomberg.

Министерство обороны Российской Федерации Истребитель МиГ-29

США также активно влияют на те страны, которые уже закупили российские вооружения, затрудняя им техническое обслуживание военной техники. Так, армия Ирака сталкивается с серьёзными проблемами при использовании военных вертолётов российского производства. Об этом летом прошлого года сообщал Forbes со ссылкой на доклад миссии армии США в Ираке. Проблемы в первую очередь касаются военно-транспортных вертолётов Ми-17, Ми-28НЭ и Ми-35.

Этот фактор неблагоприятно сказывается на возможностях армии Ирака по противостоянию исламистам. Учитывая, что местные власти не могут позволить себе сократить боеспособность своих войск, им приходится идти на закупки новых вооружений в других странах.

Как результат, командование ВВС Ирака планирует приобрести четыре американских вертолета Bell 412EPX и 16 вертолетов средней грузоподъемности Bell 412M. Решение принято с целью «замены парка Ми-17 российского производства из-за невозможности приобрести запасные части из-за конфликта на Украине», сообщил портал The Drive. Американская Bell прямо заявила, что намеревается вытеснить российские вертолёты с мирового рынка, воспользовавшись санкциями.

Аналогично развивается ситуация с закупками вертолётов для ВВС Филиппин. В июне власти страны разорвали контракт на поставку российских вертолётов Ми-17. Вместо них планируется закупить вертолёты американского производства, отмечало Reuters.

Steve001 Вертолет Ми-17

Кто заинтересован в вооружениях, зарекомендовавших себя в СВО

При всех сложностях, которые создает Запад в интересах своего ВПК, у России есть шансы восстановить позиции на мировом рынке вооружений, полагает источник ИА REGNUM. Не последнюю роль сыграл успех тех российских вооружений, которые применяются в спецоперации на Украине.

«В специализированных изданиях, которые выходят в нейтральных или условно «пророссийских» странах, в последнее время выходит очень много статей об успехе вертолётов Ка-52М, а также ряда управляемых вооружений.

Ничего подобного никто в мире не производит — это не бравада, а констатация факта.

Так что интерес к российским вооружениям есть, более того, им создана неплохая реклама», — подчеркнул собеседник.

После окончания СВО Россия может освоить новые рынки, на которых влияние США не распространяется, прогнозирует эксперт.

«Сейчас поступает много сообщений о готовящейся поставке истребителей Су-35 в Иран. Если она будет реализована, то этот рынок будет для нас в полной мере открыт», — приводит пример специалист.

Собеседник отметил: из современных вооружений Иран производит только ракеты и беспилотники. «Поэтому им нужно всё: танки, самолёты, вертолёты, тренажёры и симуляторы для обучения солдат, артиллерийские системы и комплексы ПВО всех типов, подводные лодки, корабли — список можно продолжать до бесконечности», — подчеркнул эксперт.

Это может быть контракт, сопоставимый с подписанными в 2000-х контрактами с Алжиром или Саудовской Аравией. То есть комплексная закупка большого количества вооружений разных типов.

«Далее остаются страны, традиционно закупающие оружие в России, — это Вьетнам и Алжир. Последние, кстати, крайне хотят приобрести истребители пятого поколения Су-57. Если состоится их демонстрация в условиях СВО, то получится хорошая реклама», — продолжает эксперт.

Mil.ru Су-57

Турция сейчас ищет поставщиков самолётов пятого поколения после того, как для нее фактически закрылась возможность получить американские F-35, также напомнил собеседник.

«Ещё один немаловажный фактор — это репутация поставщика, — добавил в заключение эксперт. — С начала СВО ни один зарубежный контракт не был приостановлен. Реализация поставок в тот же Китай идёт по плану (хотя в любом контракте прописаны подобные форс-мажорные обстоятельства, которые позволяют поставщику откладывать сроки реализации)».

Так что у нас есть новые рынки сбыта, есть продукция, которая хорошо себя показала, и проверенная репутация, резюмирует аналитик. «Поэтому, — подчеркивает он, — когда условия позволят, Россия может вновь увеличить свою долю на мировом рынке вооружений».