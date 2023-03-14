Польша начала кампанию по перевооружению, чтобы создать крупнейшую армию в Европе для противостояния России, отмечает лондонская The Telegraph. В планы Варшавы входит закупка тысяч танков, артиллерийских и ракетных систем, а также — сотни самолётов и вертолётов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Предполагается закупить у Южной Кореи тысячу основных боевых танков K2 и 250 американских танков Abrams в модификации M1A2 SEPV3. Ещё 160 «Абрамсов» модели M1A1 будут бесплатно поставлены Штатами для замещения бронетехники, которую Варшава передала Украине.

Польша, таким образом, станет обладателем крупнейших в Европе танковых соединений, обойдя Великобританию, у которой стоит на вооружении 227 танков.

soldiersmediacenter/Global Look Press Танки Аbrams M1A1

К приобретению планируются: свыше 600 южнокорейских самоходных артиллерийских установок К-9, 18 РСЗО HIMARS и 9000 ракет к ним, а также 288 южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo. На вооружение польской армии встанут более тысячи машин пехоты Borsuk. ВВС страны получат 150 вертолётов и самолётов, в том числе почти 50 южнокорейских самолётов FA-50 и 96 вертолетов AH-64 Apache.

Для обслуживания новой техники потребуется больше солдат — Польша хочет нарастить численность личного состава своей армии до 300 тыс. человек. Также уточняется, что Варшава договаривается с Лондоном о строительстве оружейного завода, который будет не только закрывать потребности польской армии, но и производить и ремонтировать оружие для Украины.

«Мы модернизируем польскую армию очень быстрыми темпами. Стараемся в кратчайшие сроки избавиться от военной техники советского образца, акцентируя внимание на закупках современного оружия, совместимого со стандартами НАТО», — заявил глава минобороны Польши Мариуш Блащак, которого цитировал чешский портал Idnes. cz. Так он прокомментировал заключение крупного контракта с компанией Huta Stalowa Wola (HSW) на поставку польской армии боевой техники.

Przemysław Piątkowski/Global Look Press Глава минобороны Польши Мариуш Блащак

За последние годы Польша стала крупнейшим поставщиком военной техники на Украину. В распоряжение Киева были переданы сотни танков Т-72, танки Leopard, большое количество лёгкой бронетехники и боеприпасов. Эти затраты привели к тому, что арсеналы Войска Польского истощились и настала нужда в новых контрактах. В связи с этим правительство страны заказывает вооружения в США и Южной Корее, а также развивает собственную оборонку.

Если Варшаве удастся обеспечить финансирование столь амбициозной программы, то Польша получит действительно мощные вооруженные силы. Более того, это будут фактически новые вооруженные силы на новой технической базе (оснащенные техникой американского, южнокорейского и собственного производства). Техника же советского образца будет передана Украине, если уже не находится там.

Траты на Войско Польское выросли на порядок

Масштабное перевооружение потребует немалых расходов — на программу планируется потратить порядка 101 млрд долларов до 2035 года. Это весьма значительные суммы, учитывая, что оборонный бюджет страны сегодня составляет 20,8 млрд долларов. Примечателен тот факт, что еще в 2015 году военный бюджет Польши составлял всего 8,39 млрд долларов, или 2,2% ВВП.

За последние годы рост военных расходов Варшавы составил 160%. Если в 2015 году Польша направляла на военные расходы 2,2% ВВП, то в 2023 году польские власти планируют направить на оборону уже в два раза больше.

«Польская армия расширяет свои оборонительные возможности. Мы закупаем оружие. В 2023 году на оборону будет выделено более 4% ВВП», — говорил польский президент Анджей Дуда.

IMAGO/Katarzyna Naworska/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

Эти траты будут заметно выше доли оборонных расходов большинства членов НАТО в национальных бюджетах. В последние годы далеко не все союзники по альянсу соблюдают обязательство, одобренное странами — членами альянса еще в 2014 году. Тогда члены блока договорились выделять не менее 2% ВВП на оборонные расходы и 20% ежегодных оборонных расходов на новые вооружения.

Однако поляки явно хотят бить все рекорды. И это при том, что на поставки вооружения и военной техники для ВСУ, по последним данным, Варшава потратила уже более 1% ВВП. Впрочем, в этом мало удивительного — поляки явно хотят взять на себя лидерство в Европе в контексте будущего военного конфликта с Россией, который для Варшавы явно кажется неизбежным.

«Программа строится из расчета получения дополнительного финансирования от США. Польша с ее бюджетом потянуть такую программу, измеряемую сотнями миллиардов долларов, сегодня не сможет», — сказал ИА REGNUM Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Польшу нацеливают на «Смоленскую дорогу»

Все разговоры о необходимости милитаризации польские чиновники ведут под предлогом обеспокоенности конфликтом на Украине и укреплением обороны страны. «Для Польши крайне важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Мы сделаем это, только создав сильную армию. Достаточно сильную, чтобы удержать любого потенциального агрессора от атак», — заявил министр обороны Блащак.

Но характер переоснащения польской армии оставляет мало сомнений в истинных намерениях Варшавы, считают эксперты.

/Global Look Press Польские танки

«Страна, которая готовится к обороне, закупает в первую очередь те образцы вооружений, которые могут удержать от нападения условного противника. Это кажется очевидно. Например — системы ПВО, радары, средства противотанковой борьбы и тому подобное. А здесь мы видим закупку почти 1500 танков», — указывает в комментарии ИА REGNUM военный эксперт, офицер танковых войск в отставке Александр Михайловский.

По законам стратегии, задача танков — это прорыв линии обороны противника с целью продвижения вглубь его территории. «Именно так осуществлялось вторжение в СССР, тот самый «блицкриг». Танковые соединения прорывают фронт в слабой точке и идут вперёд на сотни километров, создавая окружение. Именно для этого нужны танки», — пояснил эксперт.

Для польской армии не закупают средства защиты войск на марше — армейскую ПВО. Значит — задачи защитить жизни солдат нет, делает вывод Михайловский.

«Перевооружение Польши может быть планом глобального плана НАТО, от реализации которого в Варшаве уклониться не могут», — уверен эксперт.

«Если взять каждое вторжение в Россию в нашей истории, по какому маршруту оно шло? Условно говоря, по Смоленской дороге. Так и польские интервенты наступали в Смутное время, и Великая армия Наполеона, и группа армий «Центр» Вермахта. Сейчас роль ударной силы коллективного Запада перелагается на Польшу. Именно полякам в случае чего поручат идти в первых рядах, потому что их не жалко», — считает собеседник.

«Почему мы говорим о наступлении? Сейчас очевидно, что планы превратить Украину в антироссийский плацдарм были сорваны. Таким плацдармом теперь должна стать Польша», — полагает Михайловский.

В пользу такого предположения говорит милитаристская риторика польского военного руководства. В 2022 году заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявлял, что Варшава высоко оценивает вероятность войны с Россией в недалеком будущем.

«Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет.

Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — пояснил тогда он.

«США создают для давления на Россию «великую Польшу», усиленную украинцами. В случае начала военных действий полякам отводится роль «первого эшелона», который может погибнуть целиком. А уже за ним потянутся «белые господа» в лице США и стран Западной Европы. Поэтому нынешняя милитаризация Польши — это часть глобальной стратегии НАТО на «российском направлении», — уверен Михайловский.