В эти дни понтификату папы Римского Франциска исполняется десять лет. Юбилей стал поводом для многочисленных изданий по всему миру, церковных и светских, подвести итоги понтификата и обрисовать его возможное будущее. Некоторым публикациям присущ региональный взгляд на деятельность Франциска. Прибегнем к этому приему и мы, тем более что отношения между Ватиканом и Россией выходят за пределы двустороннего диалога.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Начнем с того, что нынешний папа — первый в истории иезуит, занявший престол епископа Рима, и первый представитель Нового Света.

В определенном смысле Общество Иисуса должно России. В конце XVI века иезуиты принимали деятельное участие в отрыве православных верующих, проживающих на востоке Речи Посполитой, нынешней Украины, от Константинопольского патриархата. Эта акция была направлена против Османской империи, но спустя века прежний «целеуказатель» сбился, сделав украинских греко-католиков яростными оппонентами России.

«Спасибо», как говорится, иезуитам.

Между тем именно российская императрица Екатерина Великая спасла их от растворения в истории после того, как в 1773 году папа Климент XIV издал послание Dominus ас Redemptor, в котором объявил орден распущенным. В ответ императрица легализирует Общество Иисуса в Российской империи, и вплоть до 1814 года оно легально существовало только в нашей стране.

Возможно, именно эта история способствовала тому, что в совместном заявлении по итогам встречи папы Франциска и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Гаване в феврале 2016 года появился пункт, провозгласивший, что «метод «униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства».

Сергей Пятаков/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск. Гавана, Куба 2016

Реализация этой констатации пока идет неровно, но документ есть документ, а Церковь исторически с трепетом относится к записанному на бумаге.

Это первое, что, на наш взгляд, важно в отношении Франциска к России.

Второе. В одном из своих интервью понтифик говорил, что ему в свое время «очень помогла статья великого аргентинского философа, специалиста по Гегелю Амелии Подетти, которой уже нет в живых, она сказала, что экспедиция Магеллана, когда достигла пролива, который носит его имя, сделала большой шаг вперед в познании человечества, потому что реальность лучше видна с периферии, чем из центра. Таким образом, мир был увиден другим зрением, чем из Мадрида, Лиссабона и так далее, и это правда».

Ватикан много веков смотрел на окружающее пространство глазами Европы, глобального Запада. Россия для него была тоже в какой-то степени периферией европейского центра.

Является ли это минусом для «аргентинского папы»? Скорее, наоборот, такая «периферийность» дополняет полноту взгляда на мир. Вероятно, поэтому Франциск называет в числе своих любимых авторов не только немецкого поэта Иоганна Гёльдерлина, но и русского писателя Федора Достоевского.

Проблема в том, что взгляд на Россию сквозь призму одного лишь XIX века сужает перспективу. Современная Россия сформирована во многом великой войной с нацизмом, провозгласившим задолго до Френсиса Фукуямы «конец истории».

Но эту битву Новый Свет пережил не так, как мы. Поэтому в России не могут принять некоторые жесты понтифика, которые выглядят поддержкой украинского неонацизма, даже если Франциск всего лишь руководствовался своим пониманием гуманитарных соображений. Украинский конфликт для России не просто какая-то очередная «империалистическая война», а борьба с самым настоящим злом.

Вместе с тем можно согласиться с послом России при Святом престоле Александром Авдеевым, отметившим в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Ватикана укрепились за десять лет понтификата Франциска и большую роль в этом сыграли сами главы государств. Российский дипломат также указал на окрепший за последние годы политический диалог по «широкому кругу животрепещущих вопросов: международная безопасность, ближневосточные дела, трагедия в Сирии и так далее».

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск. Гавана, Куба 2016

Такая многосторонняя повестка позволяет надеяться на то, что Россия и Ватикан без потерь перешагнут со временем и через «украинский эпизод», двигаясь дальше по пути развития отношений. Хотя есть и те, кто рассчитывает на обратное.

Американский католический портал Crux, подводя итоги понтификата Франциска, «вдруг» решил сравнить его с последним советским президентом и коммунистическим генсеком Михаилом Горбачевым.

«Сегодня кажется очевидным, что у папы Франциска «проблема Горбачева» — огромное признание за пределами Католической церкви, но все более нахальное противодействие изнутри, — пишет издание. — Как и в случае Горбачева, оппозиция Франциску исходит как от традиционалистских правых, недовольных его прогрессивной программой, так и от нетерпеливых левых, все больше жаждущих настоящей революции, а не просто реформ».

За этим стоит вполне прозрачный намек: если папа повторит судьбу советского президента, его действия и взгляды, в том числе политические, будут на долгие годы дискредитированы в глазах католиков.

Однако пока что Франциск демонстрирует твердость не собирается в отпуск в Форос, продолжая излучать уверенность в том, что он держит ситуацию под контролем.