Новый виток мировой дискуссии о территориальной целостности наметился на встрече министров иностранных дел стран G20 в Нью-Дели. И украинский конфликт, который был одной из главных заявленных тем мероприятия, не имеет к этим разговорам никакого отношения.

Иван Шилов ИА REGNUM Фолклендская война

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро уведомил своего коллегу из Великобритании, что южноамериканская страна выходит из соглашения Форадори — Данкана, касающегося ведения административно-хозяйственной деятельности на знаменитых Мальвинских (Фолклендских) островах.

Позже в аргентинском МИД пояснили, что денонсация соглашения означает нацеленность официального Буэнос-Айреса на дальнейшую борьбу за возвращение островам суверенитета.

Разрыв пакта

Документ, более известный как «пакт Форадори — Данкана», был заключен между правительствами Аргентины и Великобритании в 2016 году и касается совместных усилий стран по экономическому развитию как самих островов, так и прилегающих к ним вод. Кроме того, в рамках договора согласовывался запуск прямых авиарейсов на спорные территории.

По мнению сегодняшних властей Аргентины, соглашение содержит «слишком много уступок Лондону», кроме того, всплыла информация о том, что подписант со стороны Аргентины Карлос Форадори на переговорах 2016 года был совершенно пьян и не мог вспомнить никаких обсуждаемых там деталей.

В отношении Форадори еще в 2022 году было анонсировано расследование, причем в качестве доказательств его неподобающего поведения используется книга британского подписанта Алана Данкана, где и было упомянуто неподобающее поведение Форадори.

Сам Форадори все обвинения отрицает — никак не подтверждает (но и не опровергает) эти факты и британская сторона.

Александр Щербак/POOL/РИА Новости Карлос Форадори

Джеймс Клеверли, глава британского внешнеполитического ведомства, заявил, что Фолклендские острова принадлежат Великобритании. Жители же островов «имеют право самостоятельно решать свое собственное будущее — а они решили остаться самоуправляемой заморской территорией Великобритании».

В качестве аргумента для очередного выворота позиции о праве народов на самоопределение выступает референдум 2013 года. Тогда жители архипелага в большинстве своем высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Аргентина предсказуемо результаты данного референдума не признала.

В настоящий момент каких-либо ответных действий со стороны Лондона не анонсировано, а вот Буэнос-Айрес продолжает активность в заданном направлении.

8 марта было заявлено об отмене разрешения на авиаперелеты из бразильского Сан-Паулу (с промежуточной пересадкой в аргентинской Кордове) на спорные территории.

Фолклендские или Мальвинские

История спора Аргентины и Великобритании по вопросу данных островов длится уже более двух веков и успела достигнуть своего апогея в 1982 году, когда между государствами вспыхнула Фолклендская война. Аргентина потерпела поражение, но амбиций по возвращению островов, которые здесь называют Мальвинскими, не утратила.

Другой вопрос, что амбиции такого рода ничем не подкреплены: южноамериканское государство не обладает ни ресурсами, ни внешней поддержкой для прямого (да и вообще любого другого) конфликта с Соединенным Королевством.

Однако разговоры о потенциальном возвращении оккупированных территорий это менее популярными не делает.

(сс) Department of History, United States Military Academy Карта с обозначением повторного взятия островов Великобританией. Фолклендская война

Manchester Daily Express/WATD2/Global Look Press Военные корабли Великобритании готовятся к наступлению на Фолклендские острова

Многие уже отметили, что при денонсации пакта Форадори — Данкана аргентинская сторона в большей степени критиковала не действия Британии, а чиновников из команды правого президента Маурисио Макри. Выход из соглашения с Британией произошел в год очередных президентских выборов в Аргентине, что позволит местным политикам разыграть эту карту.

Реальных действий по возвращению Мальвинских островов в состав архипелага Огненная Земля власти Аргентины совершать не рисковали. Даже денонсация пакта и отмена авиасообщения — скорее символические действия, которые существенного ущерба британцам не несут.

Зато впоследствии это может быть использовано в качестве повода для применения против южноамериканской страны каких-либо неприятных мер.

Сомнительно, что в Буэнос-Айресе этого не понимают — долгие годы власти ограничивались по большей части ритуальными заявлениями об оккупации, позволяли оскорблять на центральных телеканалах британских монархов и чиновников, пытались требовать проведения очередных переговоров по островам — но и только

В какой-то мере аргентинский азарт поддерживали и сторонние структуры. Например, в том же 2016 году комиссия ООН по определению пределов континентального шельфа признала острова частью Аргентины.

А в октябре 2022 года в британских изданиях появилась информация о том, что во время Фолклендской войны Соединенное Королевство планировало бомбардировки южной части Аргентины и помешала этому лишь неисправность боевого самолета. Бомбардировщик совершил вынужденную посадку в Рио-де-Жанейро, где выяснился еще один значимый факт — противорадиолокационные ракеты для поражения целей предоставили власти США.

(сс) Ken Griffiths. commons.wikimedia.org Британский бомбардировщик «Вулкан» возвращается с боевого вылета. 18 мая 1982 года

Рычаги давления

Готовность властей Аргентины к принятию конкретных мер наводит на мысли о том, что на это они получили своего рода разрешение от внешних сил. Причем в данном случае это могла быть и классическая отмашка в духе «попробуйте», и условие в какой-либо региональной сделке, и даже результат прямого давления на официальный Буэнос-Айрес.

Но кто имеет самые эффективные инструменты давления на южноамериканскую страну и кто может извлечь из этого прямую выгоду?

Самый вероятный кандидат в данном случае — Соединенные Штаты Америки. Именно они наиболее часто демонстрировали свои способности оказывать влияние на местные власти на протяжении последних нескольких месяцев.

Например, в июне 2022 года власти Аргентины арестовали венесуэльский грузовой самолет, сообщив, что, согласно информации, полученной от иностранных организаций, один из членов экипажа связан с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). При этом никто из команды на борту не находился в розыске Интерпола и не имел ограничений на въезд в Аргентину.

Позже оказалось, что «иностранная организация» — это ФБР, одному из членов экипажа было предъявлено обвинение в терроризме, а в отношении других открыты расследования. Минюст США открыто заявил, что арест венесуэльского самолета с работниками из числа граждан Ирана на борту — это всего лишь «демонстрация американской решимости» не допустить нарушения санкционных режимов и использования для этого самолетов американского происхождения.

Никого не смутил тот факт, что «демонстрация американской решимости» была сделана руками властей Аргентины, фактически поддерживающих приемлемые отношения как с Ираном, так и с Венесуэлой.

Другим примером вмешательства американских властей во внутреннюю политику страны является история с арестом беременных россиянок в аэропорту Буэнос-Айреса.

Известно, что информацией о задержании граждан России открыто интересовался Департамент внутренней безопасности США, направивший официальный запрос в Федеральный суд Аргентины по данному эпизоду. Вскоре после этого власти Аргентины неожиданно начали отзывать отдельные виды на жительство, полученные российскими гражданами в связи с рождением детей на территории южноамериканского государства.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Президент Аргентины Альберто Фернандес и президент США Джо Байден

Также пару дней назад отдельные члены палаты представителей Конгресса США принялись напрямую угрожать властям Аргентины решительными действиями в ответ на потенциальное строительство завода по производству китайских истребителей на территории страны.

В Буэнос-Айресе выразили недоумение: учреждение, связанное с военной промышленностью и аффилированное с властями КНР, в стране находится уже очень давно.

Угрозы американских конгрессменов и впрямь выглядят неуместными — китайские подрядчики действуют в Латинской Америке по большей части в интересах США и союзников (закупают в регионе необходимое сырье, а потом производят из него дешевые потребительские товары, основную прибыль от продажи которых получают американские корпорации), в связи с чем вряд ли власти Поднебесной вообще пришли к соглашению с Аргентиной без участия американской стороны.

Необходимо вспомнить о том, что структуры, связанные с США и Великобританией, курируют отношения Аргентины с Международным валютным фондом.

В свое время на фоне очередного дефолта МВФ выдал Буэнос-Айресу кредит на рекордную сумму. Естественно, на экономическую ситуацию в регионе это повлияло слабо, зато теперь власти Аргентины вынуждены выплачивать транши в том объеме и в те сроки, которые выгодны самому МВФ, но никак не Буэнос-Айресу. Например, один из платежей (как раз во время истории с арестом венесуэльского самолета) был проведен не только в двойном размере, но и в день, максимально неблагоприятный для подсчета итоговой суммы.

Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Здание Международного валютного фонда

В чем выгода для США и союзников?

Аргентина находится в очень удобной позиции для введения против нее экономических санкций — как со стороны США, так и по линии Великобритании и, если потребуется, ее доминионов.

Поводом может стать практически всё что угодно — и «недемократическое» поведение в отношении Фолклендских островов, и сотрудничество с «диктаторами и террористами» вроде Венесуэлы и Ирана, и появление в стране очередного российского или китайского крупного предприятия.

Команде Демократической партии, которая занимает Белый дом, нынешнее положение дел в Аргентине не слишком нравится: несмотря на кризис, страна по-прежнему считается одной из наиболее благополучных и стабильных в регионе. Кроме того, в последние полгода там развели большую активность как российские, так и немецкие предприниматели среднего и малого звена, составив объективную конкуренцию проамериканским элементам.

Экономические санкции такое положение дел могут несколько «поправить». А дополнительно — заставить власти Аргентины действовать в ущерб интересам третьих стран. Например России, которая является дружественной официальному Буэнос-Айресу.