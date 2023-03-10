«Критический период»

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

После посещения генералом Марком Милли (председателем ОКНШ) американских военных баз в Сирии 4 марта (куда, к слову, он прилетел из Израиля) сам министр обороны США Ллойд Остин прибыл 7 марта в Ирак. Там он провел переговоры с руководством страны в лице премьер-министра Мухаммеда Шиа Ас-Судани и главы регионального правительства Иракского Курдистана Нечирвана Барзани. Активность американских военных может быть связана с подготовкой нового витка противостояния с Ираном.

Посещение Остином 9 марта Израиля вскоре после поездки в Ирак лишь подтверждает эту точку зрения.

«Мы сталкиваемся с критическим периодом, когда нам придется принимать важные, значимые, судьбоносные решения для государства Израиль. Иран стремится получить ядерное оружие и угрожает Израилю и всему миру», — заявил на встрече с главой Пентагона его израильский коллега Йоав Галлант.

В свою очередь, арабские СМИ, ссылаясь на собственные источники, прямо указали, что одной из целей визита Остина в Ирак является поддержка премьер-министра Ирака Ас-Судани в противодействии иранскому влиянию в стране.

В частности, высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил арабским журналистам на условиях анонимности: «То, что [иракцы] услышат от него [Остина], — это обещание сохранить присутствие наших сил, но речь идет не только о военном инструменте, Вашингтон заинтересован в стратегическом партнерстве с правительством Ирака».

Руководство Ирака состоит из лояльных Тегерану шиитских политиков. США будут стараться использовать их для собственной игры на иракском поле, пытаясь вбить клин в отношения Багдада и Тегерана. Но действовать они будут аккуратно, не будучи заинтересованными в возвращении страны к неуправляемому хаосу, как это случилось в период возвышения террористического «Исламского государства»*.

Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани

Сценарии операций против Ирана

Однако помимо таких аккуратных действий есть и эскалационный сценарий. Визит Остина на Ближний Восток, и прежде всего в Ирак, может быть прощупыванием почвы для начала массированных атак Израиля и/или Соединенных Штатов на Иран.

Внутренний кризис в еврейском государстве также может способствовать подобному ходу событий. Тель-Авив будет пытаться перенести упор с внутренних проблем на внешние угрозы.

Американский Институт государственного управления им. Куинси подтвердил, что Джо Байдену больше не нужна ядерная сделка с Ираном, а Израиль заявляет, что жесткое подавление протестов иранскими властями и помощь Тегерана Москве в конфликте на Украине делают переговоры по ядерной сделке невозможными.

Также отмечается, что администрация Байдена демонстрирует Израилю готовность решать проблему военным, а не дипломатическим путем, и визиты Остина и Милли на Ближний Восток это подтверждают.

Тем не менее наиболее правдоподобной версией событий кажется та, где на первом этапе основной упор будет по-прежнему сделан на противодействии именно проиранским вооруженным формированиям в Сирии и Ираке и попытках подорвать там иранское влияние.

По этим группировкам США и Израиль уже долгое время наносят авиационные удары. Однако на новом этапе эскалации их интенсивность может быть повышена в разы, и они могут сопровождаться, например, действиями сил специальных операций. Это позволит не просто ослабить, но если и не полностью уничтожить, то хотя бы обезглавить эти формирования.

Естественно, будет наращиваться интенсивность диверсионных акций или же ударов «неопознанных» беспилотников и по иранским стратегическим объектам на территории самого Ирана.

Israeli Prime Minister Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны США Ллойд Остин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Ключевой элемент в американской стратегии против Ирана

Остин — наиболее высокопоставленное лицо в администрации Байдена, посетившее Ирак.

В стране до сих пор расположены американские военные базы, которые могут служить и центрами для подготовки новых атак. В Ираке расквартировано 2500 американских военнослужащих, которые с 2021 года формально занимаются не боевыми, но консультативными задачами в рамках противодействия ИГ* совместно с иракскими военными. Естественно их негласной целью является и работа против проиранских формирований, с которыми, как это бы странно ни показалось, они могут взаимодействовать в рамках борьбы с ИГ*.

Для Ирана наличие в Ираке американских и даже израильских военных объектов, которые используются для организации ударов БПЛА по его территории, не являются секретом. В марте 2022 года иранские войска выпустили несколько ракет по району Эрбиля в Иракском Курдистане. Там, по информации иранцев, размещались резидентуры МОССАДа, которые планировали и руководили атаками беспилотников на территории Ирана. По некоторым данным в этом же районе атакам подверглись и американские базы.

Эти же военные объекты представляют и наиболее уязвимое звено для самих Соединенных Штатов. Они могут быть не только подвергнуты ответным ударам со стороны Ирана, но атакованы и непосредственно проиранскими шиитскими группировками. Речь идет о «Хашд аш-Шааби» — крупнейшем альянсе иракских вооруженных шиитских групп, действующих под эгидой сил безопасности и получающих прямую поддержку от иранского командования «Аль-Кудс» из КСИР.

Снабжение американской группировки в сирийском Заевфратье также осуществляется через Ирак и блокирование этих логистических маршрутов, что приведет к изоляции американского военного контингента в Сирии.

Отсюда и важность поддержания контактов США не только с Багдадом, но и с Региональным правительством Иракского Курдистана.

Именно туда Остин и направился после встречи с Ас-Судани в Багдаде. Американцы могут рассчитывать на Иракский Курдистан даже в случае полного разрыва связей с Багдадом и будут иметь возможность сохранить там свои военные объекты. Собственно, Нечирван Барзани — нынешний президент этого автономного образования — не прочь вернуться к обсуждению перспектив провозглашения независимости региона. Предыдущая попытка окончилась неудачей в 2017 году в том числе и из-за противодействия Вашингтона.

Lt. Col. Adrian Weale/Planetpix/Global Look Press Американские солдаты в Ираке

Правительство Ирака между США и Ираном

Перспективы возможного радикального антииранского сценария волнуют не только Пентагон, но и, собственно, правительство Ирака, которое пытается балансировать между Соединенными Штатами и Ираном. Любой серьезный кризис между Вашингтоном и Тегераном способен подорвать внутренний мир в самом Ираке, запустив новый внутренний конфликт.

Нынешний премьер-министр Ирака Ас-Судани считается вполне лояльной Ирану кандидатурой и фактически креатурой Тегерана. Он уже провел чистки в аппарате безопасности страны, убрав оттуда критиков Ирана и прочих недоброжелателей.

С другой стороны, экономическое развитие Ирака его правительство видит отнюдь не в укреплении торгово-экономических связей с Тегераном.

Судани выступает и за продолжение военного сотрудничества с США, так как понимает, что и чрезмерное усиление Ирана или же отдельных проиранских структур может привести к очередному кризису в Ираке, где также проживает значительное арабское суннитское и курдское суннитское меньшинство.

Да и среди самих местных шиитов растет число противников Ирана.

Ряд шиитских группировок, по сути, вышел из подчинения Тегерана осенью 2021 года. Наиболее рельефно это проявилось в ходе покушения на иракского премьера Мустафу аль-Казими в ноябре 2021 года с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата. В подготовке этого теракта была обвинена шиитская группировка «Асаиб Ахль аль-Хакк».

EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС Визит бывшего премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Иран

Источники в «Хашд Шааби» тогда сообщили, что «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб Хезболла» открыто «восстали» против Ирана, прямо игнорируя приказы Тегерана. Каис Хазали, глава «Асаиб», и Абу Хусейн аль-Хамидави, командир «Катаиб Хезболла», заявили иранцам, что поддержка Тегераном кандидатуры тогдашнего главы правительства Ирака аль-Казими на второй срок нарушила связь между союзниками. Правда, затем отношения были восстановлены.

Таким образом, многие вооруженные шиитские группировки, действующие в Ираке, хотя и считаются связанными с Ираном, а их представители входят в структуры власти Ирака, но на самом деле это по-прежнему самостоятельные формирования с собственной повесткой.

И это создает дополнительные риски для правительства.

Допустим, если Соединенные Штаты напрямую не будут вовлечены в какой-либо эскалационный сценарий в отношении Ирана или против его прокси в Ираке и Сирии, то местные формирования любые подобные атаки со стороны Израиля могут воспринять как сигнал к действию, не получив отмашки из Тегерана. Мало того, под удар может попасть и само иракское правительство, против которого могут быть выдвинуты обвинения в потворстве «американской и сионисткой агрессии».

Российский фактор

Естественно, в Вашингтоне учитывают и российско-иракские связи и ищут пути ослабления России в Ираке.

Показательно, что многие российские нефтедобывающие компании продолжают работу в этой стране, в том числе и в Иракском Курдистане, несмотря на западные санкции. К таковым относятся, например, «Роснефть», «Башнефть», «Газпромнефть» и «Лукойл».

Кроме того, Ирак является важным импортером российских вооружений.

За последние 10 лет Багдад приобрел у Москвы штурмовики Су-25, танки Т-90, БМП-3, вертолеты Ми-35 и Ми-28 и другую технику, которая соседствует с американскими образцами, такими как танки «Абрамс» или истребители F-16 в вооруженных силах этой арабской страны.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

Наибольшую настороженность в Соединенных Штатах вызывают, с одной стороны, контакты российских представителей с политическими крыльями группировок «Хашд аш-Шааби», в которых усматриваются попытки Москвы начать в Ираке собственную игру вне зависимости от позиции Ирана.

С другой стороны, возможная реализация транспортных проектов при российском участии также вызывает беспокойство в США. Это может касаться, например, создания транспортного железнодорожного коридора между Ираком и Сирией.

В Вашингтоне этот проект будет восприниматься в первую очередь как попытка укрепления так называемой шиитской оси.

Но здесь есть и существенные интересы для России, так как Ирак приобретает все более важное значение для снабжения российской группировки в Сирии, после того как были закрыты черноморские проливы и воздушный мост через воздушное пространство Турции.

*организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ).