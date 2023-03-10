Загадочная история

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас на выборах

5 марта в Эстонии состоялись выборы в Рийгикогу (парламент). Их ход сопровождался загадочной историей.

Первоначально, согласно данным экзитполов, казалось, что победу одерживают праворадикалы из партии EKRE. Им приписывали 25,2% голосов, в то время как Партии реформ, в рядах которой состоит нынешний премьер-министр Эстонии Кая Каллас, — всего 20,1%.

Но после окончательного подсчета поданных голосов и по итогам электронного голосования оказалось, что Партия реформ набирает 31,2%, EKRE — лишь 16,1%, а Центристская партия (за которую традиционно голосуют русскоязычные граждане Эстонии) — 15,3%.

Теперь Партия реформ получит 37 мандатов (плюс три по сравнению с предыдущими выборами), а EKRE — 17 (минус два). У «центристов» теперь будет всего 16 мест — на десять меньше, чем в прошлом созыве.

Глава Консервативной народной партии Мартин Хельме выразил недоверие результату, объявленному эстонским Центризбиркомом. Он заявил, что консерваторы пойдут в суд и потребуют доступа к счетным компьютерам.

Erik Peinar. Riigikogu Kantselei Chancellery of the Riigikogu Председатель Консервативной народной партии Эстонии

«Начнем с того, что в первый день, когда были запущены электронные выборы, что-то сразу пошло не так, и закончим тем, что, хотя избирательная комиссия говорит, что результаты должны стать известны через час после закрытия участков (т. е. в 21:00 — авт.), мы ждем до 11–12, и цифры совершенно не совпадают с бумажными бюллетенями. Даже отдаленно не совпадают. По-моему, в правдоподобность электронных выборов невозможно поверить», — сказал лидер консерваторов.

Напомним, что накануне выборов EKRE «топили» с помощью «тяжелой артиллерии» — в американском издании Politico вышла статья, где эту эстонскую партию обвинили в связях с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Эстония или Украина

Нынешний премьер-министр Кая Каллас, имеющая неофициальное прозвище «принцесса войны», шла на выборы с единственной идеей-фикс — повышать градус противостояния с Россией. Внезапная победа ПР некоторым экспертам показалась подозрительной. Заговорили о подтасовке — которую «реформисты», будучи правящей партией, имели, дескать, все возможности организовать.

В предвыборный период руководители EKRE (партии, уже два года находящейся в оппозиции) настаивали на том, что главным предметом заботы для эстонских властей должна являться все-таки сама Эстония, а не Украина.

«Я думаю, что сигналы нашей кампании были правильными. Я думаю, что тот пузырь, в котором живут в политических кругах Таллина и в СМИ — будто народ Эстонии в первую очередь заботит Украина, на самом деле не соответствует действительности», — подчеркнул председатель EKRE.

Результаты экзитполов показывали, что избиратель в массе своей разделяет эту точку зрения, — а потом в одночасье все изменилось. Не исключено, что подозрения эстонских «консервативных народников» о подтасовке имеют под собой основания.

В то же время есть глубокие сомнения в том, что EKRE сможет доказать свою правоту через суд. Но если консерваторы так просто не отступятся, будут продолжать требовать правды и последовательно пойдут по судебным инстанциям, не давая забыть обо всей этой истории, то поспособствуют падению доверия населения Эстонии к избирательной системе своего государства.

U. S. Army Europe Американские парашютисты в Эстонии

Победил страх

Если же представить, что никаких подтасовок не было и подсчет голосов произведен честно, то, как отмечает председатель начисто проигравшей партии «Правые» Лавли Перлинг, на этих выборах «победили страх и запугивание».

Возглавляемая Каей Каллас коалиция протаскивает такие решения, как рост военного бюджета страны, расширение инфраструктуры НАТО в Эстонии, увеличение военнообязанного резерва, повышение числа военных учений, закупка новых вооружений и боеприпасов. Все это сопровождается бесконечными требованиями с международных трибун по усилению любого давления на Россию и постоянными плевками в сторону Москвы.

А предвыборная агитация Партии реформ сводилась к тому, что Эстонская Республика находится в величайшей с 1991 года опасности, что Россия готовит нападение, и что нужно сплотиться вокруг правящих партий и превратить страну в единый укрепленный лагерь.

Подобного рода запугивания практически ежеминутно транслируют все государственные СМИ, и человеческая психика не выдерживает: многие эстонцы всерьез поверили, что Эстонии грозят война, нашествие — и только Кая Каллас и Партия реформ способны спасти государство.

На этом фоне программа тех же «Правых», предлагавших сосредоточиться на решении экономических вопросов, оказалась отвергнута.

Русское крыло

Еще одним важным результатом выборов стало существенное снижение представительства Центристской партии (ЦП). До недавнего времени это была одна из двух самых влиятельных партий в стране. С конца 2016-го на начало 2021-го правительством Эстонии руководил глава центристов Юри Ратас. Потом ЦП в течение полутора лет входила, совместно с Партией реформ, в правящую коалицию.

В рядах «центристов» имеется мощное «русское крыло», ведь эта партия единственной из крупных системных эстонских политических организаций претендовала на голоса русскоязычной общины, старалась (пусть зачастую нерешительно и половинчато) защитить ее интересы и давала русским «политические лифты» в своих структурах.

Впрочем, популярный в Эстонии журналист Александр Чаплыгин, который, будучи беспартийным, сумел избраться в нынешний состав Рийгикогу в рядах именно Центристской партии, подверг эту политическую силу жесткой критике.

«Из самой популярной политической силы «центристы» превратились во вполне себе среднюю партийку без внятных идеологических установок и чётких принципов. Если ничего не изменится, ЦП ожидает дальнейший спад и, как результат, судьба карликовой партии, которая едва преодолевает пятипроцентный барьер. Невозможно бесконечно сидеть на шпагате, пытаясь понравиться всем сразу и никого не обидеть», — пишет Чаплыгин в своем тг-канале.

Т-34 и выборы в Ида-Вирумаа

Долгие годы одним из главных электоральных оплотов Центристской партии являлся северо-восточный уезд Эстонии Ида-Вирумаа, где компактно проживает большая часть русской общины. Обычно свыше половины избирателей уезда отдавали ЦП свои голоса.

Явка в Ида-Вирумаа на этих выборах составила 53% — что на 5% выше, чем на прошлых парламентских выборах. Однако ожидаемых бонусов ЦП это не принесло. Их результат буквально рухнул в два раза и составил всего 26%.

Эстонский политолог Анвар Самост поясняет: «Партия потеряла голоса за счет того, что набрали Объединенная левая партия Эстонии, независимый кандидат Михаил Стальнухин».

Стальнухин, педагог по профессии, в течение долгих лет состоял в Центристской партии и был депутатом парламента.

Но в прошлом году Стальнухин записал видеоролик, в котором выражал возмущение демонтажем в его родной Нарве мемориального танка Т-34 и других памятников советским воинам. Разъяренный депутат назвал инициаторов сноса, состоящих в рядах коалиционных партий, «нацистами».

Этот демарш напугал руководство Центристской партии, и оно постановило исключить Стальнухина. Но такой поступок возмутил многих русских избирателей и оттолкнул их от «центристов».

Цитата из видео Лидер Движения за мир KOOS ВМЕСТЕ Айво Петерсон о войне памятников в Эстонии. 2022. Эстония Айво Петерсон

Предвыборная поездка в Донбасс

Некоторые эстонские русские проголосовали за общий список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и движения Koos/«Вместе», выразивший намерение бороться за спасение русскоязычных школ, в прошлом году приговоренных правительством Каллас к постепенной ликвидации. Свою агитацию они строили на жесткой критике «центристов», которых обвиняли в трусости и бесхребетности.

Впрочем, Александр Чаплыгин заподозрил в действиях списка ОЛПЭ/Koos тонкую работу совместной команды эстонских провластных политтехнологов и сотрудников Полиции безопасности (КаПо). Чаплыгин, известный своими резкими заявлениями в защиту прав русской общины Эстонии, не исключает, что кое-кто может эксплуатировать эту тему, и отнюдь не из благородных побуждений.

В преддверии выборов представитель Koos Айво Петерсон совершил поездку в Москву и Донбасс, где сделал ряд громких заявлений, которые были однозначно истолкованы как «пророссийские». В реалиях современной Эстонии такой поступок должен был бы стать поводом для уголовного дела и немедленного ареста — однако Петерсону позволили как ни в чем не бывало участвовать в выборах.

«Как я и предсказывал, движение Koos не прошло в Рийгикогу. Зато своей предвыборной кампанией, главным врагом в которой стала Центристская партия, они оттянули на себя часть русских голосов. Я продолжаю подозревать, что именно это и было истинной целью», — пишет Чаплыгин в своем тг-канале.

Тем не менее результат ОЛПЭ/Koos довольно неплох, если учитывать, что власти пытались представить их как «нелояльных маргиналов», и они не имели возможности вести полноценную избирательную кампанию. Хотя Стальнухин и Петерсон в парламент и не прошли, индивидуально за них было подано достаточно большое количество голосов.

***

Как бы то ни было, выборы прошли, и уже известен состав будущей коалиции — Каллас заявила, что «реформисты» хотят взять к себе в союзники идейно близкую «Эстонию 200», а также Социал-демократическую партию.

«Ничего хорошего нас не ждёт: воинственная внешняя политика, гонения на инакомыслящих, продолжение экономического спада и падения уровня жизни населения. Эстонский народ (или электронное голосование?) выбрали войну», — делает вывод Чаплыгин.