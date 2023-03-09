Практически одновременно появились сообщения о появлении на украинском театре боевых действий двух типов современных авиационных боеприпасов — американских и российских.

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационная бомба УПАБ и JDAM

Украинские ВВС получили американские управляемые авиабомбы JDAM-ER, сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер. Разработка компании Boeing способна поражать цели на расстоянии до 72 км при сбросе с высоты в 14 км.

«Недавно мы направили на Украину высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность применения и могут применяться с большего расстояния, чем свободно падающие авиабомбы, и обладают высокой точностью. Это недавняя возможность, которую мы смогли реализовать в последние три недели», — цитировал Хекера портал The War Zone.

По словам генерала, в распоряжении украинских ВВС имеется «некоторое количество» таких бомб, которые пока не могут повлиять на ход боевых действий.

О том, что бомбы могут быть поставлены на Украину, ещё в феврале сообщало агентство Bloomberg. Тогда же сообщалось, что командование ВВС США заказало у концерна Boeing партию боеприпасов JDAM-ER. Заказ должен быть выполнен до 30 июня этого года.

Практически одновременно с сообщением генерала Хекера, пресс-секретарь командования украинских ВВС Юрий Игнат заявил о том, что российские военные самолёты начали активно применять планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б. С ее помощью можно поражать цель на расстоянии до 50 км при высоте сброса в 15 км.

Евгений Биятов/РИА Новости Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б

Использование таких боеприпасов выявляет слабые места в украинской ПВО и требует поставок дополнительных вооружений, в том числе истребителей.

«Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 км отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможность сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут», — приводила слова Игната «Украинская правда». Этот же представитель командования ВВС противника признал, что российские бомбы УПАБ могут наносить значительно больший урон, чем ракеты.

Впоследствии некоторые украинские военные опубликовали фото — и видеоматериалы, которые свидетельствуют о применении по их позициям авиабомб большой мощности. Ранее такого «никогда не было», утверждают в ВСУ.

На самом деле свидетельства о применении нашей авиацией новейших боеприпасов появлялись и ранее, отмечает источник ИА REGNUM — ветеран Воздушно-космических сил России.

«Ещё год назад публиковались фотографии авиабомб УПАБ-1500Б на подвеске фронтовых бомбардировщиков. Возможно, нынешняя реакция вызвана тем, что применение бомб приняло массовый характер», — полагает собеседник. Он отметил: пресс-службой 1-го Донецкого армейского корпуса ВС России в последнее время регулярно публикуются видеозаписи ударов по украинским позициям на ряде направлений, которые свидетельствуют об использовании новейших авиационных бомб.

Что касается самой бомбы УПАБ-1500Б, то она была принята на вооружение относительно недавно — в 2019 году. «Это очень серьёзный боеприпас с массой боевой части более тонны. Принцип применения УПАБ — «запустил — забыл». То есть бомба сама ищет цель при помощи инерциальной и (или) спутниковой системы наведения и планирует при помощи складных крыльев», — рассказал собеседник.

Цитата из видео: «Армия России начала применять на Украине новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ» УПАБ-1500Б

Причём бомбу можно запрограммировать на подрыв при соприкосновении с поверхностью, либо — на подрыв по таймеру. Последнее необходимо при поражении зданий, которые заняты противником: бомба сначала попадает в помещение, а потом взрывается внутри, пояснил источник ИА REGNUM.

Но все плюсы нового российского боеприпаса сводит на нет главный минус — существенная дороговизна каждой отдельной бомбы, констатирует эксперт.

«Вероятно, массовое применение УПАБ связано с тем, что оборонно-промышленному комплексу удалось наладить бесперебойное производство, — продолжает собеседник. — А значит, в ближайшее время новые боеприпасы будут применяться всё чаще. В таком случае все важные узлы обороны противника на расстоянии до 50 км от фронта будут постепенно уничтожаться, поскольку УПАБ-1500 совмещает большую мощность боевой части с высокой точностью».

Таким образом, даже с учетом главного минуса — дороговизны, применение УПАБ создаст (если уже не создает) серьезные проблемы для ВСУ. При этом у самих украинских военных могут возникнуть сложности с применением натовских бомб JDAM, заметил собеседник.

«Что касается JDAM-ER, то это также авиационный боеприпас c JPS-наведением, — пояснил источник ИА REGNUM. — То есть перед пуском бомбы с самолёта-носителя загружаются данные о цели, и дальше бомба летит по заданным координатам. Из преимуществ можно назвать повышенную дальность поражения. Собственно, ER и означает Extended Range, то есть «увеличенная дальность». Здесь речь идёт уже о дальности поражения до 70 км».

Hunini JDAM-ER

Но масса боевой части этой новейшей американской бомбы существенно меньше. Как правило, около 200 кг. Для сравнения, у УПАБ-1500Б этот параметр — 1010 кг.

«Если упрощать, то наши бомбы предназначены для нанесения одного, но мощного удара, — комментирует собеседник. — А поделка Boeing предназначена для серии пусков, чтобы обмануть ПВО. Четыре выпустишь, одна долетела — уже результат».

Но здесь сравнение не должно идти только по характеристикам самих бомб — «это несколько некорректно, потому что изделия разные всё же», добавляет эксперт. Главная проблема в том, как осуществляется пуск.

«Наши самолёты действуют свободно под защитой своих ПВО. Поэтому могут набирать необходимую высоту для пуска управляемых бомб — а это, напомню, около 15 км — спокойно. У украинских ВВС такой возможности нет — они стремятся летать пониже, чтобы не стать добычей истребителей или систем ПВО. Поэтому эффективность от применения JDAM-ER в разы падает. Так что сейчас преимущество точно на нашей стороне именно за счёт этого фактора, у них слишком мало самолётов, чтобы ими рисковать», — резюмировал эксперт.

Существует, впрочем, вероятность, что эта проблема может быть решена за счёт поставки Киеву самолётов производства стран НАТО. Такого мнения придерживается, например, эксперт в области ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. «Есть вероятность, что Запад все-таки примет решение о поставке самолетов, которыми будут управлять иностранные пилоты из числа якобы добровольцев», — сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

Евгений Биятов/РИА Новости Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет Сил противовоздушной обороны (ПВО) России

Применение российскими ВКС управляемых авиабомб большой мощности уже вызвало озабоченность у Киева и западных союзников. США обеспокоены успехами российских самолётов в небе Украины, поэтому ищут способы вооружить украинские истребители. Пентагон изучает возможность передать ВСУ управляемые ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120, сообщают источники американского издания Politico. Но, отмечают они, реализовать этот план будет крайне трудно из-за несовместимости ракет с бортовыми системами истребителей МиГ-29, которые используются украинскими ВВС. Поэтому носители УПАБ-1500Б могут свободно действовать и поражать противника.

Осознавая этот факт, США, похоже намереваются пересадить украинские ВВС на самолёты собственного производства. По крайней мере, первые украинские лётчики уже прибыли в США — о чем сообщило NBC. Однако их обучение, равно как и поставки самолётов, затягиваются, а значит, американские истребители в ближайшие месяцы не смогут защитить позиции ВСУ от ударов управляемыми авиабомбами.