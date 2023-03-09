В Польше предпринята новая атака на покойного папу римского Иоанна Павла II. На днях телеканал TVN24 выпустил в эфир сюжет, в котором утверждается, что понтифик, будучи еще архиепископом Краковским, не только знал о сексуальном насилии над детьми со стороны подчиненных ему священников, но и пытался скрыть это.

Иван Шилов ИА REGNUM Иоанн Павел II

«TVN24 процитировал документы секретных служб безопасности Польши коммунистической эпохи, которые стремились дискредитировать католическую церковь и имели в ней осведомителей, — сообщает The Associated Press и заключает: — До недавнего времени католическая церковь в Польше играла значительную роль в общественной жизни страны. Откровения о священниках-педофилах и тесные связи церкви с нынешним правым правительством обесценили ее авторитет».

Такая интерпретация телевизионного сюжета со стороны известного американского информационного агентства вызывает интерес. Ведь и TVN24 — телеканал непростой. Он известен жесткой критикой правящей польской коалиции во главе с партией «Право и справедливость» (PiS).

Польские власти неоднократно пытались если не прикрыть станцию, то хотя бы изменить ее редакционную политику. Проблема для PiS была в том, что TVN24 принадлежит американскому медиахолдингу Warner Bros. Discovery и к нему проявляют повышенное внимание американские политики.

Так, когда в 2021 году «Право и справедливость» инициировала принятие поправки в закон о радио и телевидении (так называемый Lex TVN), после вступления в силу которой Discovery пришлось бы вывести свой бизнес из Польши и продать телеканал кому-то другому, вмешался Вашингтон. США предупредили Варшаву, что Польша рискует напрямую подорвать ценности, которые связывали ее с Европой, и основы польско-американских отношений.

В итоге польский президент Анджей Дуда заблокировал Lex TVN, что вызвало серьезное раздражение главы PiS Ярослава Качиньского.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Активное неприятие правящей партии и ее сторонников вызвал и сюжет об Иоанне Павле II, в котором TVN24 использовал в дискредитации папы материалы спецслужб Польской Народной Республики, что для варшавского салона является сегодня «недопустимым приемом».

Правящие круги в ответ решили напомнить полякам и миру о роли польского папы в «свержении коммунизма».

Как заявил госсекретарь МИД Польши профессор Петр Вавжик, благодаря сотрудничеству Иоанна Павла II с США, Великобританией и Францией «удалось мобилизовать весь Запад на свержение «железного занавеса», а сам понтифик «был частью антикоммунистического триумвирата вместе с Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер». Помимо того, Иоанн Павел II считал, что «одного свержения коммунизма недостаточно, но важно, чтобы Польша была прочно закреплена в западной системе безопасности. Он всеми силами поддерживал наше вступление в НАТО и Европейский союз».

Таким образом дискредитация польского папы приравнивалась к потрясению «незыблемых основ» Третьей республики, ведущей свой отсчет с 1989 года. И не только ее.

Иоанн Павел II является «моральным авторитетом» и для определенных американских политиков.

АНСА-ИТАР-ТАСС Папа римский Иоанн Павел II

Поклонником понтифика было религиозное крыло администрации президента США Дональда Трампа, которое также неявно противопоставляло его действующему папе римскому Франциску. Когда в 2019 году отмечалось 35-летие установления дипломатических отношений между США и Ватиканом, американский посол при Святом престоле Каллиста Гингрич произнесла панегирик в честь Иоанна Павла II и Рейгана, которые «быстро поняли, что неофициальных отношений между Соединенными Штатами и Святым престолом уже недостаточно для того, чтобы противостоять опасностям коммунизма».

Соответственно, именем польского папы прикрывалось и оправдание внешнеполитического курса администрации Трампа.

В том же 2019 году польский публицист Томаш Терликовский заявлял о «длящемся уже несколько лет в церкви» процессе «девойтылизации» (до избрания Иоанн Павел II носил имя Кароля Войтылы — С. С.). И в этом контексте Терликовский критиковал временное соглашение Ватикана с Китаем о назначении епископов, которое «подрывает героизм подпольной церкви», на чьей стороне «выступали святой Иоанн Павел II и Бенедикт XVI», поскольку «исторический опыт учит нас, что нельзя уживаться с коммунистами».

Это же соглашение подвергалось неоднократно и нападкам со стороны Белого дома и Госдепартамента.

TVN24 трудно назвать симпатизантами Трампа, скорее наоборот. Поэтому за его кампанией по «разоблачению» понтифика можно усмотреть двойной удар — как по «Праву и справедливости» в Польше, так и по трампистам в США.

Обвинения в прикрытии священников-педофилов разрушают образ Иоанна Павла II как святого папы.

Максим Богодвид/РИА Новости Статуя папы римского Иоанна Павла II на храме Воздвижения Святого Креста в Казани

Несколько лет назад основатели католической женской организации «Комитет юбок» Анна Супа и Кристин Педотти уже призывали на страницах влиятельной французской газеты Le Monde лишить святости польского папу. Покойного понтифика они назвали «защитником насильников», а также предложили запретить преподавание, пропаганду или публикацию «богословия тела» (цикл работ Иоанна Павла II, посвященный месту мужчины и женщины в божественном замысле и достоинству христианского брака — С. С.), которое «он проповедовал».

Впрочем, как считает председатель Папского комитета по историческим наукам отец Бернард Ардура, «откровения польского телеканала, если они подтвердятся, не вызовут подозрений в святости Иоанна Павла II, потому что святой — это не совершенное существо, в отличие от Бога, который совершенен».

Вряд ли поэтому стоит ожидать, что Святой престол пойдет на «деканонизацию» папы. Однако это не отменяет негативного эффекта, произведенного сюжетом польско-американской станции TVN24, который отразится на политических силах, вышивших Иоанна Павла II на своих знаменах.