Правящая партия «Грузинская мечта» отозвала законопроект об иностранных агентах. В заявлении партии говорится, что «принятый законопроект вызвал разногласия в обществе», а «машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения». Несмотря на кажущееся отступление «Грузинской мечты», складывается впечатление, что она использовала споры вокруг этого законопроекта, реализуя свой сценарий и играя на упреждение в предполагаемом многоактовом политическом спектакле.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Многие годы Грузии никак не удается вырваться из заколдованного мелового политического круга и ее продолжает лихорадить. Оппозиция почему-то продолжает верить, что в стране должно произойти «нечто такое», что изменит ситуацию коренным образом. Но всё до сих пор развивалось по стандартному сценарию: происходит какое-то событие, вызывающее рост напряженности, далее следуют акции протеста, выпуск пара, затем спад напряженности до следующего инцидента.

Еще недавно всё, или почти всё, крутилось вокруг находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, что оппозиция связывала с возможностью смены власти. И всегда такие акции тесно сопрягались с активным вовлечением во внутригрузинские процессы западных игроков. Тем не менее правящей партии «Грузинская мечта» удавалось фрагментировать широкий оппозиционный фронт на отдельные течения и направления.

Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания в Тбилисском городском суде

В конце февраля члены грузинского движения «Сила народа» как бы «неожиданно» внесли в парламент Грузии два законопроекта об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Этими документами агентами иностранного влияния признаются некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% годового дохода составляет зарубежное финансирование. И именно этот документ одобрил 7 марта грузинский парламент.

Смысл главного сюжета затеянной интриги заключается в поисках ответа на вопрос, почему именно сейчас «Сила народа» решила проявить такую инициативу, хотя о законе об иноагентах в Грузии ведутся дискуссии чуть ли не с лета прошлого года. Тогда несколько финансируемых Западом влиятельных НКО объявили о формировании «временного технического правительства» и предъявили властям ультиматум, угрожая им «мирной революцией» в случае отказа.

Ответ есть.

В грузинских соцсетях появились сообщения, что местные НПО активизировали пропаганду в высших и средних учебных заведениях страны, в правительственных учреждениях и на частных предприятиях с призывами готовиться к выступлениям с требованием отставки правительства. В такой ситуации действия «Грузинской мечты» по проведению через парламент закона об иноагентах носят упреждающий характер. Они застали оппозицию врасплох.

Это стало очевидно после того, как оппозиция вывела в центр Тбилиси с акциями протеста своих сторонников, которые вместо мирного митинга стали окружать парламент, разбирать заградительные щиты и расшатывать ворота во двор здания, а в полицейских полетели «коктейли Молотова» и камни. В ответ были применены водометы и слезоточивый газ.

Михаил Егиков/ТАСС Грузия. Тбилиси. Участники акции против законопроекта об иноагентах на проспекте Руставели

Как считает МВД Грузии, акция протеста быстро стала «приобретать насильственный характер», и «сотрудники правоохранительных органов получили ранения и травмы». Помимо этого, около 80 человек протестующих были задержаны по обвинениям в «злостном сопротивлении законным требованиям полиции» и хулиганстве.

Это была первая серьезная тактическая ошибка со стороны оппозиции.

Вторая заключается в том, что оппозиция стала продвигать суждения, согласно которым «Грузинская мечта» копировала российский вариант закона. Ранее та же оппозиция объясняла рост влияния Москвы в Грузии деятельностью НПО, которые Россия якобы финансирует. Если всё так, считает Тбилиси, то закон об иноагентах позволит выявить это.

И, как говорится, на воре шапка горит. В атаку на «Грузинскую мечту» бросился Запад.

Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала день принятия в первом чтении парламентом Грузии законопроекта об агентах иностранного влияния «черным днем для грузинской демократии», сообщив, что «это подорвет отношения Грузии с ее стратегическими партнерами». Такое негодование разделяет и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая из-за событий на родине прервала визит в США и в резкой форме выступила против закона, «отдаляющего Грузию от Европы».

Зурабишвили пообещала наложить вето на эту инициативу. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга завил, что Вашингтон допускает введение санкций против Грузии в случае, если закон всё же будет принят. Отметился и глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, заявивший, что «закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС».

Тбилиси ответил: «А мы отправим его на экспертизу в Венецианскую комиссию, на это уйдет менее трех месяцев, но если что, то примем этот закон уже в американской версии». При этом в «Грузинской мечте» утверждения о прямой связи между принятием закона и предоставлением Грузии статуса кандидата в ЕС считают «политической ‎спекуляцией».

Таким образом, на данный момент заготовленный Западом для Грузии «план Б» срывается.

Но это не значит, что Запад откажется от раскачивания грузинского общества и стремления дестабилизировать ситуацию в этой стране. Впереди возможны разные провокации, даже с сакральной жертвой среди молодежи. Не исключено также, что помимо штурма парламента будет предпринята попытка освободить Саакашвили, который находится в частной клинике.

Sputnik/РИА Новости Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Но это в теории.

На практике власть в Грузии демонстрирует политическую устойчивость и готовится к отпору в случае продолжения акций протеста. Учитывая тот факт, что небольшое количество протестующих прибегло к неодобряемым в Грузии жестким мерам, правительству нужно продемонстрировать свое «моральное превосходство» над демонстрантами и показать населению, что акты насилия совершают именно митингующие, а не власти.

К тому же, как считают многие грузинские эксперты, консенсус в грузинском обществе таков, что смена власти недемократическим путем осуждается, как и радикальные акции протеста вроде захвата зданий штурмом, погромов и использования бутылок с зажигательной смесью.

В целом же бег Грузии по замкнутому кругу продолжается, а происходящее больше всего напоминает внутреннюю борьбу за власть в стране с громким международным шумом.