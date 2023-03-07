Товарооборот России и стран Евросоюза, при всех санкционных мерах ЕС, достиг максимума за восемь лет. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В 2022 году ввоз товаров из России в Европейский союз вырос на четверть и достиг 203,4 млрд евро, отмечает РИА Новости. Это лишь на 230 млн евро меньше исторического максимума 2012 года. Европейский экспорт в Россию упал больше чем на 38%, что, впрочем, не помешало максимальному (с 2014 года) росту российско-европейского товарооборота.

Еще более любопытную динамику показали статистические службы европейских государств осенью 2022 года. Оказалось, что летом 2022 года торговля России с шестью странами Евросоюза возвратилась к показателям февраля прошлого года, отмечал «Коммерсант». Причем здесь речь идет не только о российском экспорте, но и об импорте европейской продукции на рынки России. Есть данные, что импорт из Латвии вырос на 67%, а из Словении и Хорватии — почти на 30–40%.

В самом конце прошлого года европейская статистика засвидетельствовала еще более благоприятное для России положение дел. В январе–августе 2022 года товарооборот с Россией нарастили три четверти стран ЕС. Сильнее всего товарооборот с Россией вырос у Болгарии (в 2,4 раза), Греции (в 2,3 раза), Словении — в два раза. Активнее стали торговать с Москвой Австрия и Чехия (в 1,8 раза), Венгрия и Италия (в 1,7 раза), Бельгия и Кипр (в 1,6 раза).

Все эти цифры не могут игнорировать и лидеры стран Старого Света. К примеру, в интервью газете Der Standard министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг констатировал: полная экономическая изоляция России от ЕС невозможна. «В Европе раздаются голоса, которые хотят полного отделения от России. Мы должны быть осторожны в своих желаниях. Россия не исчезнет, но останется крупнейшим соседом ЕС», — заметил Шалленберг.

Точка зрения, согласно которой Россию можно было бы изолировать, как Северную Корею, — заблуждение,

подчеркнул глава австрийского МИД.

Стрингер/РИА Новости Александер Шалленберг

Цифры товарооборота с Европой могут внушать оптимизм или вызывать удивление, но надо учесть — товарооборот подсчитывается в иностранной валюте и его рекордные значения вызваны рекордным же удорожанием российских экспортных товаров. А именно — энергоресурсов. На это обстоятельство указывает доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов. «Таких (как в 2022 году) цен на газ Европа не знала никогда», — сказал Комолов ИА REGNUM. Но нарастить цифры товарооборота при одновременном ужесточении санкций удается только за счет «трубы», полагает собеседник.

«Что касается в целом экономических связей России и Европы, то, естественно, они снижаются в натуральном выражении, — подчеркнул эксперт. — Мы видим, что ЕС продолжает вводить дополнительные внешнеторговые ограничения по отношению к России. Десятый пакет санкций продолжил этот тренд. Европа постепенно замещает российский газ американским».

Но маловероятно, что экономическое сотрудничество России и ЕС союза упадет до нуля, «разве что начнется прямая война России и Европейского союза», — рассуждает Комолов.

«Мы, например, видим, что Брюссель хоть и ужесточает санкции, но они пока не касаются жизненно важных лекарств. Отказ от их поставок ударит по репутации Европейского союза, выставив его кровожадным и жестоким режимом, который не чурается ставить под угрозу жизни людей в условиях экономического противостояния, — заметил эксперт. — Так что какие-то поставки будут. И я не думаю, что торговые связи прекратятся полностью. Война войной, а денежки европейцы считать умеют».

Отчасти с такой точкой зрения согласился директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. По его мнению, ЕС не смог добиться экономической изоляции России.

«Но это всё с точки зрения одного товара, — уточнил он. — Да, если рассматривать статистику, то никакой изоляции нет. Но по структуре продуктов уже не всё так однозначно. Технологически импорт сократился очень здорово. И именно это мешает структурному перестроению экономики России. Потому что структурная перестройка без технологических рывков невозможна».

Остапкович при этом также считает утопией прогнозы о сведении экономического сотрудничества ЕС с Россией до нуля.

«При любом раскладе обмен товарами будет идти через другие страны, — уверен эксперт. — На сегодняшний день нет закрытой экономики. Мы не первые, кто проходит через такое мощное санкционное давление. В свое время с этим столкнулись Куба, Иран и Южная Африка. И всё равно продукты из санкционных стран доезжали. Единственная закрытая экономика — это мировая, потому что мы не торгуем с другими планетами. И как бы вы ни закрывали экономику, всё равно ручьи пойдут — через Армению, через Казахстан, через Турцию и так далее».

Владимир Вяткин/РИА Новости Торговые суда на рейде в стамбульском порту

Впрочем, ждать в 2023 году очередных рекордов российско-европейской торговли, разумеется, не приходится, сказал ИА REGNUM Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

Во-первых, ЕС в рамках санкционной политики ограничил транспортную логистику, а также номенклатуру поставляемых в Россию товаров, пояснил эксперт. Во-вторых, последовательно сокращается закупка напрямую российских сырьевых товаров, а в-третьих, их стоимость уже пошла вниз.

Десятый пакет санкций не будет способствовать расширению товарооборота с ЕС, хотя по потребительским товарам Россия вполне может переключится на их ввоз из других стран, заметила Татьяна Белянчикова, доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ имени Плеханова.

Уже в 2023 году мы увидим результаты переориентации российского экспорта товаров с европейских рынков на рынки дружественных и нейтральных стран, прогнозируют эксперты. Как объяснила Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, в этом направлении речь будет идти уже не только об энергоносителях, но и о товарах агропромышленного комплекса, сегмента машиностроения, включая медицинское оборудование.