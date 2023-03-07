Пограничный переход «Верхний Ларс» на Военно-Грузинской дороге привлек всеобщее внимание осенью прошлого года, когда через него массово «релоцировались» граждане России, у которых частичная мобилизация вызвала панические настроения. Но когда эта шумная волна схлынула, о Верхнем Ларсе перестали вспоминать. А между тем там грядут важные перемены, ведь для экономики России он имеет довольно серьезное значение.

Сергей Корсун ИА REGNUM Верхний Ларс

Так уж получается, что пограничный КПП «Верхний Ларс» становится лакмусовой бумажкой для оценки российско-грузинских отношений. Это единственный автодорожный переезд, по которому можно попасть из одной страны в другую, а также из России в Армению, минуя Абхазию и Южную Осетию.

Москва закрывала этот переход 8 июля 2006 года из-за обострения отношений с Грузией, которая активно стремилась сблизиться с Западом, в частности с НАТО. Через два года ситуация резко ухудшилась и переросла в августе 2008 года в открытый военный конфликт, в центре которого были две отделившиеся от Грузии территории — Южная Осетия и Абхазия. Российская сторона признала их независимость.

Но потом, 1 марта 2009 года, в соответствии с договоренностями, достигнутыми экспертными группами Грузии и России при посредничестве Армении, движение через пункты пропуска «Казбеги» (Грузия) — «Верхний Ларс» (Россия) было возобновлено. В начале мая 2009 года российская сторона завершила строительство нового международного автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс». Со своей стороны, Грузия в сентябре 2009 года при помощи США завершила реконструкцию КПП.

Владимир Иванов/РИА Новости Автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс»

Дело тут было не только в требованиях Еревана открыть «дорогу жизни» с Россией. Альтернативой для Армении был маршрут по железной дороге в грузинский порт Поти, оттуда на пароме или даже контейнерной перевозкой на корабле в Новороссийск.

В этом международном транспортном коридоре нуждались, кроме России, Грузии и Армении, еще Турция, Иран и даже Казахстан.

Вообще, существует шесть маршрутов, соединяющих Россию с Закавказьем. Альтернативу Ларсу может составлять Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией не по горным склонам, а через Рокский тоннель, что делает дорогу безопаснее и минимизирует зависимость от погодных условий. По ней до 2003 года осуществлялось сообщение с Арменией и другими странами Закавказья.

Владимир Иванов/РИА Новости Рокский перевальный тоннель

Но маршрут через Южную Осетию может быть задействован только после решения политического вопроса, чего пока нет. Сейчас эта дорога не функционирует из-за позиции грузинской стороны, которая опасается того, что ее согласие на этот проект будет восприниматься как признание Тбилиси независимости Южной Осетии.

Маршрут через Верхний Ларс — единственный и реально эффективный путь в условиях, когда дороги через Абхазию и Южную Осетию наглухо закрыты. При этом, как отмечало французское издание Le Figaro, даже при определенной модернизации это направление можно было «лишь условно рассматривать в контексте разрядки между Россией и Грузией». Поэтому до украинского кризиса роль КПП «Верхний Ларс» в создании масштабного транспортно-логистического кластера была довольно скромной.

О реализации международных транспортных коридоров в Закавказье громко заговорили только после блокирования Западом европейских коммуникаций России. Москва инициировала форсированную разблокировку сразу нескольких стратегических направлений в регионе, которые фактически бездействовали почти 30 лет.

КПП «Верхний Ларс» превратился в важную реперную точку международного транспортного коридора «Север — Юг» — мультимодального маршрута общей протяженностью от Санкт-Петербурга до Индии, пролегающего по территории десятка государств.

Владимир Иванов/РИА Новости На автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс»

В этой связи грузинский профессор, эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе стал выводить интригующее «геополитическое уравнение».

Он считает, что Россия активизировала всего лишь реализацию принятого еще в 2021 году проекта реконструкции КПП «Верхний Ларс» на своей территории с целью увеличения его пропускной способности и транзитного потенциала. Предусмотрено расширение дорожного полотна с двух до четырех полос, создание комфортных зон ожидания, внедрение системы электронных очередей, а также строительство нового досмотрового комплекса. Утверждается, что после завершения этих работ в 2023 году пропускная способность маршрута увеличится до 3 тыс. транспортных средств в сутки.

Еще дальше пошла Грузия. Она ведет строительство объездной дороги Квешети — Коби на самом сложном участке Коби — Гудаури автомобильной трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс.

В рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, возводятся пять мостов и еще один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, в том числе крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Планируется построить пятикилометровую подъездную дорогу к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что повысит туристический потенциал региона.

Леван Авлабрели/РИА Новости Курорт Гудаури

Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития.

Арчвадзе считает, что на данном этапе во всём этом в политике России и Грузии просматривается «процесс политической целесообразности, который пока превалирует над экономическим вопросом, и страны сознательно идут на достижение определенных политических бонусов».

Это и составляет феномен обозначенного экспертом «геополитического уравнения», поскольку Москва и Тбилиси до сих пор не имеют дипломатических отношений, но они, возможно, будет восстановлены летом нынешнего года.

При этом стороны вывели за скобки проблемы статуса Абхазии и Южной Осетии. Активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. Так, товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 млрд долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%. Подсчитано, что за последние восемь лет Грузия получила из России 12 млрд долларов.

Многое, хотя и не всё, в причинах такой политики Тбилиси лежит на политической поверхности.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что «Грузия не будет вводить санкции против Москвы из-за спецоперации России на Украине». Свое решение он объясняет тем, что «от санкций пострадает только сама Грузия», и обвиняет оппозиционеров в попытке втянуть страну в «войну».

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Ситуация, как говорит профессор Черноморского университета Грузии Ника Читадзе, такова, что «Грузия с экономической точки зрения целиком и полностью замыкается на Российской Федерации, а в политическом направлении проводит политику полного штиля, без конфронтации и эскалации с Россией». Потому что, как полагают другие грузинские эксперты, «в мире идут процессы таких масштабов, с которыми политический вес Грузии несопоставим».

Но главное в том, что проявляется новое политическое качество элиты правящей партии «Грузинская мечта»: сейчас страну возглавляют технократы, ощущающие сложное геополитическое положение Грузии и перспективы грядущих перемен в регионе.

Они понимают значение международного транспортного коридора «Север — Юг», когда межгосударственная интеграция и торгово-экономическое партнерство делает государственные границы более прозрачными с определенным обустройством и инфраструктурой, связывающей крупные транспортные узлы.

По всем признакам, это тот максимум, который в современных условиях возможен для Тбилиси в выстраивании отношений с Москвой.

Главная суть момента заключается в том, что международные транспортные коридоры стали рассматриваться в Закавказье как каркасные элементы региональной безопасности.

Виной тому тенденции продолжения в этом регионе геополитического и военно-стратегического противостояния между Россией и Западом, что не позволяет, прежде всего Москве, формировать собственную систему закавказских альянсов, ей приходится там сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны ЕС и США, которые продвигают собственные проекты с геополитической подоплекой изоляции России.

Кстати, не случайно «Грузинская мечта» именно сейчас инициировала рассмотрение в парламенте закона об иностранных агентах. В ответ оппозиция устроила в парламенте потасовку во время обсуждения, обвиняя правящую партию в том, что она якобы копирует аналогичный российский закон и ставит целью сорвать евроинтеграцию Грузии.

В стране вновь закипели страсти, оппозиция готовит протестные манифестации, а президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает наложить на законопроект вето.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Протесты в Грузии

Однако всё это вряд ли серьезно дестабилизирует ситуацию в стране. Акценты «Большой игры» на этом поле определяются уже иными факторами.

Конечно, ход событий серьезно ущемляет интересы США в Грузии. Следует ждать ответной реакции Вашингтона, который стремится сорвать процесс и вернуть ситуацию к состоянию хотя бы внутренней войны и обнулить выгоды от проекта «Север — Юг».

Вот почему события, протекающие сейчас в российско-грузинских отношениях, могут иметь решающее значение для возникновения в регионе кластеров глобальной и свободной от прямого влияния американцев транспортной коммуникации и системы региональной безопасности.