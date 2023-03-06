Встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом прошла 3 марта без журналистов, каких-либо конкретных заявлений и многозначительных комментариев. Более того, личных советников даже не допустили в Овальный кабинет, где проходили переговоры двух лидеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц и Джо Байден

Стороны лишь ограничились пространным приветствием.

Джо Байден отметил «исторические изменения», которые произвела в Германии команда канцлера — в частности, имелось в виду увеличение расходов на оборону и отказ от российских источников энергии. А также сказал, что Германия совместно с США делает Североатлантический союз сильнее и боеспособнее.

Олаф Шольц ответил, что начинается «очень-очень важный год из-за угрозы миру со стороны России», и необходимо дать понять, что совместная поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, а трансатлантическое партнерство сейчас находится в «очень хорошей форме» во многом благодаря американскому руководству.

Уже после переговоров, которые продолжались около часа, президент США пошутил, что они с канцлером Шольцем «сами решили все мировые проблемы».

Официальная же позиция Белого дома по итогам встречи касалась того, что лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине, а также важность сохранения глобальной солидарности с украинским народом.

Украинские поставки и немецкая экономика

Несмотря на скупость информации о реальной повестке встречи, журналисты большинства СМИ немедленно сделали вывод о том, что обсуждались в первую очередь военные поставки на Украину. Удивительного в этом ничего нет, ведь американская сторона активно давала к этому повод.

Так, за несколько дней до приезда Шольца советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что «Берлин не готов передать Киеву боевые танки Leopard до тех пор, пока в США не согласятся на поставку танков Abrams».

Christian Charisius/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2А6

Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что решение о поставках танков было принято по общему согласию Берлина и Вашингтона. Ни о каком давлении не может идти и речи.

В последнее очень даже легко верится, ведь в настоящий момент немецкое государство слабо напоминает сторону, которая может выдвигать ключевые условия (что уж говорить о шантаже?). После начала СВО совершенно «неожиданно» стало ясно, что вооружение и оснащение немецкой армии оставляет желать лучшего, а в лидеры по предоставлению военной помощи Киеву ожидаемо выбились США и британские доминионы.

Германия в настоящий момент оказалась не в лучшем положении.

Антироссийские санкции и подрыв газопроводов существенно подорвали веру в безоблачное немецкое будущее. Конечно, разговоры о «скором крахе Германии» к действительности пока имеют мало отношения — усилия прежних лет позволяют продержаться местной экономике как минимум до следующей зимы.

Но экономические проблемы уже стали сказываться на возможностях — как обеспечивать собственную безопасность, так и продолжать помогать Украине.

Со слов главы оборонного концерна Rheinmetall выяснилось, что Берлин не защищен от атак с воздуха, так как системы ПВО переданы Киеву. А намерения концерна строить в Саксонии новый завод по производству пороха и развивать другие типы военных производств уже столкнулись с тем, что ста миллиардов евро, выделяемых на это из средств Бундесвера, недостаточно. Требуются дополнительные вложения.

Boevaya mashina IRIS-T SLM

Версия Bloomberg

Обращает на себя внимание небольшая статья издания Bloomberg, где в качестве одной из главных тем визита Олафа Шольца называют возможный перенос производства немецких снарядов в США.

В публикации сообщается, что Байден и Шольц могут обсуждать возможные «сырьевые соглашения» между США, Европейским союзом, а также такими странами, как Япония и Австралия, поскольку европейская экономика сейчас проходит своеобразные переходный этап и «приспосабливается к ограничениям в связи с отсутствием российских энергоносителей».

В качестве модели для подражания приводится соглашение о свободной торговле, действующее между США, Канадой и Мексикой.

Правда, ни собеседник Bloomberg, ни сами журналисты издания предпочитают не сообщать, на каких условиях в таких соглашениях эксплуатируются более слабые страны — например, та же Мексика.

Американские и канадские компании охотно строят производства на территории Центральной Америки, тратят гроши (по их меркам) на их обеспечение, закупают сырье по минимальным ценам (или позволяют это делать строго определенному кругу лиц) и в результате остаются в плюсе. Мексиканская экономика существенной пользой от подобного «сотрудничества» похвастаться не может, но получает возможность худо-бедно держаться на плаву.

Можно по-разному относиться к публикациям Bloomberg, известных практикой размещения «проплаченных» статей, однако высказанные мысли о переносе немецких военных производств в Западное полушарие не так уж далеки от действительности.

Трансатлантический переезд

Еще в середине 2022 года, на заре энергетического кризиса, европейские компании начали понемногу выводить инвестиции из Европы, решив перенести производства в те страны, где их содержание обойдется существенно дешевле.

В первую очередь внимание предпринимателей привлекли страны Западного полушария. Отдельное внимание получила Латинская Америка с ее дешевой рабочей силой и сырьем и, конечно же, США, где так «кстати» действует закон о снижении инфляции, предполагающий щедрые субсидии для компаний, которые работают на американской территории и используют экологически чистые технологии. Кроме того, отдельные инвестиционные привилегии получила радиоэлектронная промышленность.

К настоящему моменту в Западное полушарие уже перенесены ряд производств химической и металлургической промышленности, а также те, кто производит батареи и другие энергоемкие продукты. Например, базирующаяся в Амстердаме компания OCI NV приняла решение о расширении деятельности по производству аммиака в штате Техас.

Расширить деятельность в Штатах также собрались датчане из ювелирной компании Pandora A/S и немцы из Volkswagen. Американская Tesla более не собирается производить аккумуляторные батареи в Германии, а вместо этого переносит некоторые производства в Мексику. Даже вторая в мире металлургическая компания ArcelorMittal, зарегистрированная в Люксембурге, переносит фокус внимания на завод в Техасе, а также на свои многочисленные подразделения в нищих микрогосударствах Карибского бассейна.

Xander Heinl/photothek.de/Global Look Press Олаф Шольц во время посещения сталелитейного завода ArcelorMittal в Гамбурге

Конечно, наиболее квалифицированная рабочая сила, а также технологические особенности конкретных заводов, оказывающие влияние на качество немецкой продукции, по-прежнему находятся «на Родине».

Также на Континенте находятся важные точки сбыта готовой продукции и основные финансовые институты, что тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Но в обстоятельствах масштабного переезда за океан немецкие чиновники и приближенные к ним лица разного уровня криминальности получают шанс поучаствовать в переделе собственности как у себя дома, так и с партнерами на новых территориях.

Именно в этом контексте видятся последние визиты Олафа Шольца в Западное полушарие.

Новые старые дела немецкого бизнеса

В конце января немецкий канцлер посетил Чили, Аргентину и Бразилию и успел вызвать недоумение у некоторых российских экспертов. Шольц заговорил о поставках вооружений из стран Латинской Америки на Украину и получил ожидаемый отказ. Многие даже предположили, что в немецком МИД совершенно не осталось латиноамериканистов, которые смогли бы указать канцлеру на неуместность подобных сентенций.

На самом деле упоминание Украины носило ритуальный характер.

Главной целью визита Шольца стало налаживание деловых связей со странами континента, в первую очередь с представителями энергетической отрасли.

В отличие от визита в Вашингтон в турне по Латинской Америке канцлера сопровождал не только пул немецких журналистов, но и делегация немецких предпринимателей. Пока Шольц на пресс-конференциях рассуждал об украинском конфликте, они вовсю налаживали деловые связи, предлагая технологическую помощь местным компаниям, добывающим полезные ископаемые. Для понимания масштаба: в одной только Бразилии в настоящий момент активно действуют более тысячи немецких компаний (и это несмотря на то, что доля немецкого бизнеса в последние годы сократилась).

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Олаф Шольц и президент Бразилии Лула да Силва

Немецкое руководство и бизнес не первый раз устраивают подобное внедрение в экономику континента.

Некоторые из читателей вполне могут вспомнить, как немцы активизировались в тех же Аргентине, Чили и Бразилии в 1930-е годы, за несколько лет до начала Второй мировой войны. Впоследствии именно с территории этих государств поставлялось сырье для нужд Третьего рейха.

Правда, доходы от подобных инициатив, что тогда, что в наши дни получают одни и те же интересанты — представители американских корпораций.

Америка для американцев

Западное полушарие по сей день является сферой влияния Соединенных Штатов. Любые — хоть военные, хоть экономические — попытки проникновения в регион рассматриваются в Белом доме как посягательство на национальные интересы.

В этом суть утверждений, сформулированных в знаменитой доктрине Монро, которая, несмотря на ее незаконность с точки зрения международного права, все еще имеет реальную юридическую силу для американского руководства. Социальное и экономическое положение практически всех стран полушария дает все возможности для воплощения в жизнь подобных идей.

Проникновение европейского бизнеса в Латинскую Америку происходит исключительно с разрешения американских партнеров. Разрешения, особенно такого масштаба, не будут выдаваться бесплатно и от европейских чиновников явно потребуют взамен политических действий или уступок.

Говорить о чем-то конкретном в настоящий момент трудно, однако начало переноса европейской военной промышленности в Северную и Южную Америку уже могло бы позволить отдельным корпорантам еще сильнее расширить сферы своего влияния.

Не исключено, что команда Шольца вполне неплохо на этом заработает. В отличие от представляемой ими Германии.