Немецкий оборонный гигант Rheinmetall ведёт переговоры с правительством Украины о создании завода по производству бронетехники. Об этом в интервью германскому изданию Rheinische Post заявил глава концерна Армин Паппергер. С его слов, на предприятии планируется освоить производство перспективных немецких танков Panther KF51.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Panther

Название, заметим, демонстрирует преемственность немецкого ВПК. Оно отсылает к известным по истории Великой Отечественной войны «Пантерам» — средним танкам Panzerkampfwagen V Panther (правда, эти машины для вермахта выпускал не «Рейнметалл», а MAN и «Даймлер-Бенц»). «Пантера» времен Второй мировой была по сути ответом на Т-34. Новый Panther KF51 — это, видимо, ответ на российский Т-14, пояснял Die Welt отставной бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман.

«Завод Rheinmetall, который может быть построен на Украине примерно за 200 млн евро, сможет производить до 400 танков Panther в год», — заявил Паппергер. Переговоры с украинским правительством обещают самый позитивный результат, а конечное решение может быть принято в ближайшие два месяца, заверил промышленник.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

У украинцев в настоящее время недостаточно техники, чтобы вести успешные военные действия, констатировал Паппергер. По его словам, Украине необходимо от 600 до 800 танков. А для достижения этого количества необходимо развернуть их производство непосредственно в зоне военного конфликта, считает глава Rheinmetall.

Ранее Паппергер уже заявлял — в частности в интервью экономическому изданию Handelsblatt — о том, что танки Panther KF51 могут быть поставлены на Украину в ближайшее время. При этом промышленник игнорирует тот факт, что боевые машины этой модели существуют только в виде нескольких выставочных экземпляров, а их обкатка до сих пор не завершена.

Немцы, отметим, не первыми завели разговор о строительстве оборонных заводов на Украине. В августе 2022 года глава концерна Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что на Украине начато строительство завода по производству штурмовых беспилотников Bayraktar TB2. По словам Байрактара, на предприятии планируется производить фюзеляж, электронику и программное обеспечение для дронов, сообщали тогда «Известия».

Bayhaluk Bayraktar TB2

Но со стороны западных «партнеров» Киева вопрос о воссоздании на Украине поточных линий по производству бронетехники поднимается едва ли не впервые, сказал ИА REGNUM военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский.

На первый взгляд, в идее есть свой резон. Учитывая, что восстановление предприятий ВПК, находящихся на востоке Украины, невозможно, Запад предлагает альтернативные варианты, чтобы решить кризис производства бронетехники для ВСУ, которую уже сейчас приходится искать в странах Африки и закромах европейских армий.

«Я понимаю, почему об этом зашла речь, — отмечает Михайловский. — Киев наверняка умоляет помочь ему решить вопрос с нехваткой бронетехники. Запад отвечает гомеопатическими дозами современной бронетехники «с барского плеча». В Киеве просят помочь им с производством бронетехники».

О проблемах с производством бронетехники для ВСУ говорил ещё в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский. С 2009 по 2019 год Харьковский завод бронетехники выпустил один-единственный танк, приводил слова Зеленского портал РБК. В ходе спецоперации уничтожение производственных мощностей предприятия является крайне важным для подрыва боеспособности ВСУ, отмечал в комментарии «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«То, что Запад вообще поднял этот вопрос, говорит о том, что у ВСУ и правда всё грустно с производством бронетехники», — указывает Михайловский. Потребность Киева очевидна. Но дальше начинаются вопросы.

«Непонятно, почему разговор идёт о производстве таких машин, как Panther KF51, — рассуждает собеседник. — Их выпуск не освоили даже немецкие предприятия, где есть и инфраструктура, и персонал, и, что самое главное, опыт в производстве современных образцов бронетехники. А тут они вдруг должны в огромных количествах появиться на ещё не построенном украинском предприятии. Почему не наладить производство тех же «Леопардов», которые, по крайней мере, идут в серию?»

U. S. Army Europe Польский танк «Леопард II»

Новая «Пантера» — это усовершенствованный вариант «Леопарда-2», танк на три тонны легче предшественника. И один из главных вопросов — как в зоне конфликта вообще может быть развернуто производство или даже сборка высокотехнологичных — и при этом ранее не «обкатанных» — машин.

«Сейчас за создание своего предприятия решил взяться Rheinmetall. Их проект выглядит как полнейшая утопия, просто потому что само по себе создание предприятия, даже если найти для него рабочих, станки (хотя и это не так-то просто), — это далеко не всё», — указывает Михайловский. Он отмечает: даже если возведены цеха и им обеспечена противовоздушная оборона, то вопрос с производством комплектующих никуда не делся.

«Современный танк — это электроника, оптика, агрегаты, которые производит не одно предприятие, — подчеркивает собеседник. — Та же «Пантера», которую они обещают делать на Украине, производится совместно европейскими предприятиями, а также с заводами из Южной Кореи и ряда других стран. Стоит понимать это так, что параллельно с украинским заводом будут построены 3–5 предприятий, которые в три смены будут выпускать комплектующие для 400 украинских танков в год? А производство высококачественной стали для брони? Теперь «Крупп» будет работать только на Украину? Это же абсурд».

И это только самая верхушка айсберга, а на деле проблем с созданием производства такого уровня в сотни раз больше, указал аналитик.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 тоже собираются из комплектующих, которые производятся десятком стран, однако в случае с современными танками вопрос обстоит гораздо сложнее, добавил Михайловский.

«По сути, на запросы Киева отвечают сказками про производство 400 танков в год, причем танков, которые ещё и до ума не доведены. Здесь речь не о том, что Запад не хочет помочь, а о том, что натурально не может. Это просто физически невозможно. Это не свинчивать дроны из готовых запчастей — тут речь про создание целой отрасли планетарного масштаба», — отмечает собеседник.

Так что у Киева очень серьёзные проблемы с бронетехникой и они будут только нарастать, резюмирует Михайловский. «Запад же показывает, что сейчас не готов всем миром навалиться на обслуживание одной только Украины. Поэтому и кормит «союзников» сказками. На восстановление оборонной промышленности того уровня, который был на Украине в советские времена, нужны годы и годы. Сделать это в сжатые сроки просто не получится», — считает специалист.