Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского заявила в понедельник, что командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Бахмуте (так противник называет Артёмовск в ДНР) и за усиление позиций в городе. Таким был результат заседания ставки верховного главнокомандующего Зеленского, уведомили в пресс-службе.

Сергей Корсун ИА REGNUM Петрушки

Похоже, что офис украинского президента таким образом ответил на недавнюю публикацию немецкой газеты Bild, в которой отмечалось: между Зеленским и главкомом ВСУ генералом Залужным растет противостояние. Президентское окружение недовольно ростом авторитета военного. Но формальной причиной недовольства называется разница позиций по ситуации в Артёмовске.

Главком Залужный пытается продавить решение о выводе подразделений ВСУ, чтобы сохранить численность и боеспособность. Зеленский же продолжает настаивать на продолжении оккупации. Bild напоминает о том, что в декабре президент назвал город «крепостью Бахмут» — по принятому на Украине наименованию Артёмовска.

При этом и в ВСУ нет единой точки зрения, сказал ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Командующий сухопутными войсками Сырский постоянно убеждает Зеленского в том, что Артёмовск можно отстоять, только перебросить туда ещё больше подкрепления», — указал эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Но Киеву нужно продемонстрировать единство, потому что всегда, когда ситуация ухудшается, раздрай недопустим. Понятно, что это разлагающе действует на подчинённых и на население, — комментирует Онуфриенко. — Для сравнения, разногласия в англосаксонском лагере могут быть любыми, но в главном вопросе — противостоянии с Россией — требуется действовать согласованно. Поэтому Вашингтон и Лондон и требуют от Киева: вы делайте там что угодно, но демонстрируйте единство команды, которая идёт к единой цели».

Слухи о том, что Зеленскому нашли замену в лице Залужного, или о том, что США сделали ставку на генерала-главкома (а не на Зеленского, в большей степени ориентированного на Британию), возникают с заметной регулярностью. В частности, в сентябре поводом для обсуждений стала публикация в американском журнале Time большой комплиментарной статьи о Залужном, а портрет генерала появился на обложке этого авторитетного издания.

Фоном для нынешней публикации Bild с положительным упоминанием Залужного стали неудачи ВСУ в Артёмовске-Бахмуте, возникшие, как следует из публикации, по вине не военного, а политического руководства Украины.

РИА Новости Последствия боев в Артемовске

«Подавляющее большинство (украинских) солдат в Бахмуте не понимает причины, по которой город удерживается», — сказал Bild на условиях анонимности украинский военный аналитик. Другой эксперт, также не пожелавший разглашать своего имени, считает, что войска надо было отводить еще три недели назад, когда ВС России взяли поселок Красная Гора к северу от города. Немецкое издание приводит слова бойца ВСУ, который сейчас находится в Артёмовске: «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофой».

Потери ВСУ составляют роту-две в сутки, «рота живет одну ночь», потери за неделю составляют целый батальон, такую оценку, напомним, дал командир ВСУ c позывным «Мадьяр», чьи слова публикует украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

В киевском руководстве, тем не менее, считают, что вывод войск по требованию генерала Залужного усилит политические позиции главкома ВСУ как вероятного кандидата в президенты Украины. Хотя в самом начале боевых действий «между двумя лидерами существовало большое единство и роли были четко разделены, сейчас положение изменилось», отмечает Bild. Хотя Залужный никогда не декларировал желание баллотироваться, «Зеленский и его окружение, очевидно, видят в нем возможного конкурента», подчеркивает берлинское издание.

Всё возрастающие потери ВСУ на артёмовском участке фронта констатирует не только Bild. «Украина понесла большие потери за восемь месяцев боев за Бахмут, потеряв часть войск, которые ей необходимы для весеннего наступления с новым оружием, поставляемым США и союзниками. На президента Владимира Зеленского оказывается растущее давление с целью заставить его отступить… что станет первым таким значительным отступлением Киева с прошлого лета», — отмечает 5 марта The Wall Steet Journal. Российские штурмовые подразделения выбили, в том числе, наиболее подготовленные подразделения ВСУ, указывает американское издание.

Другая влиятельная газета, The New York Times, также припомнила Зеленскому слова о «крепости Бахмут», «но в последние дни украинские власти готовят общественность к возможности его сдачи».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На Украине существует конфликт между политическим и военным руководством, и это объективная данность для любых военных действий, когда политики расходятся во взглядах на происходящее с военными, «исходя из более политических последствий тех или иных событий на фронте», поясняет Онуфриенко.

«Главком ВСУ Залужный исходит из оперативных потребностей вооружённых сил, а Зеленского, естественно, больше волнует реакция Запада, поставки оружия, возможность помощи, отношение к оставлению очередного города», — указывает эксперт.

Действительно ли генерал Залужный при этом строит политические планы, сказать сложно, заметил Онуфриенко. Но, добавил он, на примере гитлеровской Германии образца 1945 года можно вспомнить «достаточное число невменяемых генералов, которые даже при очевидном крахе режима готовы были возглавить его хотя бы на несколько дней». Эксперт предположил:

«Вполне возможно, Залужный верит, что, возглавив власть, он сможет добиться хоть какой-то победы если не в целом, то хотя бы реинкарнации Минских соглашений».

Расхождения между политическим и военным руководством Украины существуют, соглашается председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Военным выгодно сохранить боеспособность каких-то частей, а политические представители могут считать какой-то населённый пункт «флагом», который нужно защищать до последнего. Однако в случае информации о конфликте Зеленского и Залужного, которая идёт уже более чем полгода, всё явно преувеличено и идёт с Запада. Западным кураторам выгодно иметь «запасного ферзя» в качестве противовеса Зеленскому, чтобы держать его в узде», — полагает Шеслер. По её словам, на Украине армия не является субъектом политики и не имеет такого влияния, как, например, в странах Латинской Америки. Но как запасная фигура, полностью послушная Соединенным Штатам, генерал Залужный вполне может пригодиться.