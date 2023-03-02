«Два локтя по карте» — так говорят о родном регионе сами его жители. Чтобы найти на карте Приднестровскую Молдавскую Республику, придется действительно постараться. И все-таки регион имеет стратегическое значение для России.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Узкая полоска земли, шириной от трех до 40 км, протянувшаяся (за исключением города Бендеры) вдоль правого берега Днестра на 202 км. Населения в непризнанной республике также немного — около 450 тыс. на текущий момент. С момента вооруженного конфликта 1992 года наблюдается постоянный отток жителей. Преимущественно в Россию, но не только.

Приднестровский конфликт во многих отношениях уникальный и своеобразный. Особенно на фоне текущего украинского кризиса.

Четыре главные особенности

Во-первых, Приднестровье — единственная локация на всём постсоветском пространстве, где русские и украинские националисты выступили сообща. Произошло это в 1992 году, когда официальный Кишинёв при поддержке румынских спецслужб попытался силовым путем решить вопрос о статусе региона.

Другая особенность — это практическая бескровность конфликта после завершения горячей фазы. Ни одной сколь-либо значимой вооруженной стычки, перестрелки или пострадавшего с 1992 года!

Конфликт был заморожен в реальности, а не на бумаге. Молдавские власти надолго получили антифашистскую прививку в виде мощного огневого удара артиллерии 14-й армии генерала Александра Лебедя в июле 1992 года.

Альберта Симановского/ИТАР-ТАСС Генерал А. Лебедь на митинге памяти жертв войны в Приднестровье. 1992 год

Третья особенность. Удаленность от России.

Несмотря на искрение декларации пророссийского курса и присутствие российского флага в качестве официального символа региона, ПМР не имеет прямой связи с Россией. Усилиями соседей республика периодически находился в блокаде. Особенно после 2014 года.

Самый банальный пример — офицеры российской миротворческой группировки после выезда из ПМР (скажем, в отпуск или по семейным делам) имели высокий риск получить отказ в обратном въезде в аэропорту Кишинёва. Отсутствие выхода к морю, общей границы с Россией или иным сколь-либо дружественным государством вынудило граждан ПМР искать выходы из ситуации. Иначе говоря, приспосабливаться.

Как правило у них имеется по три-четыре паспорта — собственно паспорт ПМР (признается лишь Абхазией и Южной Осетией), паспорт Молдавии (по праву рождения), паспорт России (по упрощенной процедуре), паспорт Украины (одно время раздавались всем подряд, до 30% населения — этнические украинцы). Отдельной строкой идут паспорта стран ЕС: Румынии (особо предприимчивые успели получить и его) и Болгарии (в регионе достаточно значимое присутствие этнических болгар).

Четвертая особенность. Уникальная полиэтничность. Помимо трех основных национальностей — русских, украинцев и молдаван, каждая из которых имеет национальные культурные центры и статус национального языка в качестве государственного, — есть и другие. Болгары, гагаузы, белорусы, немцы и, конечно же, евреи. К примеру, город Бендеры в дореволюционные времена считался еврейским местечком и во многих отношениях является Одессой в миниатюре.

И еще три самых главных

Пятая особенность. Русский мир.

При первом знакомстве с Приднестровьем действительно впечатляет сильная русская идентичность, несмотря на достаточно пестрый этнический состав.

«Приднестровцы считают себя частью Русского мира, частью Великой России. Ни на шаг мы не отступаем от результатов референдума 2006 года, на котором проголосовали за вхождение в состав России» — из выступления президента ПМР Вадима Красносельского на День России.

Владимир Трефилов/РИА Новости Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

В последнее время власти страны особенно активно культивируют дореволюционный имперский период истории региона, неразрывно связанный с именами императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова.

Шестая особенность. «Отчаянные восьмидесятые».

За эти долгие годы блокады в жителях региона выработались особенные качества — предприимчивость и некоторая жесткость. Жители ПМР меньше доверяют кому бы то ни было, при этом во многих отношениях наивны и «не пуганы», как это и положено советским гражданам. Они мало учат языки, при этом, наравне с гражданами Молдовы, а порою и значительно чаще, отправляются в трудовую миграцию, — как в Россию (от Москвы до крайнего Севера), так и в Европу (от Румынии до Португалии).

Жители Кишинёва часто называют Тирасполь «совком». Проявляется это во внешней символике непризнанного государства, бережном отношении к символам советской эпохи и идеальной чистоте городов ПМР. Что особенно бросается в глаза на фоне некоторой хозяйственной запущенности большинства регионов Молдавии.

Отчасти в Приднестровье действительно время остановилось, и как будто Советский Союз никуда не исчез. Отдаленные регионы ПМР вплоть до вполне работающих колхозов сохранили образ жизни позднего СССР. В этом есть и своя привлекательность. Небольшой туристический поток в Приднестровье во многом представлен китайцами, которые, как известно, падки на советскую эстетику.

Седьмая особенность. И возможно, она же наиболее значимая. Сплоченная элита.

В Приднестровье на основе крупного капитала сложился сплоченный верхний слой общества. Именно наличие монополистической и узкой группы элиты стало одним из условий выживания Приднестровской государственности в недружелюбном окружении.

Речь идет о предпринимателе Викторе Гушане и его холдинге «Шериф», которые являются негласными властителями Тирасполя. Успехи одноименного футбольного клуба на международных соревнованиях вживую свидетельствуют о жизнеспособности сложившейся модели властно-хозяйственных отношений.

К чести В. Гушана, в условиях регулярной экономической и гуманитарной блокады региона власти научились худо-бедно, но закрывать основные социальные и экономические потребности жителей региона, поддерживать и развивать инфраструктуру, а по ряду направлений — добиваться значительных успехов. Например, урожаи зерновых.

DPA/TASS Рынок в Тирасполе. Приднестровье

Связи с украинской стороной

Значительная доля поставок молдавского зерна в ряд европейских стран на самом деле является результатом успешного развития сельского хозяйства в ПМР, чьи земли славятся своим плодородием. И здесь мы подходим к ключевому моменту.

Приднестровье так же, как и украинская сторона, заинтересовано в «зерновой сделке».

Для российской же стороны выгодность этого детища стамбульских переговоров не столь очевидна.

Вокруг этого идет торг и развертывается основная ось напряжения.

Причем в самом Тирасполе, что характерно, сохраняют удивительное спокойствие на фоне панических заявлений МО и МИД РФ, а также государственных российских СМИ.

«Президент Красносельский прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья. Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, президент лично и сразу проинформирует об этом граждан. Важно не поддаваться паническим настроениям, подчеркнул президент».

Примерно то же самое озвучила молдавская сторона.

Объяснение достаточно простое и сложное одновременно.

За годы борьбы за суверенитет власти ПМР в равной степени научились гибкости и в том числе вполне могут вести тонкую игру без оглядки на Кремль. В конце концов, Москва далеко, а ее внешняя политика не всегда отличается последовательностью.

Вне зависимости от каких-либо договоренностей между Кишинёвом и Москвой Тирасполь сохранял стабильно напряженные отношения с молдавской стороной. Всегда спасала лишь общая коррумпированность молдавской системы и падкость на дополнительный серый доход отдельных чиновников Кишинёва.

mod_russia/Global Look Press Российские солдаты в Приднестровье

Объединение Молдовы и Приднестровья невозможно. Военная угроза со стороны Кишинёва также сильно преувеличена в СМИ.

Тирасполь и Кишинёв — это два совершенно разных мира, и чем больше проходит времени, тем более очевидной становится эта разница. При этом молдавские чиновники отличаются жадностью и высокомерием, основанным на логистической ренте.

Поэтому за долгие годы сложилась такая ситуация, что гораздо более прочные личные и хозяйственные связи элит региона сформировались с украинской стороной.

Да и сам Тирасполь более тяготеет к Одессе и общему для них причерноморскому региону. Причем ведущиеся боевые действия ни в коей мере не прервали эти связи. Практически все значимые товары потребления, продовольствие, лекарственные средства поступают в Приднестровье именно с Украины.

Собственно, не для того элиты ПМР в лице холдинга «Шериф» обустраивали регион и наводили в нем идеальный порядок, чтобы в силу неожиданной для них эскалации на Украине всего в один миг лишиться. Если ВСУ решатся взять под контроль регион, то они это сделают даже не за два-три дня, а за два-три часа. Предварительно об этом будут уведомлены Виктор Гушан и его окружение, они же понесут минимальные потери от смены вывески.

О какой-либо народной волне сопротивления или партизанских традициях края говорить не приходится.

В придачу к особенностям менталитета (гибкость и склонность к контрабанде), сложившимся на фоне внешних ограничений, за годы нахождения в «серой зоне» и безработицы произошел просто значительный отток населения региона.

В целом граждане ПМР не имеют высокой мотивации для вооруженного противостояния во имя сохранения текущего статус-кво (по факту отсутствие сколь-либо понятных перспектив). Тем более когда речь идет об украинской стороне.

Вся патриотическая риторика и весь предыдущий опыт приднестровской государственности были основаны на опасности и страхе фашистско-румынского реваншизма в Кишинёве. Украине никогда не рассматривалась в качестве угрозы. Скорее, наоборот.

Но вернемся к основному вопросу.

Зачем украинские войска стянуты к Приднестровью

Прежде всего, ведущаяся игра рассчитана на Россию. Приднестровье для российской стороны является значимым имиджевым проектом (союз непризнанных государственностей — Абхазия, НКР, Южная Осетия и ПМР), а также как фактор влияния на официальный Кишинёв. В начале СВО, когда очевидно планировался в том числе и морской десант в Одессе, регион имел и стратегическое военное значение.

«Потеря» региона вкупе с захватом крупнейших в Европе складов вооружения в селе Колбасны может стать очередной звонкой пощечиной Москве. Это прекрасно осознают и Киев, и сам Тирасполь.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Среди требований Украины (они не озвучены, но очевидны для объективной аналитики) — продление «зерновой сделки» и деблокада морского порта Николаева. Пойдет ли на это Москва, покажет ближайшее время.

В противном случае демилитаризация ПМР с сопутствующими имиджевыми потерями России (при этом без существенных формальных перемен для реальных хозяев Тирасполя) будет проведена очень быстро.

Есть и еще одна логика в действиях ВСУ. Неочевидная для большинства внешних наблюдателей, но вполне понятная жителям Приднестровья, значительно поднявшим свое благосостояние за счет щедрых украинцев.

«Мы приняли более 68 тыс. беженцев с Украины, 50 тыс. украинцев уже зарегистрировались здесь и около 600 детей ходят в школы республики», — заявил на днях глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Реальные цифры значительно выше.

Дело в том, что граница Украины с Приднестровьем остается самым популярным направлением для оттока мужского населения, которое не желает защищать интересы киевской власти и бессмысленно гибнуть в этой войне.

ПМР, став за годы никем не признанной независимости также и родиной контрабандистов разных мастей, предлагает самые разные способы пересечения границы со средним ценником в 10 тыс. евро за человека. И этот поток, согласно надежным инсайдерским данным, составляет не тысячи, а десятки тысяч граждан Украины мужского пола. В Приднестровье украинские граждане, как правило, не задерживаются, а двигаются далее в страны благословенной Европы через молдавско-румынскую границу.

То есть ВСУ присутствуют более месяца вдоль границ с Приднестровьем и возводят укрепления, в том числе и для того, чтобы мужское население самой Украины просто не разбежалось.

Так что у приднестровской истории очень много нюансов, и неизвестно, в какую сторону она завернет завтра.