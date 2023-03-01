Украина не наносит ударов по российской территории, заявил 1 марта Михаил Подоляк — советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского. Но в Минобороны России уверены — за налетом беспилотников-камикадзе, пришедшимся на ночь с 27 на 28 февраля, стоит киевское руководство.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-141 Стриж

Сообщения о самой массовой с начала СВО атаке дронов, напомним, поступали из Белгородской области, Краснодарского края и Адыгеи, а также из Московской области. В Санкт-Петербурге была временно прекращена работа аэропорта. Ряд СМИ сообщал о том, что в небе над городом был замечен неизвестный летательный аппарат, однако в Минобороны РФ опровергли эти публикации, заявив, что в регионе проводились учения сил ПВО.

Первые сообщения о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пришли из Белгорода. На улицы города упали три беспилотника неустановленной модели. На месте крушения были обнаружены шашки пластидной взрывчатки PE8 I23A1, дооснащённые поражающими элементами из металлических шариков.

В Туапсе (Краснодарский край) удар дрона пришёлся на территорию нефтебазы, обошлось без жертв и серьёзных разрушений. Ещё один аппарат пролетел мимо цели и упал в окрестностях Майкопа. По обломкам было установлено, что в обоих случаях речь идёт о разведывательных беспилотниках Ту-141 «Стриж», которые ВСУ переделывают в беспилотники-камикадзе.

Ещё один упавший БПЛА был обнаружен в Коломенском районе Московской области. По обломкам был опознан дрон UJ 22 Airborne производства киевской компании «Укрджет», один из самых крупных беспилотных аппаратов украинского производства.

Минобороны РФ Уничтоженный беспилотник Airborn

Иностранные БПЛА, атакующие российские объекты, как правило, совершают свои полёты в режиме радиомолчания и по заранее запрограммированному в них пути, пояснил ИА REGNUM специалист по беспилотной авиации, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов. «Полет проходит на небольших высотах, не удивлюсь, если и рельеф местности также учитывается при прокладке маршрута», — добавил эксперт.

Но собственно практических целей организаторы атаки не достигли, полагают специалисты. За сутки в сторону России были запущены как минимум шесть беспилотников разных моделей, причём только один из них достиг цели, поэтому атаку можно считать провалившейся. ВСУ подводит их собственная тактика, что приводит к авариям аппаратов, сказал ИА REGNUM военный эксперт Александр Михайловский.

«Давайте для начала разберём каждый случай по отдельности, — отметил собеседник. — Первый случай — Белгород. Там сообщения о дронах появились ночью, потому что город почти на границе, лететь недалеко. В интернете появились кадры, на которых запечатлён пролёт беспилотников, что характерно — на предельно малой высоте».

То же можно сказать и про Ту-141, пытавшиеся поразить цели в Майкопе и Туапсе. «Они заходили со стороны моря и опять же шли на сверхмалой высоте, чтобы укрыться от радаров. Наконец, дрон в Подмосковье опять-таки упал, скорее всего, зацепившись за дерево или вышку ЛЭП. Потому что летел предельно низко. То есть очевидно, что они стремятся защититься от систем ПВО за счёт такого нехитрого приёма», — указал Михайловский.

mil.ru ПВО ближнего действия. Расчет ЗРПК «Панцирь»

Ранее организаторы атак украинских БПЛА «действовали очень дерзко, когда посылали дроны вглубь российской территории», отмечает эксперт.

«Они использовали необычные маршруты, меняя курс дронов на основании своих данных об активности российской [системы] ПВО. Потом в войсках противовоздушной обороны тактику раскусили, приняли меры. ВСУ попытались адаптироваться — и неудачно», — полагает Михайловский.

В середине января дрон Ту-141 один упал в Воронежской области. Затем 6 февраля появились сообщения о падении сразу двух дронов этой модели в Калужской области и на Украине в Сумской области, в районе границы, перечислил эксперт. «Во всех трёх случаях беспилотники упали потому, что пытались идти ниже уровня работы радаров и зацепились за наземные преграды. Как видим, попытка обмануть [силы] ПВО не удалась. И 27–28 февраля — также не удалась», — считает специалист.

Но не стоит расслабляться и считать, что Украина добровольно откажется от планов применения дронов для ударов в глубине российской территории, подчеркнул Михайловский. По его оценке, командование ВСУ меняет тактики и стремится нащупать слабые места в российской обороне.

«Раньше они осуществляли единичные пуски. Потом перешли на парные: один отвлекает, а второй атакует, или атакуют оба. Стали действовать с подстраховкой. Тактика себя не оправдала. Теперь решили атаковать сразу на ряде направлений и очень изобретательно. И напрямик — в Белгороде, и на дистанции — в Московской области и над морем в обход Крыма, что вообще стало довольно смелым решением», — признал эксперт.

Цитата из видео с канала: Вот Так Упавший дрон в Белгороде.

Следует похвалить силы ПВО Крыма, которые отвадили атакующие дроны от Севастополя, добавил Михайловский.

«Теперь беспилотники ВСУ предпочитают искать другие цели, полегче. Но опять же — это адаптация. Они не таранят лбом преграду, а пробуют разные модели, разные маршруты, — заметил эксперт. — Сейчас их слабое место — это необходимость двигаться на сверхмалой высоте, что и приводит к авариям беспилотников. Я бы предположил, как они будут действовать дальше, но не хочу подавать им идеи. Но что они не остановятся — это совершенно точно. Первый удар наша ПВО выдержала, второй, кажется, тоже. Но это явно не конец».