Силовые ведомства Белоруссии должны реагировать «на любую мельчайшую агрессивность», передало официальное информагентство БелТА слова белорусского президента Александра Лукашенко на совещании Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Накануне своего отлета с визитом в Китай глава республики потребовал отчета о «военной составляющей вокруг нашей Беларуси». Ранее Лукашенко неоднократно заявлял — если территория страны будет атакована, то по агрессору будет нанесен ответный удар. К примеру, в сентябре прошлого года белорусский президент говорил: «Когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государств… Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы — за мной. Я это не скрываю, но не дай Бог!».

Но не далее как 26 февраля поступили сообщения о том, что на военный объект близ Минска было совершено нападение, которое нельзя отнести к «мельчайшей агрессивности».

Несколько белорусских и российских сетевых ресурсов сообщили о нападении на «Мачулищи» — 50-ю смешанную авиабазу ВВС Белоруссии, расположенную в окрестностях Минска.

По информации Telegram-канала bypol, утром 26 февраля база была атакована беспилотниками, которые сбросили гранаты на стоянку авиационной техники. В результате атаки, судя по этим сообщениям, был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России.

Telegram-канал figtherbomber, специализирующийся на тематике военно-воздушных сил, также подтвердил факт атаки на аэродром «Мачулищи», сославшись на свои источники. «По моим данным, никакие А-50 нигде сегодня не пострадали, — уточнил автор канала. — Прилёты по Мачулищам были. И результаты были».

Сообщения о том, что российский самолёт-разведчик А-50У «Сергей Атаянц» базировался на «Мачулищах», поступали еще в декабре 2022 года — об этом информировал портал «Военное обозрение» со ссылкой на заявление украинской военной разведки. Как пояснил ИА REGNUM отставной офицер ВКС России, самолёты А-50 могут выполнять в небе Белоруссии задачу по мониторингу воздушного пространства Украины и стран НАТО.

(сс) Dmitry Terekhov Российский самолёт-разведчик А-50У «Сергей Атаянц»

Если атака 26 февраля имела место и если там в тот момент находился российский самолет, то речь идет о нападении и на белорусский военный объект, и на российский самолет.

В нападении участвовали шесть беспилотников, которые были запущены из Черниговской и Киевской областей, утверждал источник Telegram-канала «Образ будущего». Сообщалось, что четыре БПЛА были сбиты на подлёте. Один из уцелевших был уничтожен непосредственно над базой и повредил снегоуборочную технику, а последний атаковал белорусский военный самолёт, огонь с которого перекинулся на борт российских ВКС. Позднее появилась информация о том, что в результате удара повреждения получила кабина самолёта и радар.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич выдвигает другую версию. Ответственность за атаку на аэродром на себя взяли «белорусские партизаны» — «подпольная организация, состоящая из бывших силовиков, которая ведёт борьбу против властей Белоруссии и поддерживает Украину», сказал эксперт ИА REGNUM.

«Руководители этой организации уже заявили, что исполнители этого теракта уже выехали за пределы Белоруссии. Возникает вопрос — по кому стрелять? Украина никак не комментирует этот вопрос», — добавил Карбалевич.

Официальные лица в военных ведомствах России и Белоруссии сообщения об атаке на «Мачулищи» не прокомментировали.

Характер атаки до сих пор неизвестен, и неизвестно, происходила ли она, вся информация имеется «только по косвенным признакам» — так белорусский политолог Алексей Дзермант пояснил отсутствие реакции руководства республики при указании главы государства реагировать «на мельчайшую агрессивность».

«Власти в настоящее время разбираются, было ли что-то, и если было, то с чьей территории происходил запуск и кто за этим стоит, — подчеркнул Дзермант. — Прежде, чем отвечать, стоит разобраться, кто это сделал и с чьей территории происходил запуск — если речь идёт о беспилотниках. Пока мы не знаем, какой ущерб нанесён и действительно ли он серьёзен. Власть Белоруссии взяла паузу, чтобы провести расследование».

Иван Шилов ИА REGNUM Военный аэродром Мачулищи

Он призвал разобраться, откуда пришла атака, и затем придумать соразмерный ответ, чтобы не вызвать для Белоруссии более негативные последствия: «Принимая всё это во внимание, я думаю, мы наблюдаем оперативную паузу для того, чтобы очень тщательно всё взвесить и разобраться в инциденте».

Карбалевич выдвигает другую версию молчания республиканского руководства. Он считает, что власти Белоруссии боятся разрушить сложившийся за долгие годы «концепт стабильности».

«Смысл этого концепта в том, что во всём мире происходят катаклизмы, на Украине идут боевые действия, на Западе умирают от голода и холода, а в Белоруссии — остров стабильности, — заметил Карбалевич. — А тут вдруг вот такой взрыв. Лукашенко долгое время убеждал и продолжает утверждать, что Белоруссия в боевых действиях на Украине не участвует, и именно он является гарантом мира, а Запад хочет втянуть страну в военные действия. Ну а тут, получается, война пришла в дом, потому что рядом со столицей атакован военный объект — с воздуха, и это не хлопки и случайные аварии. То есть разрушена концепция гарантия мира».

К Белоруссии появилась «масса неприятных вопросов», и поэтому власти решили сделать вид, что ничего не было, полагает собеседник. «Ждут указаний от одного человека, а если он молчит или не знает ответа на вопрос, то все остальные тоже молчат», — считает Карбалевич.

Сейчас Киеву и западным кураторам Киева очень выгодно открыть второй фронт, что можно пронаблюдать и по Приднестровью, и по Белоруссии, говорит Дзермант.

«Западу нужно расширение конфликта, чтобы Россия постоянно распыляла ресурсы. И события в Приднестровье и в Белоруссии будут вытягивать у России дополнительные военные ресурсы и условно расширят линию фронта. В этом смысле можно понять сдержанность и белорусских, и российских властей: они не хотят идти на поводу этих целей и ввязывать дополнительные субъекты в конфликт, — пояснил политолог. — Этот мотив тоже может присутствовать: легче всего — начать сгоряча обстреливать территорию Украины с белорусской территории, но последствия могут вылиться в расширение конфликта очень серьёзно, и вопрос в том, стоит ли так отвечать».