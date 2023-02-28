ООН и Турция хотят, чтобы западные страны дали «железобетонные гарантии» по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки. Об этом 27 февраля агентству РИА Новости рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. «На данный момент есть препятствия по логистике, страховке и оплате», — уточнил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Срок действия «зерновой сделки» или «черноморской зерновой инициативы» (соглашения об экспорте зерна, которое Россия, Турция, ООН и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года) истекает 18 марта. Турция настаивает на получении гарантий от Запада по выходу России на рынки, чтобы убрать все возможные препятствия для эффективной работы зерновой инициативы.

Идея «зерновой сделки» исходила от ООН. Генсек организации Антониу Гутерреш в мае 2022-го предложил смягчить ограничения для российских поставщиков удобрений в обмен на пропуск зерновозов из украинских портов. Инициативу поддержали в Пекине и Анкаре. Турция пообещала гарантировать безопасность таких поставок. Москва тоже проявила интерес к идее Гутерреша — экспорт зерна и удобрений в обмен на снятие санкций.

Одновременно со Стамбульской «зерновой сделкой» российский первый вице-премьер Андрей Белоусов и Гутерреш подписали Меморандум о взаимопонимании — документ по экспорту нашей сельхозпродукции. Речь там шла об обеспечении «беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырьё для их производства, на мировые рынки». Срок действия меморандума — три года.

Теперь, когда срок действия «зерновой сделки» вот-вот истечет, Турция сама заговорила о гарантиях, которые должны предоставить западные страны.

un.org Маршрут доставки груза в рамках «зерновой сделки»

Почему Россия теряла на «черноморской сделке»

Сейчас на Россию начнут очень сильно давить и не исключено, что в очередной раз обманут, считает Андрей Суздальцев, доцент факультета мировой экономики и мировой политики департамента международных отношений Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Зерновая сделка» в июле 2022-го была продавлена, так как Россию обвинили в том, что она «организует мировой голод, — сказал Суздальцев ИА REGNUM. — Москва уступила и открыла доступ к украинским портам. Было вывезено хорошее количество украинского зерна, подсолнечного масла и семян подсолнечника. Но потом было сказано, что Россия от этой сделки ничего не имеет».

На прошлогоднем Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин сказал, что сделка со странами Запада по вывозу зерна с Украины (в рамках которой Россия разблокировала черноморские порты), оказалась обманом, напомнил Суздальцев. Во-первых, украинское зерно ушло не в беднейшие страны, а в Европу. Во-вторых, ограничения по вывозу нашего зерна де-факто сохранились: санкций на продукты нет, но есть ограничения по их перевозке.

«Санкций против российских удобрений и зерна нет. Но есть санкции к таким моментам, как доступ к фрахту судов, как страхование (очень важная вещь), доступ к портам. Всё это сокращает российские экспортные возможности», — разъяснил Суздальцев.

К ноябрю 2022-го стало ясно, что эти ограничения не сняты. Но, учитывая жесткую позицию Турции по «зерновой сделке» и очередные обещания ООН помочь со снятием инфраструктурных санкций, Россия продлила «зерновую сделку».

«В итоге Украина заработала более 7 млрд долларов и вывезла огромный объем зерна, а также ячменя, кукурузы и растительного масла», — указывает Суздальцев. По его мнению,

«получается, что мы разрешили Украине зарабатывать деньги, которые она тратила на борьбу с нами же. Это была огромная уступка с нашей стороны».

Сейчас ситуация ухудшается, потому что сделку надо продлевать, но за прошедшее время ничего из обещанного России так и не было сделано, считает эксперт. Поэтому и разгорелась дискуссия — стоит ли продлевать «черноморскую зерновую инициативу».

«Власти РФ молчат, но, судя по всему, идет закулисная борьба. Турция проявила неожиданную активность, потребовала, чтобы появились какие-то гарантии», — заметил собеседник.

EPA/ERDEM SAHIN/ ТАСС Грузовые суда с украинским зерном в очереди на инспекцию у побережья Стамбула в Мраморном море

Военный аспект договоренности о зерне

Нельзя забывать, что в этой сделке есть военно-стратегический аспект, считает Суздальцев. По его мнению, если Россия разрешает доступ к украинским портам (которые находятся в районе Одессы), «то, конечно, эти порты не будут нами заняты, они будут находиться вне боевых действий, и сама сделка гарантируют, что российские войска не войдут в Одесскую область».

Поэтому украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, требовал, чтобы в сделку вошли не только одесские порты, но и порты Николаев и Ольвия (Николаевская область) и Очаков в том же регионе, считает Суздальцев. Киеву необходимо застраховать западную часть Новороссии от российского наступления, полагает собеседник. «Поэтому на нас сейчас будут оказывать жуткое давление, чтобы мы продлили сделку. И дело не в зерне, а в военных действиях», — заметил эксперт.

Что касается заявленной цели сделки — поставок украинской пшеницы нуждающимся, то, как подчеркнул Суздальцев, только 3% зерна, вывозимого с Украины, направлялось в страны, которые действительно испытывают дефицит продовольствия.

«Никакой борьбы с голодом нет. Более того, этой зимой в Испании дешевой украинской пшеницей кормили скот. Так что у России есть серьезные аргументы против сделки», — констатировал эксперт.

un.org Страны, в которые было вывезено зерно, в тоннах. По данным ООН на 28.02.2023

В чем состоит интерес Турции

Если же говорить о гарантиях, то понятно, почему они так важны для Турции — ведь она является главным бенефициаром сделки, отмечает Суздальцев. «В Турции хорошо развита мукомольная промышленность, турецкая мука уходит по всему Ближнему Востоку. Фактически эта страна держит под контролем российский и украинский зерновой экспорт. И чтобы сохранить эту ситуацию, они потребовали гарантий», — рассуждает эксперт.

«Когда Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке», мировые цены на пшеницу сразу начинают скакать, что оборачивается ростом инфляции, которую мы видели в Турции», — отметил Андрей Гусев, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве.

Турция при этом пытается усидеть на двух стульях: не обострить непростые отношения с главными инициаторами санкций — США и ЕС и реализовать свои интересы на многообещающем и доходном российском рынке. На это указал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.

Кроме того, надо учесть ситуативный интерес Турции, отмечает доцент кафедры регионоведения МГЛУ Саид Гафуров. Страна, пережившая последствия землетрясения, нуждается в скорейшем восстановлении экономических возможностей, а ее властям нужно продемонстрировать эффективность перед предстоящими в июне президентскими выборами. «Всё, что делает Анкара, направлено на чистую экономическую выгоду», — заметил Гафуров.

Интерес Турции понятен. Очевидна и заинтересованность ООН. «Организации нужны любые позитивные решения, чтобы сохранить видимость своей роли в мире, не имея реальных рычагов воздействия ни на США, ни на Евросоюз», — заметил Чеглов. Но вопрос в том, может ли сама Россия извлечь экономическую выгоду из нынешней ситуации.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Сухогруз Zante с украинским зерном в проливе Босфор у побережья Стамбула

Кто и почему может выступить гарантом?

Можно рассчитывать на то, что в гарантиях хотя бы минимального объёма поставок нуждаются не только Россия, Турция или ООН, но и некоторые страны Запада, полагает Гусев.

«Россия производит аграрную продукцию и аммиак в объёмах, серьезно превышающих собственный внутренний спрос, — напомнил эксперт. — Например, на долю России приходится около 50 млн тонн удобрений в год, что составляет 13% от общемирового объёма. В том числе мы производим 23% аммиака, 14% мочевины и 21% — калия. Запреты на экспорт удобрений ещё больше подстегнут и без того высокие цены на эту продукцию».

Учитывая объективный интерес, гарантами сделки прежде всего могли бы стать средиземноморские страны Евросоюза: Греция, Испания, Италия, — считает Гафуров.

«Наша цель не в том, чтобы довести европейцев до голодной смерти, — полагает востоковед. — Наша цель — провести денацификацию на Украине и сделать так, чтобы для нас не было угроз. Я не говорю, что России надо принимать упомянутые «железобетонные гарантии». Нужно просто, чтобы наши специальные ведомства, которые уполномочены заниматься этим вопросом, обеспечили более-менее приемлемую ситуацию с этими гарантиями».

Конечно, Россия заинтересована в гарантиях. Но прежде всего она заинтересована в экспорте, отметил Чеглов. «Разумеется, письменные или официально продекларированные гарантии были бы успехом, но и молчаливое согласие тоже подойдет», — указал экономист.