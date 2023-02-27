Годовщину начала специальной военной операции России на Украине «отметили» многие политики, государства и международные организации. Не стал исключением и Ватикан, но сделал он это своеобразно.

Иван Шилов ИА REGNUM Пол Галлахер

«Год назад началась абсурдная война против Украины, — твитнул 24 февраля папа Римский Франциск. — Будем оставаться рядом с измученным украинским народом, который продолжает страдать, и спросим себя: все ли возможное было сделано, чтобы остановить войну? Мир, построенный на руинах, никогда не станет настоящей победой».

Но как, по мнению Святого престола, должна быть «остановлена война»?

За отсутствием подробностей от понтифика и государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина приходится оценивать это по интервью секретаря по отношениям с государствами (аналог главы МИД) архиепископа Пола Галлахера, которое 23 февраля опубликовал журнал американских иезуитов America.

В нем архиепископ, побывавший на Мюнхенской конференции по безопасности, представил следующие тезисы.

Во-первых, он назвал сложившееся положение «патовым». Во-вторых, он заявил, что «не видит», чтобы России угрожали до 24 февраля 2022 года, и «ошибкой» будет считать, что Запад был настроен на уничтожение России, хотя теперь «ситуация совсем другая». В-третьих, Галлахер не считает, что заявления президента США Джо Байдена о поддержке Украины говорят об «эскалации». В-четвертых, по словам секретаря, Святой престол выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. В-пятых, как заявил архиепископ, «справедливый мир будет означать, что русские покинут территорию Украины».

Сказанное секретарем по отношениям с государствами — это все то, что на протяжении последнего года мы слышали и слышим из Вашингтона, Лондона, Брюсселя и Киева. Это «западная правда». Но она нисколько не приближает не только к «справедливому миру», но и какому-либо миру в принципе, поскольку отражает исключительно точку зрения стороны, которая все это время накачивала киевский режим смертельным оружием и запрещала ему даже думать о компромиссных решениях с Россией.

На «западной правде» кашу не сваришь, что, похоже, понимают и определенные силы в Ватикане.

Комментируя недавнюю резолюцию Генассамблеи ООН, портал Vatican News констатирует, что она «не способствует диалогу с Москвой», а требование о «соблюдении международно признанных границ Украины и немедленном выводе российских войск — это решение, которое может показаться утопическим на данный момент».

В свою очередь, президент Конференции католического епископата Италии кардинал Маттео Дзуппи в годовщину СВО призвал учитывать, что конфликт начался не 24 февраля 2022 года, ему предшествовали провал Минских соглашений и длящееся с 2014 года «так называемое низкоинтенсивное насилие в Донбассе». Также он призвал задуматься о «пределе военной помощи», в какой момент она из «права на самооборону» перерастает в подогревание эскалации.

Но Дзуппи, хотя и является влиятельным кардиналом, не отвечает за дипломатическую линию Ватикана в той степени, как архиепископ Галлахер. А он выступает ретранслятором «западной правды».

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Дзуппи

При этом ранее, в октябре 2022 года, папа Франциск обращался с публичным призывом к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому «искать условия для переговоров», а международное сообщество «сделать все возможное для прекращения войны».

Как отмечал в этой связи американский католический портал Crux, позиция Ватикана по существу украинского конфликта «часто кажется ближе к позиции Пекина, чем, скажем, Вашингтона или, если уж на то пошло, Рима». А «тот факт, что Франциск и его союзники в Ватикане иногда больше похожи на Китай или Индию, чем на своих исторических партнеров на Западе, естественно, является одной из причин недовольства некоторых католических критиков». Но «американским и европейским католикам, вероятно, следует привыкнуть к тому, что… какими бы ни были папы сегодня, им, похоже, больше не суждено быть капелланами Североатлантического альянса».

Как писало в те дни ИА REGNUM, судя по всему, Святой престол намекает Пекину и Нью-Дели на необходимость более активного вовлечения в урегулирование конфликта, исходя из позиции Франциска, что речь идет о перспективе разрастания «мировой войны».

В феврале сего года с 12 тезисами по украинскому конфликту в частности и принципами мироустройства в целом выступил Пекин. Многие страны высказали свое отношение к китайскому мирному плану, но не Ватикан, что выглядит загадочным на фоне стремления Святого престола восстановить дипломатические отношения с Пекином. Возможно, Ватикан готовит какие-то свои инициативы?

На днях венгерские издания сообщили о намерении папы Франциска отправиться с визитом в Будапешт. По всем признакам, это будет необычный визит, ведь понтифик уже посещал Венгрию. Напомним, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан называл свою страну и Ватикан единственными, кто в Европе думает о мире. А сейчас один из лидеров Христианско-демократической народной партии Иштван Симичко на пресс-конференции заявил, что папа Франциск «снова приедет в Будапешт в конце апреля, чтобы навестить венгров и способствовать укреплению мира».

Zuma/TASS Папа Римский Франциск и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Ватикане

Посмотрим, доедет ли понтифик до Будапешта и что он там скажет.

Но пока приходится исходить из суждений архиепископа Галлахера. А они нисколько не сближают Святой престол с Кремлем, не стимулируют видеть Ватикан площадкой на будущих мирных переговорах и не помогают как ватиканским дипломатам в Риме в отношениях с Россией, так и деятельности апостольского нунция Джованни д’Аньелло в Москве.