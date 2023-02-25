Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий побывал 24 февраля с однодневным визитом в Киеве, где встретился со своим коллегой Денисом Шмыгалем и украинским президентом Владимиром Зеленским. Если отбросить «символическое» измерение поездки главы польского правительства, то в сухом остатке будет следующее.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Моравецкий «подарил» киевскому режиму четыре танка Leopard 2A4, принадлежавших польской армии, и анонсировал передачу еще десяти боевых машин.

На сегодняшний день Польша является страной, которая поставила наибольшее количество танков для украинской армии (290 Т-72М (Р) и Т-72М1(Р) и 30 ПТ-91 Twardy).

Как указывает один из западных порталов, на «подаренных» польских Leopard 2A4 стерты знаки различия и номерные знаки, но все указывает на то, что это танки 10-й бронекавалерийской бригады имени генерал-лейтенанта Станислава Мачека (Свентошув, Нижнесилезское воеводство). Получателем, судя по всему, стала 4-я отдельная танковая бригада имени Ивана Выговского (гетман, расстрелянный поляками в 1664 году), сформированная в 2017 году и оснащенная танками Т-64 и Т-72.

Помимо того, Моравецкий заявил о готовности Польши принять на лечение 2,5 тысячи украинских военнослужащих. В ходе переговоров с Зеленским и Шмыгалем польский премьер обсудил вопрос восстановления Украины, сотрудничество в энергетическом секторе и развитие проектов железнодорожного сообщения между двумя странами. Стороны говорили и о расширении способности пунктов пропуска на общей границе, усилении логистических возможностей, помощи в разминировании.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Киеве

Моравецкий также сообщил о готовности Варшавы начать обучение украинских летчиков на американских истребителях F-16. Однако в тот же день президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC исключил «в настоящее время» поставку Украине F-16, а президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у него не было переговоров с Байденом по этим истребителям, но Варшава готова отдать киевскому режиму свои МиГ-29.

Поэтому слова Моравецкого о F-16 можно рассматривать как заявление на перспективу.

Какую? За последний год Польша передала Украине вооружения на сумму 2,2 миллиарда евро. Варшава напористо требует того же и от остальных стран — членов Европейского союза, причем не только в отношении бывшей советской техники, но и западной. Однако в этом случае европейские страны окажутся «разоруженными» и им придется перенаправлять средства в оборонную промышленность вместо гражданской. Чем сейчас занимается сама Польша.

Как рассказал Дуда, он предложил Байдену подумать над запуском «совместного военного производства, например, боеприпасов». А по словам министра национальной обороны Мариуша Блащака, уже подписано соглашение о создании консорциума с Сеулом по изготовлению южнокорейских танков К2 в Польше. «Передача технологий гарантирована, — отметил Блащак. — Это будет производство для Войска Польского, а также для других получателей, европейских получателей этого танка».

Очевидно, что Варшава идет на усиленную милитаризацию в расчете на то, что это принесет ей прибыль и после урегулирования украинского конфликта. Правда, до сих пор польские оборонные предприятия не могли похвастаться успехами в заключении экспортных контрактов. Но Польша считает, что ее вложения окупятся.

IMAGO. Katarzyna Naworska/Global Look Press Танки ВС Польши

Те же украинские танкисты, проходящие обучение в частях Войска Польского, находящиеся на излечении военнослужащие и потенциально летчики после краха киевского режима могут влиться в ряды польской армии или частных военных компаний.

При этом Варшава не забывает и о своих интересах в других отраслях экономики.

Перед принятием Евросоюзом десятого пакета антироссийских санкций Польша настаивала на том, чтобы в него вошел запрет на поставки российского каучука. Это вызвало обвинения Варшавы в корыстных мотивах, пишет немецкий журнал Der Spiegel, так как под видом поддержки Украины польские власти преследуют собственные экономические интересы.

От запрета на импорт российского каучука особенно выиграла бы одна страна — Польша. Ведь в этом случае ряд европейских компаний будут вынуждены покупать синтетический каучук прежде всего у польского химического концерна Synthos, лидера на рынке ЕС в этой сфере.

«Правительство Польши, очевидно, считает, что находится в сильной позиции в настоящее время, — констатирует немецкое издание. — Президент США Джо Байден посетил Варшаву во вторник и среду и встретился среди прочих с лидерами девяти восточноевропейских стран — членов НАТО и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Польское правительство также любит представлять себя авангардом, когда речь идет о поддержке Украины, даже если его действия не всегда соответствуют риторике».

Такое замечание говорит о том, что попытки Варшавы набрать жирок за счет украинского конфликта вызывают «непонимание» в Евросоюзе. И для самой Польши желание пожарить яичницу на пожаре общего дома — это палка о двух концах.

Ее трансформация в «прифронтовое государство» и сильный восточный внешнеполитический крен вызывают критические реакции.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

Как отмечает французское издание Marianne, правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) «не только не выиграла от укрепления своих позиций в европейских институтах, но и продолжает вести борьбу с Брюсселем и Берлином».

В свою очередь, польский портал Onet отмечает, что Польша проигрывает от ослабления Европы и Евросоюза на мировой арене, что активность Варшавы в создании тактических коалиций с «маленькими государствами, как Литва», обернется «против нас на других уровнях европейской политики». И что повышенное участие на стороне Украины приведет к тому, что «мы останемся государством, встроенным в Восточную Европу, что на протяжении веков было нашим самым большим проклятием».

Тем не менее PiS не будет менять курс как минимум до осенних выборов в Сейм, рассчитывая на этом в третий раз выиграть большинство в парламенте. Однако в итоге Польша может столкнуться с «проклятием Советского Союза», который перенапряг свою экономику чрезмерными тратами на ВПК.