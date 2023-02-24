Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на заседании парламента сообщил, что государственный министр НКР Рубен Варданян покидает свой пост. Его место займет генеральный прокурор Гурген Нерсисян. Это не просто очередная кадровая перестановка, а свидетельство опасного управленческого кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Напомним, что в сентябре 2022 года российский бизнесмен Варданян объявил о решении отказаться от гражданства России и переехать в Нагорный Карабах. В интервью Forbes он говорил, что не планирует занимать государственные должности, но 4 ноября 2022 года принял предложение возглавить правительство Нагорного Карабаха. Таким образом, Варданян на своем посту проработал около пяти месяцев. Но это были насыщенные событиями дни, о которых, как подметил один российский эксперт, бизнесмен «может написать мемуары».

Дело в том, что изначально появление Варданяна в Нагорном Карабахе выглядело загадочным.

Сергей Бобылев/ТАСС Рубен Варданян

Многим казалось, что реализуется проект появления в регионе «второго Бидзины Иванишвили», что речь идет об очередном походе представителя крупного бизнеса с постсоветского пространства во власть в Закавказье. Именно с этим фактором многие эксперты связывали дальнейшее развитие событий в регионе.

Так, издание The Washington Times констатировало, что «Кремль готовит Варданяна на смену в Ереване [Николу] Пашиняну», который «оттолкнул Москву, переориентировав внешнюю политику Еревана на Запад», и что «в Нагорном Карабахе собираются силы, ожесточенно оппонирующие нынешнему ереванскому правительству».

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

В Азербайджане Варданяна сразу стали называть «московским ставленником», хотя в сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства, а глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2022 года говорил, что предприниматель «не имеет никакого отношения к России и российские власти не имеют к нему никакого отношения».

Тем не менее многим бросалось в глаза то, что Арутюнян предоставил Варданяну «самые широкие полномочия по принятию решений и их реализации». И определенная работа была проделана.

Он сменил почти всех министров в правительстве, наладил его бесперебойную жизнедеятельность в сложных условиях, предотвратив возникновение хаоса и паники, объявил о возможностях в реализации множества благотворительных проектов, пытался придать внутренней и внешней политике определенную осмысленность и стратегию.

Но вскоре многие российские и армянские эксперты заговорили о том, что «Варданян круто взял» и что, «не имея опоры среди ереванских и карабахских политических и экономических кланов, он стал завоевывать симпатии в армянском мире».

Помимо этого, его заявления о будущем Нагорного Карабаха не стали вписываться в проводимую Ереваном политику в направлении карабахского урегулирования. В частности, он заявлял, что поддерживает российскую позицию в Нагорном Карабахе, предлагал продлить срок пребывания там российских миротворцев.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/ЕРА/ТАСС Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян

Именно на этом направлении у Варданяна стали появляться проблемы в отношениях с Пашиняном и Арутюняном. В ситуации, когда Ереван двинулся в сторону Запада, устранение Варданяна из структур власти в Нагорном Карабахе стало только вопросом времени. И появился соответствующий фон: внутренний — лачинский кризис, и внешний — договоренности Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мюнхене в формате международной конференции по безопасности с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

В частности, Алиев в Мюнхене на панельной дискуссии с участием премьер-министров Армении и Грузии говорил, что Баку готов говорить «с людьми, которые живут в Карабахе», но не с Варданяном, и обвинял госминистра в том, что он «приехал в Нагорный Карабах по указке Москвы».

Но в целом всё это воспринимается как результат активизировавшихся со второй половины сентября 2022 года армяно-азербайджанских переговоров с участием США и ЕС.

Официальный сайт президента Азербайджанской Республики Встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Мюнхене в формате международной конференции по безопасности

Именно в такой «политической вилке», когда Баку и Ереван двинулись в сторону подписания мирного договора, как считает армянский эксперт Грант Микаелян, «решалось будущее Варданяна».

Теперь ясно, что Ереван и Баку склоняются к западному варианту урегулирования, и ясно, под чьей эгидой готовится подписание мирного договора. Правда, Арутюнян, объясняя причины отставки Варданяна, признает, что «каждый из нас может иметь свой вариант относительно наших дальнейших шагов и пути, тем не менее Варданян с пониманием отнесся к моей позиции» и что «ситуация тогда и сейчас сильно различаются и во внешнем, и во внутреннем плане», хотя «у нас обоих одинаковое восприятие жизненных интересов и «красных линий» народа Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Тем не менее в Ереване некоторые издания утверждают, что увольнение Варданяна было одним из условий разблокировки Лачинского коридора, закрытого с 12 декабря 2022 года.

Но, как бы то ни было, Степанакерт вступил в опасную фазу управленческого кризиса. В конце прошлого года в отставку ушли девять министров, а в январе 2023 года — опытный секретарь Совбеза Виталий Баласанян.

Статус Нагорного Карабаха подвешен, нарастает прессинг Запада и Азербайджана, остается перекрытой единственная дорога, связывающая НКР с Арменией.

У Еревана сужается дипломатическое пространство для маневра. И это еще не значит, что Варданян вышел из большой армянской политики — у него есть шанс политически конвертировать накопленный карабахский опыт. Игра продолжается, и ставки повышаются. Может случиться и так, что не только ставка на Варданяна окажется единственной из возможных армянских политических опций.