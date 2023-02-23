Встреча глав стран — членов «Бухарестской девятки» (В9) в Варшаве, участие в которой 22 февраля приняли президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг, помимо «сверки часов» накануне запланированного на июль саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, показала глубокие разногласия, наметившиеся между польским и венгерским «племянниками» на фоне назревающего «молдавского кризиса».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Но вначале о самом формате В9.

В эту «малоизвестную группу», как передает «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), входят государства, расположенные на краю так называемого восточного фланга НАТО, — Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Словакия. «Бухарестская девятка» была создана в 2015 году по инициативе президентов Польши Анджея Дуды и Румынии Клауса Йоханниса для отстаивания интересов «новых членов» Североатлантического альянса.

Что касается нынешней встречи, то для Вашингтона, судя по всему, она представляла интерес с точки зрения «обеспокоенности дестабилизирующей деятельностью Москвы в Молдавии — крошечной стране, не входящей в НАТО, расположенной между Украиной и Румынией, где, по словам Йоханниса, одного из организаторов саммита, президент России Владимир Путин реализует свою «модель агрессивного поведения» спустя год после вторжения России на Украину».

Будучи в Варшаве, президент Байден встретился со своей коллегой Майей Санду. А сегодня, 23 февраля, молдавский президент отправилась в Бухарест на встречу с Йоханнисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

По словам последнего, «Румыния не просто готова, она готова поддержать Молдавию при любом сценарии. Как будет выглядеть эта поддержка, зависит от развития геополитического цикла. На данный момент мы поддерживаем их электроэнергией, газом, помогаем им реформировать институты, но лично я готов пойти гораздо дальше, если того требует ситуация».

В свою очередь, Белый дом заявляет о поддержке «суверенитета» Молдавии, хотя до сих пор если ему кто и угрожал, так это сторонники принудительного слияния Молдавии и Румынии в единое государство, а не Россия, которой Кишинев приписывает попытку «осуществить переворот».

За такими обвинениями стоит банкротство правящих молдавских сил, чьи действия усугубили социально-экономический кризис. Не случайно Санду ждет от Байдена и Йоханниса новых траншей, новой помощи.

Встреча «Бухарестской девятки» поэтому должна была продемонстрировать «антироссийский консенсус» передового края так называемого восточного фланга НАТО в отношении украинского конфликта, производным от которого может стать «молдавский кризис».

Однако в В9 есть свои «оппортунисты».

В их числе называют болгарского президента Румена Радева, который «ужесточает антивоенную позицию, выступая против усилий Запада» по насыщению Украины оружием, и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. При этом точка зрения и действия Будапешта считаются более опасными для «антироссийского консенсуса».

Несмотря на небольшие размеры, Венгрия обладает в «Будапештской девятке» внушительным геополитическим весом, поскольку Будапешт смог выстроить конструктивные отношения как с частью западных элит, так и с Россией, Китаем, Турцией и Ватиканом. Особый диалог сложился у Орбана с консервативными американскими республиканцами и Дональдом Трампом.

Напомним, что летом прошлого года венгерского премьера пригласили выступить в Далласе на съезде Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая является самой влиятельной платформой Республиканской партии, во многом определяющей курс этой партии. Но не позвали никого из польских политиков, что во время президентства Трампа клялись ему в верности и заверяли в неизменной поддержке.

Поэтому Орбан сегодня может позволить себе выступать с особой позицией по украинскому конфликту в частности и перспективам глобального переустройства в целом. Ее принимают во внимание и за пределами США, это, например, продемонстрировал тот факт, что заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, экс-глава МИД Китая Ван И в ходе недавнего европейского турне наряду с Францией, Италией, Германией и Россией посетил Венгрию.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

Сегодня Орбан разыгрывает карту переговоров, называя Будапешт и Святой престол единственными в Европе, кто думает о мире, что вписывается и в контекст анонсирования Пекином своего плана мирных переговоров для разрешения украинского конфликта.

Но это противоречит позиции тех сил, которые заинтересованы в затягивании кризиса.

Среди членов «Бухарестской девятки» таковыми можно назвать польско-прибалтийский блок, а также Чехию, которая в последнее время ведет себя так, как будто хочет повторить свой «успех» оружейной мастерской нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Можно не сомневаться, что Варшава с энтузиазмом воспримет открытие нового фронта конфронтации в Молдавии, рассчитывая, что это еще больше усилит антироссийские настроения в Центральной и Восточной Европе.

Однако пока из стройного ряда выбивается Венгрия. Отчего проправительственный польский портал wPolityce, на протяжении многих лет восхвалявший Будапешт, сейчас заявляет о «скором политическом крахе Орбана из-за его отношения к вооруженному конфликту на Украине, спровоцированному Россией».

Но венгерские «племянники» до сих пор показывали себя более опытными политиками, чем польские. Так что быстрее Варшава проиграет Будапешту в борьбе за лидерство, чем наоборот.