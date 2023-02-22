Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его политику, будто бы играющую на руку президенту России Владимиру Путину. Достаточно объемный пост на эту тему Качер опубликовал на своей странице в Facebook* 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Растислав Качер

Начал он с того, что Европейский союз един в своем стремлении помогать Украине. Единственная страна, которая спустя почти год российского вторжения продолжает оставаться в стороне, — это Венгрия. Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что «это не наша война», является морально неприемлемой.

«На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это «просто военный конфликт между двумя славянскими государствами». Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан», — написал глава МИД Словакии.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет «путинского мира, как Орбан».

«Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer — SD (партия Роберта Фицо. — Прим. ред.)», — отметил Качер.

«Для коллаборационистов Путина и особенно для наших в Карпатском бассейне и Фельвидеке (венгерское название Словакии. — Прим. ред.), для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Иди на ***», — резюмировал Качер.

Последние три слова были написаны по-русски, но российское законодательство не позволяет привести цитату без купюр. Примечательно, что политик, явно не владеющий тонкостями живого языка, несколько раз правил последнюю фразу, то добавляя, то убирая пробел после предлога «на».

imago stock&people via www. imago/www. imago-images.de/Global Look Press Петер Сийярто и Виктор Орбан

Реакции Виктора Орбана или венгерского коллеги Качера, Петера Сийярто, на этот пост нет. Однако глава комитета по иностранным делам парламента Венгрии и соучредитель партии власти «Фидес» Жолт Немет 21 февраля заявил о психических проблемах министра иностранных дел Словакии.

«Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште, и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра», — сказал политик.

Немет добавил, что правительство Венгрии «однозначно отвергает заявления министра».

В тот же день госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что власти Венгрии не будут поддаваться на провокации, исходящие от министра иностранных дел Словакии.

«Растислав Качер — провокатор, и с ним нужно обращаться как с провокатором. Мы не будем поддаваться на провокации», — сказал Менцер в комментарии интернет-изданию PestiSrácok.

Менцер уже не раз напоминал Качеру о недопустимости оскорбительных высказываний в адрес венгерского руководства. В частности, ранее он заявлял, что «Европа стоит перед лицом серьезных кризисов, и ей нужны разумные политики, а нынешний министр иностранных дел Словакии к таковым не относится».

«Министр Качер, по сути, нападает на Венгрию», потому что венгры выступают «за мир и против санкций», заявил госсекретарь венгерского МИД, отметив, что Венгрия не изменит своей позиции, «даже если министру Качеру это не нравится».

Демарш Растислава Качера следует рассматривать в первую очередь как элемент предвыборной кампании.

Ведь в Словакии 30 сентября 2023-го должны состояться новые выборы после того, как в декабре минувшего года правительство было отправлено в отставку путем вотума недоверия. С тех пор страна живёт в режиме правительственного кризиса и нечётких властных отношений.

Упомянутая в посте партия Smer — SD экс-премьера Роберта Фицо является главным оппонентом нынешнего правительства, а также имеет тесные контакты с партиями венгерского меньшинства Словакии, пользующимися поддержкой официального Будапешта.

EPA/JAKUB GAVLAK/ТАСС Роберт Фицо

При этом словацкие политики разного спектра постоянно обвиняют Венгрию в скрытых территориальных претензиях, которые эта страна будто готовится реализовать через этнических венгров, живущих в Словакии. То есть ругательство в адрес Орбана — это не только и не столько заверение в поддержке Киеву и верности Брюсселю, сколько патриотичный месседж для своих избирателей.

Есть также версия, что столь яркое заявление Растислава Качера с акцентом на поддержку Киева со стороны Братиславы является попыткой прикрыть тот факт, что эта поддержка является небескорыстной.

Ещё на минувшей неделе немецкая редакция издания Business Insider со ссылкой на правительственные источники в Берлине сообщила, что Словакия фактически требует от Германии денег за ввоз с Украины оружия немецкого производства для ремонта на словацкой территории.

В середине декабря 2022 года немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann (KMW) по поручению бундесвера создала ремонтный центр вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной, чтобы ремонтировать сломанные самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard или РСЗО MARS. Но Словакия не позволяет оружию пересечь границу и попасть в ремонтный центр, ссылаясь, как сообщается, на «нерешенные юридические вопросы, в том числе импортные пошлины».

По данным издания, транспортные средства с 15 неисправными самоходными гаубицами ждут перед словацкой границей, чтобы продолжить свой путь.

В результате Министерство обороны ФРГ время от времени перевозит оружие через Польшу, что означает не только сотни километров объездных путей, но и прежде всего значительную потерю времени на ремонт. А РСЗО MARS и установки Gepard планируют отремонтировать в Германии.

Chris Emil JanÃx. en via www. imag/www. imago-images.de/Global Look Press РСЗО MARS

Очевидно, что уплаты импортных пошлин Словакия требовала не с Киева, а с Германии.

В целом боевые действия на Украине дали словацким властям возможность поправить финансовое положение: за поставленное Киеву оружие (например, систему ПВО С-300 и танки Т-72) страна получила деньги от Брюсселя и более современные системы ПВО и танки от Берлина.

Правда, глава Минобороны Словакии Ярослав Надь как раз 20 февраля отметил, что проблемы с высокой суммой таможенных пошлин за ввоз немецкой бронетехники, о которых писали СМИ, удалось решить очень быстро.

«Вопросы были совсем другие. Они будут решены после того, как немецкая компания, отвечающая за это, выполнит свою задачу», — добавил он, отметив, что не предвидит в дальнейшем проблем.

Но поскольку гаубицы на том момент границу так и не пересекли, то глава словацкой дипломатии вполне мог прикрыть этот скандальный факт еще более громким скандалом.

Аналогичный корыстный подход словацкие власти используют и в вопросе возможной передачи Киеву истребителей МиГ-29.

С одной стороны, после встречи с Владимиром Зеленским на недавнем саммите ЕС премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна сделает максимум для того, чтобы выполнить просьбу президента Украины о передаче боевых самолётов.

Но при этом мягко перевёл стрелки на Брюссель. Мол, речь идет и о переговорах на европейском уровне, потому что МиГ-29 Словакия поставила бы в рамках механизма ЕС, предусматривающего оплату поставок военной техники для Украины.

(сс) Clemens Vasters МиГ-29

Стоит отметить, что в посте главы словацкой дипломатии есть ещё один момент, на который в России и на Украине не обратили внимания.

Качер написал, что «Словакия является частью Запада тысячу минус сорок лет», намекая на годы коммунистической власти в Чехословакии. Но дело даже не в том, что ровно 900 лет земли нынешней Словакии входили в состав Венгерского королевства — с 1018-го, когда от притязаний на них отказался король Польши Болеслав Храбрый, до распада Австро-Венгерской монархии в 1918-м. Ну, напомнил министр о столетиях венгерского владычества — с кем не бывает.

Вот только в период принадлежности Словакии к Западу Растислав Качер, не задумываясь, включил промежуток 1939–1945 годов. Это было время существования марионеточной «Словацкой республики», союзника Третьего рейха. Кстати, именно это образование наряду с «Независимой державой Хорватия», также созданной с благословения нацистов, было образцом для Организации украинских националистов Евгения Коновальца, Андрея Мельника и Степана Бандеры.

* Входит в транснациональную холдинговую компанию Meta Platforms Inc., признанную экстремистской в Российской Федерации