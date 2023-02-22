Администрация США в очередном пакете военной помощи передала Украине высокоточные авиабомбы увеличенной дальности JDAM-ER. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американском военно-промышленном комплексе. Боеприпасы вошли в пакет военной помощи, который был объявлен ещё 21 декабря прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Тогда официальные лица заявили, что ВСУ получили управляемые авиабомбы JDAM без упоминания модификации. Однако на деле речь о более продвинутой версии JDAM-ER (Extended Range — «с увеличенной дальностью поражения»), уточнил источник Bloomberg.

По сравнению с базовой моделью JDAM модификация обладает дальностью полёта до 72 км. На бомбу установлены раскрывающиеся в полёте крылья, которые позволяют боеприпасу планировать на цель на большей дальности. Как отмечает Bloomberg, появление подобных боеприпасов позволит украинским ВВС наносить удары по целям на значительном удалении от линии фронта, которые ранее считались недоступными.

USAF Комплекты JDAM для неуправляемых бомб общего назначения

Вероятное появление у Вооруженных сил Украины модернизированных вооружений уже вызвало серьёзную озабоченность в зоне спецоперации. Поставка противнику бомб JDAM-ER может серьёзно осложнить ситуацию на фронтах, сказал в эфире телеканала «Россия-1» советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его оценке, «если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется».

Но надо учесть, что противник может столкнуться с серьезными трудностями при попытках адаптировать управляемые боеприпасы на имеющиеся у них самолёты, сказал ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по тематике ВПК Максим Тумбарцев.

«Уникальность этого комплекса состоит в том, что он разрабатывался изначально для ВВС Австралии. То есть разработку вели австралийцы и филиал концерта Boeing, — пояснил собеседник. — Изначально ставилась задача увеличения дальности поражения для авиационных бомб с GPS-наведением. Если совсем упрощать, то это бомба с крыльями, которая летит по заданным координатам массой от 226 до 907 кг. Зависит от модификаций».

Бомбы этой модели стоят на вооружении только у ВВС Австралии и ещё ни разу не применялись в реальных боевых действиях,

отметил Тумбарцев. Это обстоятельство и вызывает вопросы относительно их адаптированности к реальным военным действиям, особенно в условиях противодействия сил ПВО.

Также вызывает вопросы, как именно командование украинских ВВС намерено адаптировать боеприпасы к имеющимся в его распоряжении самолётам советского производства.

USAF Бомбы JDAM на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress

Предпринятые ранее попытки установить на истребители и штурмовики ВСУ американские противорадиолокационные боеприпасы HARM не увенчались успехом. Большая часть выпущенных ракет либо отклоняется от цели, либо уничтожается силами ПВО.

«Теоретически бомба JDAM-ER может быть интегрирована на советские самолёты, — рассуждает Тумбарцев. — Кто-то может сказать, что благодаря повышенной дальности поражения бомб самолёты смогут не приближаться вплотную к фронту, а значит это защитит их от ПВО. На деле же для пуска таких боеприпасов украинским самолётам придётся набирать дополнительную высоту. А это поставит украинский самолёт под угрозу обнаружения радарами российских наземных средств ПВО или истребителей».

Сейчас украинские ВВС действуют на предельно низких высотах, но всё равно несут потери, напомнил военный аналитик. Если они будут вынуждены набирать высоту, потери возрастут. «Чтобы запустить бомбу на максимальную дальность 72 км, нужно подняться на высоту 14 тысяч метров, где активна наша истребительная авиация», — указал Тумбарцев.

С другой стороны, отмечает эксперт, бомба JDAM-ER обладает пониженной заметностью и совмещает такие характеристики, как маневренность, дальность поражения и высокая точность.

Но успех её применения зависит от того, как именно ВСУ и их иностранные поставщики планируют использовать этот вид вооружений. Так, бомбы могут быть использованы в качестве боевой части для боеприпасов GLSDB, предназначенных для пуска ракетными системами HIMARS с земли.

Ранее стало известно о том, что концерн Boieng рассматривает возможность передачи ВСУ боеприпасов, представляющих из себя гибрид реактивной ракеты и планирующей авиабомбы.

«Успешность применения JDAM-ER, как и всегда, зависит от ряда условий, — рассуждает Тумбарцев. — Если они будут адаптированы на боеприпасы для HIMARS, это позволит увеличить дальность поражения наземных ракетных систем, к тому же запуск может осуществляться «пакетом».

Далее в случае их использования именно самолётами возникает вопрос: как именно их собираются применять? «Либо самолёты будут пускать их по объектам или военной технике на линии фронта с «безопасного» расстояния, либо они будут приближаться как можно ближе к фронту или даже пересекать его, чтобы атаковать объекты в тылу», — указал собеседник.

В первом случае ПВО необходимо приоритетно сбивать сами планирующие бомбы, во втором случае — уничтожать самолёты ещё до пуска, потому что они будут входить в зону поражения.

«Поэтому можно предположить, что украинские ВВС будут искать какие-то зазоры в зоне покрытия системами ПВО, чтобы входить в них, пускать бомбы по целям в тылу и уходить. Важно, чтобы таких зазоров не было», — отмечает Тумбарцев.

В случае, если они будут использоваться для нанесения ударов по объектам на линии фронта, здесь уже работа для комплексов, которые прикрывают непосредственно войска, то есть для тактической ПВО.

«В любом случае скорость у них меньше, чем у реактивных снарядов для HIMARS, а значит наши системы противовоздушной обороны вполне способны их уничтожать», — резюмировал военный аналитик.