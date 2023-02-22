С момента громкой отставки Николы Стерджен с поста первого министра Шотландии прошла неделя, но ясности в перспективах борьбы за независимость региона не добавилось. Шотландская национальная партия неожиданно потеряла главного фронтмена. Сложно поверить, что Никола Стерджен за свои девять лет во главе правительства Шотландии успела застать пять консервативных премьер-министров Великобритании. Почему же отставка случилась именно сейчас и что дальше будет с темой шотландской независимости?

Сергей Корсун ИА REGNUM Риши Сунак и Хумза Юсеф

Стоит понимать, что закат Стерджен наступил довольно неожиданно для всех ее союзников и обычных наблюдателей. Целый ворох проблем всплыл за последние полтора года.

Прежде всего исчезли последние надежды на повторный референдум о независимости. С этой идеей шотландские националисты начали носиться с 2015 года. Сразу после неудачного первого референдума.

Однако каждый следующий консервативный премьер-министр Великобритании последовательно отвергал предложения из Эдинбурга о новом референдуме. При этом Шотландская партия так и не смогла решить, что делать дальше если центральная власть будет бесконечно отказывать.

Радикальный вариант с односторонним волеизъявлением (а-ля каталонский сценарий) не нравился и самой Николе Стерджен. Слишком опасно было идти на такой открытый конфликт с Лондоном.

К тому же каталонский пример доказал, что центральной власти легко можно будет применить силу, а вот шотландская партия рискует растерять умеренного избирателя. Главные архитекторы референдума в Каталонии были арестованы испанской полицией или были вынуждены искать политическое убежище в Брюсселе.

Шотландская национальная партия вообще крайне восприимчива к опросам общественного мнения.

В 2020–2021 годах ненадолго показалось, что тема независимости снова номер один. Тут Никола Стерджен сыграла свою финальную партию.

Партия идет в Верховный суд с требованием допустить повторный плебисцит. Одновременно Стерджен заявила, что парламентские выборы в 2024 должны стать прелюдией к новому референдуму.

Scottish government/XinHua/Global Look Press Никола Стерджен

Однако на руках у первого министра Шотландии были слабые карты. Верховный суд отказал шотландским националистам, а число сторонников независимости резко пошло на спад.

Не забывала Стерджен и про культурные войны.

Вообще тут следует отметить, что в шотландской национальной партии представлены разные идеологические точки зрения. Главное, что их объединяет, это желание добиться независимости региона. При этом партия последние пятнадцать лет последовательно сдвигается влево и теперь по многим вопросам левее, чем лейбористы.

Никола Стерджен стала ярким представителем данного тренда.

Правящая шотландская национальная партия решила радикально упростить бюрократическую систему смены пола и получения соответствующих документов. Более того, документ снижал возраст для тех, кто имел право поменять пол с 18 до 16 лет. К чему нужен был такой откровенно левацкий ход?

Функционеры партии говорят, что Стерджен заранее знала, что Лондон заблокирует такую региональную инициативу. Тем самым получится еще раз разыграть карту самостоятельности, продемонстрировав избирателям, что столица в очередной раз душит шотландскую свободу.

Все вышло совсем иначе.

Шотландская национальная партия раскололась по данному вопросу, а такой безумный законопроект не нашел понимания у шотландского избирателя.

Han Yan/Xinhua/Global Look Press Конференция Шотландской национальной партии

Затесались там и криминальные истории.

Отставка совпала с еще одним резонансным делом. Прокуратура Шотландии начала расследование про загадочное исчезновение более 600 тысяч фунтов, которые предполагалось потратить на новый референдум о независимости. Два года дело лежало в архивах и наконец пошли подвижки. Кто знает, на кого выйдут расследователи…

Под грузом всех этих проблем Никола Стерджен решила, что самое время уйти на своих условиях.

Тем не менее такая отставка сильно ударит по лагерю всех тех, кто хотел бы увидеть Шотландию в качестве независимого государства.

Главным выгодополучателем станут лейбористы. Ведь долгие годы Шотландия была одним из ключевых электоральных регионов для главной левой силы британской политики.

После референдума в 2014 году власть лейбористов рухнула, и партия утратила свой статус основной политической силы в регионе. С ослаблением шотландских националистов лейбористы уже на следующих парламентских выборах вернут часть шотландских парламентских округов.

Есть трудности и в выборе преемника Николы Стерджен.

У всех сменщиков Стерджен есть свои слабые стороны. Еще на прошлой неделе казалось, что новым первым министром Шотландии станет 32-летняя Кэти Форбс. Но тут вмешалась ее вера. Слишком многим в партии не понравилось, что она лично не поддерживает аборты и однополые браки.

Не лучше выглядит и новый фаворит Хумза Юсеф (сын пакистанского мигранта, который в 1960-х перебрался в Шотландию). Он запомнился лишь бесконечными перепалками в твиттере, слабой работой в качестве шотландского министра здравоохранения и забавным падением, которое разлетелось по соцсетям. На одной истории своей семьи далеко не уедешь.

Elliott Franks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Хумза Юсеф

Ближайшие годы вряд ли станут триумфальными для шотландских националистов. Пожалуй, их главная задача — не повторить опыт сторонников независимости в канадском Квебеке. В середине 1990-х они были грозной силой и находились в полушаге от победы на референдуме о независимости, а к 2023 почти полностью исчезли из политической жизни.