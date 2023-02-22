На Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА), да и в исламском мире в целом, внимательно следили за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ведущие СМИ региона заранее собирали экспертные мнения и прогнозы, касающиеся будущего выступления главы российского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламские страны

Как рассказал ИА REGNUM Саад Халаф, кандидат исторический наук, египетский журналист и эксперт по арабо-российским вопросам, в арабских экспертных кругах положительно восприняли большинство тезисов из выступления российского президента:

«Арабская общественность с пониманием относится к российским позициям, в том числе и озвученным в ходе обращения Путина. Как известно, на Востоке уважают сильных, поэтому если Россия будет продолжать оставаться сильной и достигать своих целей, как заявляет, то это позитивно скажется на ее авторитете на Ближнем Востоке.

Конечно, есть определенные проблемы, которые касаются хода проведения военной операции, но и здесь существуют разные точки зрения у арабов. Но в любом случае экономика России остается крепкой, и это не только подтверждают заявления российского президента, но и отчеты влиятельных международных структур, включая МВФ», — сказал аналитик.

По словам Халафа, внимание в арабском мире также привлекли заявления президента России, которые касались приостановки участия России в ДСНВ. На Ближнем Востоке надеются, что подобные шаги не приведут к росту угроз возникновения ядерного конфликта.

По мнению экспертов правительственных кругов региона БВСА, которое в большинстве поддерживается и местной прессой, США и НАТО руками киевского режима ведут прокси-войну против России

Эти оценки и заявления российской стороны вполне совпадают. А то, что Россия не собирается отступать и менять свои подходы, несмотря на наращивание военной помощи Украине, также позитивно сказывается на имидже страны на Ближнем Востоке.

Сергей Карпухин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Исламский мир верен своей позиции

Рост военных поставок со стороны США и стран НАТО на фоне отсутствия у Киева успехов будет оказывать позитивное (с точки зрения российских интересов) воздействие на мусульманскую улицу, а через неё и на руководство мусульманских государств.

Негативное для Москвы впечатление о том, что Россия не способна справиться с Украиной, постепенно сменилось противоположным: это весь коллективный Запад не способен справиться с Россией.

Эта смена настроений — результат активной антироссийской информационной кампании самих западных стран. На Ближнем Востоке она воспринимается как непосредственное участие США и НАТО в войне против России.

Экономический фактор по-прежнему заставляет исламский мир смотреть на Россию как на перспективного партнёра, а не слабеющего игрока. Меры, предпринимаемые Москвой, не дают антироссийским санкциям подорвать российскую экономику и находят высокую оценку у государств БВСА.

Среди них нет разочарования в возможностях России и ее потенциале. Отсюда и сохранение заинтересованности не только в политических, но и в экономических связях с Москвой и отказ присоединиться к антироссийским санкциям. И эта позиция стран региона за год СВО не подверглась какой-либо ревизии.

Украина в нынешнем конфликте является частью широкого западного блока во главе с США и НАТО и ведет войну по их доверенности. В то же время для большой части «мусульманской улицы» Вашингтон и Брюссель пытаются бороться не только с Россией, но и представляют экзистенциальную угрозу для мусульманского мира.

Запад стремится распространить свои ценностные установки, и это давление будет только возрастать, в том числе и через санкции и силовые инструменты. Те же самые «потолки цен» и иные ограничительные меры, которые сегодня апробируются на России, уже завтра могут быть применены к мусульманским странам.

В мусульманских государствах отдают отчет, что частью долгосрочной стратегии запада является превращение исламского мира в часть глобальной западной системы, а внедрение собственной идеологии — инструмент этой политики.

Для этого Запад использует и лояльные мусульманские группы, которые готовы проводить его интересы (как тут не вспомнить американскую конгрессвумен Ильхан Омар, которая внешне имеет все «атрибуты» мусульманки, но именно она инициирует законопроект в поддержку ЛГБТ, направленный против мусульманского Брунея).

EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС Ильхан Омар

Москва не пытается навязать собственные ценностные установки и чуждые для мусульманских народов принципы и идеи. Россия является серьезной преградой для продолжения экспансионистской политики Запада в отношении исламского мира.

В конце концов и уход США из Афганистана, по признанию самих американских экспертов, стал необходимым условием для того, чтобы сосредоточить силы против России. Пока значительная часть энергии Запада направлена на Россию, исламский мир не испытывает того давления, с которым мог бы столкнуться.

Мусульманские сообщества это понимают и далеки от того, чтобы в нынешнем конфликте однозначно встать на сторону Запада, несмотря на некоторые разногласия и с Россией, которые, однако, не носят неразрешимого характера.

Но давление продолжается

США и их союзники продолжают оказывать давление на страны исламского мира (и прежде всего БВСА) с тем, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям и предприняли шаги по политической изоляции Москвы.

В начале февраля замминистра финансов США Брайен Нельсон совершил турне по Ближнему Востоку, посетив ОАЭ, Оман и Турцию. Однако об его итогах практически нет информации, что с большой долей вероятности указывает на отсутствие значимых результатов поездки.

В Вашингтоне, видимо, отдают себе отчёт в том, что попытки надавить на эти страны могут привести к ещё большему ухудшению отношений между ними и США. В Анкаре или Абу-Даби давно уже не восприимчивы к американским угрозам и ради демонстрации собственного суверенитета готовы к жертвам.

Вспомним санкции в отношении Турции и вынужденный выход Анкары из программы F-35 из-за «кейса С-400» или же отказ США поставить те же F-35 в ОАЭ из-за нежелания Абу-Даби пересматривать свои контракты с Пекином в сфере информационных технологий.

Сейчас американцы делают акцент не на торгово-экономические связях в принципе, а лишь на отдельных видах товаров двойного назначения, поставляемых России, и на взаимодействии Анкары и Абу-Даби с Москвой в тех сферах, которые якобы могут быть использованы в военных целях.

ALI HAIDER/EPA/ТАСС Международная выставка вооружений IDEX в Абу-Даби. На фото: стенд российского холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»

Несмотря на давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, монархии Персидского залива не только продолжают проводить благоприятную для России политику по диверсификации своих связей в сфере экономики и безопасности, но и, по всей видимости, сделали эту тенденцию необратимой.

Отсюда и жёсткая критика Вашингтона в связи с несогласием Эр-Рияда и Абу Даби проводить ценовую политику в рамках ОПЕК и ОПЕК+ в интересах Белого дома. Американская сторона не гнушалась безосновательно обвинять Саудовскую Аравию в прямом сговоре с Россией из-за ее отказа увеличить нефтедобычу и даже грозилась пересмотреть отношения с фактическим правителем страны кронпринцем Мухаммадом бин Салманом.

ОАЭ также оказались невосприимчивы к сигналам из Вашингтона и продолжили развивать торгово-экономические связи с Россией. Эмираты превратились в своеобразное убежище для многих российских бизнесменов, оказавшихся под западными санкциями, которые оттуда могут вести свою внешнеэкономическую деятельность. А объем взаимной торговли между РФ и ОАЭ по итогам 2022 года превысил $7,5 млрд по сравнению с $5,5 млрд в 2021 году.

Участие российских специалистов в возможных совместных проектах с ОАЭ по производству той или иной высокотехнологичной продукции, например вооружений, может обеспечить приток необходимых технологий и в саму Россию.

Сосед ОАЭ Султанат Омана на фоне продолжающейся СВО начал наращивать закупки в России мяса и зерна, подписав в конце 2022 года соответствующие соглашения.

Сохраняется ведущая роль Турции в качестве основного партнёра России для обхода санкций. Хотя и здесь были негативные моменты, например отказ турецких банков от российской платежной системы «Мир», но это не сказалось на общем благожелательном для обеих стран фоне взаимодействия.

Развитие отношений позволило Москве и Анкаре достичь в 2022 году рекордного товарооборота в $ 60-70 млрд (что в два — три раза больше, чем в предшествующие годы).

Кирилл Каллиников/РИА Новости Покупатели у прилавка с лимонами и апельсинами из Турции

Летом 2022 г. итальянское издание Corriere della sera, опираясь на Национальный институт статистики Италии, сообщило, что за первые 6 месяцев 2022 года итальянский экспорт в Турцию достиг 1,4 млрд евро. Это рекордный показатель на протяжении последних 10 лет.

Если соотнести этот факт с ускоренным падением курса турецкой валюты и предельно высоким уровнем инфляции, то с экономической точки зрения данное явление объяснить сложно. Тем не менее перекрестный анализ торговых взаимоотношений трех стран может говорить о посреднической функции Турции при поставках в Россию санкционных товаров.

И это касается не только Италии, но и ряда иных государств.

Рост товарооборота наряду с российскими инициативами по созданию газового хаба позволяет надеяться, что независимо от того, кто окажется у власти по итогам выборов 2023 г. , Турция сохранит заинтересованность в развитии экономических связей с Россией, серьезно поддерживающих турецкую экономику, и не присоединится к антироссийским санкциям.

Если же те или иные страны исламского мира и были вынуждены поддаться на давление Запада, то они же постарались компенсировать это новыми шагами и инициативами навстречу России, тем самым сохранив баланс.

Так, например, Рабат пошел навстречу Вашингтону поставив свои танки Т-72 Украине (хотя и через посредников). Но одновременно Марокко превращается в важный элемент обхода антироссийских санкций. Это касается экспорта российской нефти с использованием «серых схем».

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти в России

Точно так же, не стоит считать голосование государств исламского мира по той или иной антироссийской резолюции в ООН однозначной демонстрацией поддержки Киева и действий Запада против России. Для государств БВСА такие голосования часто являются вынужденной уступкой. Она позволяет им сохранить равновесие интересов между Западом и Россией.

В частности, арабские монархии Залива или, например, Египет используют свою поддержку антироссийских резолюций в качестве аргумента для отказа присоединиться к односторонним санкциям против России. Они указывают представителям Запада, что уже обозначили свою позицию, пойдя навстречу их пожеланиям.

Но на этом их уступки и заканчиваются, а все запросы по санкционной и иной антироссийской проблематике будут и далее отклоняться.