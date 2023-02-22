Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало огромный интерес в странах региона. Его заявления достаточно быстро тиражировали газеты, информационные агентства и телеканалы, хотя обращался Путин в первую очередь, конечно, к российской аудитории.

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Турецкий телеканал CNN Türk, кстати, единственный на Ближнем Востоке вел из Москвы прямую трансляцию. Во вводных комментариях телеканала отмечалось, что послание лидера России является «долгожданным», а «взоры, обращенные к Москве, связаны с его внезапными заявлениями».

Правда, при этом ситуация вписывалась в определенный конъюнктурный момент, в котором в эпицентр выводилась Турция.

Указывалось, что выступление Путина проходит на фоне немаловажных событий, прежде всего визита президента США Джо Байдена на Украину, с подчеркиванием стремления Анкары выступать в роли посредника в примирении Москвы с Киевом, что оно звучит после Мюнхенской конференции по международной безопасности. Обозначался также фактор «непрерывной военной поддержки киевского режима Западом. США и ЕС обещают предоставить Украине более современное оружие, чтобы склонить чашу весов в её пользу в противостоянии с Россией».

Высказывалось предположение, что в выступлениях двух президентов (Путина в Москве и президента США Джо Байдена в Варшаве) «будут отражены два противоположных взгляда на украинский конфликт, что станет некоей риторической дуэлью между двумя лидерами».

В этой связи турецкие эксперты, отвечая на вопрос, на чьей стороне в такой ситуации оказывается Анкара, указывают, что накануне послания Путина Турцию посетил с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, который, по их словам, пытался «перебить предполагаемые тезисы лидера России, но получил отпор от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в очередной раз заявившего, что его страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям».

В целом же «тезисы Путина» прозвучали по CNN Türk без заметных искажений.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Отмечалось, что лидер России не только говорил о главном смысле специальной военной операции на Украине, но и обозначил путь развития страны на ближайший год и ее международную политику, что Москва будет сама определять «красную черту» в отношениях с Западом.

Потом турецкие эксперты, комментируя послание, стали указывать и на его основные моменты: Россия ответит на любые вызовы, она останавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), собирается в дальнейшем учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии.

Наконец, особое внимание было обращено на заявление Путина о том, что отношения России с Западом «деградировали», что это «целиком заслуга США, которые приступили к пересмотру итогов Второй мировой войны», что теперь «США и НАТО намерены нанести стратегическое поражение России, тогда как победить её невозможно».

Другой турецкий телеканал, NTV Turk, выделяет в словах Путина то, что «чем больше оружия дальнего действия Запад поставляет Украине, тем больше России придется отводить угрозу от своих границ», и что «Россия воюет не против украинского народа, а против элит, которые служат интересам третьих стран». Цитируются также его слова: «Мы использовали и применяем силу, чтобы остановить войну. Мы терпеливо пытались найти мирный выход из этого тяжелейшего конфликта, но за нашей спиной готовился совершенно другой сценарий, а Запад намерен превратить локальный конфликт в фазу глобального конфликта».

NTV Turk также обращает внимание на слова президента России о том, как на «Западе искажают исторические факты, постоянно нападают на русскую культуру, Русскую православную церковь и другие традиционные религии нашей страны».

В свою очередь турецкий телеканал Habertürk констатирует, что «российская экономика и администрация оказались намного сильнее, чем думали на Западе», и что «у России есть все финансовые ресурсы, необходимые для обеспечения национальной безопасности и развития страны».

Что касается прессы арабских стран, то она также активно отреагировала на послание Путина. Так, ливанское издание Al Mayadeen отмечает, что «Запад использует Украину как инструмент противостояния России, и на военную помощь Киеву он уже потратил 150 миллиардов долларов, и поток денег не уменьшается», хотя ранее Путин «подтверждал открытость России к конструктивному диалогу с США и Европой, официально отправлявшей НАТО проекты договора о гарантиях безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО Киеву

Катарская Al Jazeera считает, что «сегодня Россия стоит перед экзистенциальной угрозой и будет действовать должным образом по мере развития украинского конфликта».

Арабское издание Al Arabiya констатирует, что Запад «выпустил джинна из бутылки», которого «Путин пытается загнать назад». Но пока «ему приходится всего добиваться шаг за шагом, делать всё возможное, чтобы решить проблему миром, хотя за его за спиной готовился другой сценарий».

Сирийское информационное агентство Sana обращает внимание читателей на то, как «Запад подготовил Киев к крупномасштабной войне, прикрывшись Минскими соглашениями, чтобы выиграть время на подготовку к конфронтации».

В целом же ближневосточные журналисты услышали в послании Путина только самое главное для себя. При этом они, не разделяя некоторых позиций Москвы, не обвиняют её в эскалации напряженности с Западом.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Связано это с тем, пишет иранское издание Hamshahri, что американская политика в этом регионе мира перестала быть «стратегической», стала служить не долгосрочным, а различным сиюминутным интересам. Поэтому страны Ближнего Востока с особым вниманием и настороженностью следят за политико-дипломатической и военной дуэлью между Россией и Западом.

Причина понятна: украинские события нарушили прежний баланс сил в мире, и страны Ближнего Востока опасаются, что если кризис перерастет в новый военный конфликт, то перед ними встанет трудный выбор.

По мнению американского издания Foreign Policy, «на Ближнем Востоке у Путина большой простор для ослабления Запада», где он «действует без большого риска войны». Но куда большую озабоченность в регионе вызывает возможное влияние украинского фактора на процесс сохранения стабильности.

Поэтому послание Путина в регионе не только видели и слышали, но и внимательно изучают.