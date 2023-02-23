Власти Финляндии спровоцировали всплеск сексуальных домогательств
«Пора менять тип мышления»
Ужесточение закона о сексуальных преступлениях позволило закрыть «пробел», на который постоянно жаловались финские феминистки. Согласно прежним законам, введенным с 2014 года, каралось вторжение в такие интимные зоны, как гениталии, ягодицы, талия, шея, грудь или бедра.
Но теперь «домогательством» стали и вербальные действия — наказать могут за произнесенные в общественном месте комментарии о груди или ягодицах.
Отвечать перед законом придется и за отправку «сообщений откровенного сексуального характера» другому лицу без его воли. В качестве домогательства может быть расценена и попытка поцеловать кого-то, не встретившая взаимности. Наказуемыми стали также предложения о сексе за деньги, сделанные в общественном месте, и подглядывание за раздевающимися или обнаженными людьми в общественной раздевалке или зоне для умывания.
Концептуального согласия об ужесточении законодательства в этой сфере власти Финляндии достигли еще год назад. В феврале 2022-го финский министр юстиции Анна-Мая Хенрикссон заявила, что «пора менять тип мышления» в этой сфере.
Специалистов, предупредивших, что после принятия новых поправок количество уголовных дел о «домогательствах» резко возрастет, проигнорировали. В итоге так оно и произошло.
На протяжении всего 2022 года полиция Финляндии расследовала в общей сложности 760 случаев домогательств. А вот в январе 2023-го, когда начали действовать новые поправки, было зарегистрировано 80 случаев домогательств — в два раза больше, чем в январе 2022-го! Надо полагать, что и в последующем статистика такого рода снижаться не будет. Впрочем, к 2030 году в Финляндии планируется создать 700 новых полицейских должностей — как раз будет чем занять этих людей.
Секс-террористы
Зачастую одинокие финские мужчины, которые не хотят подвергнуться обвинениям в домогательствах, предпочитают «спускать пар» в борделях. Там они большей частью пользуются услугами не местных женщин, а приезжих из третьего мира, еще не слишком-то хорошо искушенных в финских законах.
По данным, издания Helsingin Sanomat, около 65–70% всех «работников» данного рынка — прибывшие в страну иностранцы. Социолог Ниина Вуолаярви указывает, что у мигрантов в Финляндии нередко остаются всего две альтернативы: работать в теневой экономике за нищенскую плату или уйти в проституцию, которая оплачивается более щедро.
Журналисты Helsingin Sanomat отправились вместе с иракцем Кадаром, который проживает в Финляндии уже несколько лет, в подпольный бордель. Тот поведал, что попал в этот «бизнес» случайно — через два месяца после приезда в Суоми к нему подошёл финн и предложил заняться с ним сексом за деньги. За «свидание» он предложил 50 евро. Через некоторое время у него было уже 15 постоянных клиентов.
Однако у этой медали есть и обратная сторона: большая часть преступлений на сексуальной почве в Финляндии тоже совершается мигрантами.
Расследование, проведённое полицейской академией страны, показало, что в 2016 году из 116 человек, подозревавшихся в преступлениях такого рода, 108 прибыли из стран Востока (в основном Ирака). 32% совершенных ими преступлений — это изнасилования, 16% — групповые изнасилования и еще 16% — сексуальные домогательства.
Жертвами в почти половине случаев стали финские девушки в возрасте до восемнадцати лет.
В 2019 году финнов ужаснули известия о многочисленных случаях сексуальных преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние жительницы города Оулу. И хотя в Суоми информацию о национальности подозреваемых обнародуют крайне неохотно, в данном случае правда вырвалась наружу — преступниками оказались мигранты, имевшие статус беженцев.
Подобные истории крайне способствуют росту правых и ультраправых настроений. Как респектабельные правые из парламентской партии «Истинные финны», так и представители нелегальных неонацистских группировок в своей агитации апеллируют к факту неспособности государства решить проблему сексуального террора.
«Разнообразие сексуальной ориентации»
Практически одновременно ужесточением наказания за домогательства начался новый этап внедрения «толерантных ценностей».
Город Хельсинки организует для всех учащихся 6–9 классов семинары по «разнообразию сексуальной ориентации и пола». Утверждается, что «радужные семинары» — это инициатива самих школьников, и поэтому в городской бюджет были заложены средства для их проведения. Однако, как признают в финской прессе, некоторые родители не хотят, чтобы их дети участвовали в подобного рода мероприятиях.
Впрочем, родителей, решающихся открыто протестовать, немного.
Не остались без внимания и финские педагоги. С весны начнутся организованные специально для них дискуссии по вопросам ЛГБТ. Как глухо сообщает финская пресса, некоторые сотрудники школ отнеслись к этому «скептически». Однако, опять же, никто из учителей не решается высказывать свое недовольство громко и внятно, ведь так можно вылететь с работы с «волчьим билетом».
С каждым годом в Финляндии расширяется инфраструктура, предназначенная для «нетрадиционалов». На карте одного только Хельсинки можно найти более тридцати специализированных ЛГБТ-заведений — среди них не только бары и кафе, но даже гей-театр.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин не устаёт подчёркивать, что сама воспитывалась в однополой семье, а потому «ценности прайда» для неё значат очень многое.
Финляндию делали страной, «дружественной к секс-меньшинствам», поэтапно: в 1971 году отменили уголовное наказание за однополые отношения, в 1995 году законодательно была запрещена «дискриминация по сексуальной ориентации», а в 1999 году упразднили и запрет на гей-пропаганду.
В 2002-м финским однополым парам позволили вступать в официальные отношения — на тот момент это называлось «гражданским партнёрством». Но сначала гомосексуалисты и лесбиянки, состоявшие в подобного рода «партнерствах», не имели права получать общие фамилии и усыновлять детей. В 2012-м ЛГБТ-община опубликовала петицию о необходимости признания за геями права на «полноценный брак».
После масштабной агитационной кампании 28 ноября 2014 года парламент Финляндии большинством голосов одобрил закон о «гендерно-нейтральном браке» — «за» проголосовали 105 человек, против — 98.
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Тут нужно отметить, что ситуация с рождаемостью считается в Финляндии одной из худших в ЕС.
Из года в год в стране появляется на свет все меньше детей, и пока эта тенденция неизменна. В 2022 году умерли 62 886 жителей страны, что на 5227 человек больше, чем в 2021-м. Родилось 44 933 ребенка, что на 4661 меньше предыдущего года. Тем не менее, за год население Финляндии увеличилось на 17 278 человек — из-за притока мигрантов.
Если суммировать вышеприведенные факты (прием законов, затрудняющих финнам процесс ухаживания за финками, разгул мигрантов-насильников и усиление ЛГБТ-пропаганды), то может создаться впечатление, что власти Суоми злонамеренно осуществляют процесс постепенного замещения коренного населения приезжими.
Но это не так — власти Финляндии поступают подобным образом не из злонамеренных побуждений, а из слепой приверженности леволиберальным догмам, которые в сегодняшнем ЕС получили такой же сакральный статус, как в СССР — идеи коммунизма.