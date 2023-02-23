«Пора менять тип мышления»

Иван Шилов ИА REGNUM Домогательства

Ужесточение закона о сексуальных преступлениях позволило закрыть «пробел», на который постоянно жаловались финские феминистки. Согласно прежним законам, введенным с 2014 года, каралось вторжение в такие интимные зоны, как гениталии, ягодицы, талия, шея, грудь или бедра.

Но теперь «домогательством» стали и вербальные действия — наказать могут за произнесенные в общественном месте комментарии о груди или ягодицах.

Отвечать перед законом придется и за отправку «сообщений откровенного сексуального характера» другому лицу без его воли. В качестве домогательства может быть расценена и попытка поцеловать кого-то, не встретившая взаимности. Наказуемыми стали также предложения о сексе за деньги, сделанные в общественном месте, и подглядывание за раздевающимися или обнаженными людьми в общественной раздевалке или зоне для умывания.

Концептуального согласия об ужесточении законодательства в этой сфере власти Финляндии достигли еще год назад. В феврале 2022-го финский министр юстиции Анна-Мая Хенрикссон заявила, что «пора менять тип мышления» в этой сфере.

Специалистов, предупредивших, что после принятия новых поправок количество уголовных дел о «домогательствах» резко возрастет, проигнорировали. В итоге так оно и произошло.

На протяжении всего 2022 года полиция Финляндии расследовала в общей сложности 760 случаев домогательств. А вот в январе 2023-го, когда начали действовать новые поправки, было зарегистрировано 80 случаев домогательств — в два раза больше, чем в январе 2022-го! Надо полагать, что и в последующем статистика такого рода снижаться не будет. Впрочем, к 2030 году в Финляндии планируется создать 700 новых полицейских должностей — как раз будет чем занять этих людей.

Секс-террористы

Зачастую одинокие финские мужчины, которые не хотят подвергнуться обвинениям в домогательствах, предпочитают «спускать пар» в борделях. Там они большей частью пользуются услугами не местных женщин, а приезжих из третьего мира, еще не слишком-то хорошо искушенных в финских законах.

По данным, издания Helsingin Sanomat, около 65–70% всех «работников» данного рынка — прибывшие в страну иностранцы. Социолог Ниина Вуолаярви указывает, что у мигрантов в Финляндии нередко остаются всего две альтернативы: работать в теневой экономике за нищенскую плату или уйти в проституцию, которая оплачивается более щедро.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/ТАСС Бордель

Журналисты Helsingin Sanomat отправились вместе с иракцем Кадаром, который проживает в Финляндии уже несколько лет, в подпольный бордель. Тот поведал, что попал в этот «бизнес» случайно — через два месяца после приезда в Суоми к нему подошёл финн и предложил заняться с ним сексом за деньги. За «свидание» он предложил 50 евро. Через некоторое время у него было уже 15 постоянных клиентов.

Однако у этой медали есть и обратная сторона: большая часть преступлений на сексуальной почве в Финляндии тоже совершается мигрантами.

Расследование, проведённое полицейской академией страны, показало, что в 2016 году из 116 человек, подозревавшихся в преступлениях такого рода, 108 прибыли из стран Востока (в основном Ирака). 32% совершенных ими преступлений — это изнасилования, 16% — групповые изнасилования и еще 16% — сексуальные домогательства.

Жертвами в почти половине случаев стали финские девушки в возрасте до восемнадцати лет.

В 2019 году финнов ужаснули известия о многочисленных случаях сексуальных преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние жительницы города Оулу. И хотя в Суоми информацию о национальности подозреваемых обнародуют крайне неохотно, в данном случае правда вырвалась наружу — преступниками оказались мигранты, имевшие статус беженцев.

Подобные истории крайне способствуют росту правых и ультраправых настроений. Как респектабельные правые из парламентской партии «Истинные финны», так и представители нелегальных неонацистских группировок в своей агитации апеллируют к факту неспособности государства решить проблему сексуального террора.

Aftonbladet/IBL/ZUMA/TASS Автобус с беженцами в Финляндии

«Разнообразие сексуальной ориентации»

Практически одновременно ужесточением наказания за домогательства начался новый этап внедрения «толерантных ценностей».

Город Хельсинки организует для всех учащихся 6–9 классов семинары по «разнообразию сексуальной ориентации и пола». Утверждается, что «радужные семинары» — это инициатива самих школьников, и поэтому в городской бюджет были заложены средства для их проведения. Однако, как признают в финской прессе, некоторые родители не хотят, чтобы их дети участвовали в подобного рода мероприятиях.

Впрочем, родителей, решающихся открыто протестовать, немного.

Не остались без внимания и финские педагоги. С весны начнутся организованные специально для них дискуссии по вопросам ЛГБТ. Как глухо сообщает финская пресса, некоторые сотрудники школ отнеслись к этому «скептически». Однако, опять же, никто из учителей не решается высказывать свое недовольство громко и внятно, ведь так можно вылететь с работы с «волчьим билетом».

С каждым годом в Финляндии расширяется инфраструктура, предназначенная для «нетрадиционалов». На карте одного только Хельсинки можно найти более тридцати специализированных ЛГБТ-заведений — среди них не только бары и кафе, но даже гей-театр.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не устаёт подчёркивать, что сама воспитывалась в однополой семье, а потому «ценности прайда» для неё значат очень многое.

Финляндию делали страной, «дружественной к секс-меньшинствам», поэтапно: в 1971 году отменили уголовное наказание за однополые отношения, в 1995 году законодательно была запрещена «дискриминация по сексуальной ориентации», а в 1999 году упразднили и запрет на гей-пропаганду.

EPA/MAURI RATILAINEN/ТАСС ЛГБТ-парад в Хельсинки

В 2002-м финским однополым парам позволили вступать в официальные отношения — на тот момент это называлось «гражданским партнёрством». Но сначала гомосексуалисты и лесбиянки, состоявшие в подобного рода «партнерствах», не имели права получать общие фамилии и усыновлять детей. В 2012-м ЛГБТ-община опубликовала петицию о необходимости признания за геями права на «полноценный брак».

После масштабной агитационной кампании 28 ноября 2014 года парламент Финляндии большинством голосов одобрил закон о «гендерно-нейтральном браке» — «за» проголосовали 105 человек, против — 98.

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Тут нужно отметить, что ситуация с рождаемостью считается в Финляндии одной из худших в ЕС.

Из года в год в стране появляется на свет все меньше детей, и пока эта тенденция неизменна. В 2022 году умерли 62 886 жителей страны, что на 5227 человек больше, чем в 2021-м. Родилось 44 933 ребенка, что на 4661 меньше предыдущего года. Тем не менее, за год население Финляндии увеличилось на 17 278 человек — из-за притока мигрантов.

Если суммировать вышеприведенные факты (прием законов, затрудняющих финнам процесс ухаживания за финками, разгул мигрантов-насильников и усиление ЛГБТ-пропаганды), то может создаться впечатление, что власти Суоми злонамеренно осуществляют процесс постепенного замещения коренного населения приезжими.

Но это не так — власти Финляндии поступают подобным образом не из злонамеренных побуждений, а из слепой приверженности леволиберальным догмам, которые в сегодняшнем ЕС получили такой же сакральный статус, как в СССР — идеи коммунизма.