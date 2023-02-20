«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством…» — это дедушка Джо, как и положено по приезде, раздаёт пряники киевским внучатам. Внучата рады без памяти, ведь и им, и всем остальным понятно, что раздача пряников — это фон и предлог. США уже вкачали в Украину миллиарды долларов и лично привозить президента США для этого вовсе не требовалось. Но внучата долго просили. А тут и повод подходящий: на днях годовщина начала СВО. Пришлось ехать.

Иван Шилов ИА REGNUM Бомбоубежище

Впрочем в изложении New York Times визит приобретает эпический характер:

«Президент Байден совершил тайную поездку в осажденную столицу Украины, прибыв туда после многочасовой поездки на поезде от границы с Польшей, чтобы продемонстрировать решимость своей администрации перед лицом продолжающегося года вторжения России в страну».

Вам это ничего не напоминает? Да это же просто «Властелин Колец»: седовласый правитель Рохана, отбросив все сомнения, тайным маршрутом спешит в осажденную орками столицу свободного Запада, чтобы привести военную помощь.

То, что непосредственно Киеву в реальности уже давно не угрожает ничего похожего на осаду, не имеет никакого значения для тех, кто привык воспринимать мировую политику как блокбастер в жанре фэнтези. Как и совершенно лишней для них является информация агентства Associated Press о том, что «тайный визит в осажденный город» был заранее согласован с Москвой для получения гарантий безопасности американского президента.

Визит Байдена дал новую версию причин загадочной киевской благодати: с 12 февраля в Киеве нет веерных отключений электроэнергии.

Прежде киевлянам уже перепадали такие «подарки», например, во время одного из приездов Бориса Джонсона прошлой осенью. Хотя такими длительными они никогда не бывали.

Вместе с благодатью и хлопоты.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

С самого утра город намертво встал в пробках. И даже восстановление работы электротранспорта в конце прошлой недели, которое должно было бы немного разгрузить дороги (тоже одна из причин?) не помогло.

Отдельно Байден подкузьмил родителям киевских школьников.

Украинские власти уже давно завели особый крайне раздражающий горожан протокол приёма зарубежных делегаций — тревога противовоздушной обороны. Её включали всем: тому же Джонсону, европейским дипломатам, Шольцу. А теперь и Байдену.

Но включили её между 11 и 12 часами по киевскому времени. То есть как раз тогда, когда в школах заканчиваются уроки.

По порядку, установленному Министерством образования Украины и управлением образования Киевсовета, в случае тревоги ученики школ следуют в убежище. А забрать их оттуда родители могут только в обмен на заявление на имя директора школы: «Я, такой-то, прошу отдать мне моего ребёнка во время воздушной тревоги. Ответственность за его жизнь и здоровье беру на себя».

В общем-то, разумно. Только кто забирает детей из школы, пока родители на работе? Бабушки и дедушки. А они такое заявление написать не могут, оно пишется только родителями.

В общем, ради спектакля, устроенного Зеленским для Байдена («А ще в нас буває тривога. Чуєте? Уууу-ууу-ууу!»), школьники отправились по подвалам. И половина из них сидела там до отбоя, забрать было некому.

О том, что тревога липовая, свидетельствует поведение гостей и хозяев.

У президента США строгий протокол безопасности. Однако никакая Сикрет Сёрвис не тащит его в убежище. Все мирно гуляют возле Михайловского монастыря — хоть и под звуки сирен.

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден в Киеве

Место прогулки не просто символическое, а многослойно символическое.

Тут тебе и мемориал «небесной сотни»: с 18 по 20 февраля 2014 года продолжались кровавые столкновения, которыми завершился госпереворот. Тут же фото украинских солдат, погибших на Донбассе с 2014 года. А перед самим Михайловским собором — одна из постоянно действующих выставок подбитой российской техники.

Причиной начала СВО был конфликт на Донбассе, а причиной конфликта — переворот и евромайдан. И пускай т. н. небесная сотня была наполовину фейковой — это не помешало спустя каких-то девять лет получить кошмарный «урожай»: по меньшей мере сотню тысяч убитых. И это только с украинской стороны. И только то, что Запад рискнул признать.

Те, кто девять лет назад сунул Украину в эту пропасть, сегодня приехали оценить результаты и эффективность инвестиций. А украинцы им рады — словно дети леденцу на палочке.