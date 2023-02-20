Около 9 утра 20 февраля в Киев неожиданно прибыл президент США Джо Байден. По данным The New York Times, президент покинул Вашингтон без предупреждения после того, как в субботу поужинал в компании супруги Джилл в ресторане. Около 8 утра (в 9 по Москве) Байден прибыл на поезде из Польши, сообщил CNN. Поездка в Варшаву анонсировалась заранее, на 21 февраля. Теперь же стало ясно, что Байден отправится в Польшу с Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

О том, что на Украину готовится чей-то экстраординарный визит, свидетельствовали беспрецедентная активность авиации НАТО на украинско-польской границе и воздушная тревога, объявленная в самом Киеве.

Хозяина Белого дома встретила посол США в Киеве Бриджит Бринк, а через полчаса — в Мариинском дворце в центре Киева Байдена принял президент Украины Владимир Зеленский. Ранее высказывались предположения, что «тайная» встреча Байдена и Зеленского состоится в Польше, — но «броска на Киев» явно не ожидали.

Внезапный и выглядевший необъявленным визит президента США Джо Байдена в Киев готовился около недели. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в правительстве Украины. В Киеве «давно просили» Байдена приехать с визитом.

Цитата из видео Зеленский и Байден в Киеве. 2023. Украина Зеленский и Байден в Киеве. 20.02.2023

Блиц-вояж был подготовлен при соблюдении «строжайшей секретности» через каналы коммуникаций главы офиса президента Украины Андрея Ермака и руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы. Публичная часть включала съемку у Свято-Михайловского собора (отобранного ранее у канонической УПЦ) и прогулку по Михайловской площади под звуки сирен воздушной тревоги.

Главный практический результат — обещание Байдена предоставить Киеву новый пакет военной помощи на полмиллиарда долларов.

Смс-рассылка жителям Киева о фейковой воздушной тревоге, к приезду Байдена

Президент США вел речь о передаче Киеву боеприпасов РСЗО HIMARS, сообщило Reuters. Ранее то же агентство передавало: Вашингтон согласился отправить Украине планирующие высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии до 150 км.

Но первостепенным был именно медийный эффект, который был подготовлен, срежиссирован и представлен в первую очередь для внутриамериканской аудитории, сходятся во мнении эксперты. Хотя, отмечают они, медийный эффект для противника — России, для союзников — в Европе также имел место.

Зачем Байдену понадобился киевский «блиц»

«То, что мы наблюдали, очень похоже на визит теперь уже бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, — сказал ИА REGNUM эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. — Визит Байдена в Киев — это демонстрация: мы прибыли в свой воюющий город, к своему клиенту, в свою колонию, это наше».

Политолог, специалист по США Малек Дудаков приводит другую аналогию. Еще когда анонсировался лишь заранее объявленный визит Байдена в Польшу, в США ожидали — действующий глава Белого дома «будет пытаться представить себя президентом военного времени, подобным его известным предшественникам-демократам — Франклину Рузвельту и Гарри Трумэну», — сказал Дудаков в интервью ИА REGNUM. Трумэн, напомним, ассоциируется не столько с последними месяцами Второй мировой, сколько с началом холодной войны — противостояния, которое часто сравнивают с нынешним противостоянием России и США.

Аналитики сходятся во мнении — это важный элемент в начавшейся предвыборной кампании Байдена. Вояж в Восточную Европу призван стать продолжением недавнего обращения президента к Конгрессу. В Вашингтоне он затронул внутриамериканскую повестку, сейчас формулирует свое внешнеполитическое послание, указал Дудаков.

«Для Байдена главное в этом визите — это внутриполитическая повестка, — соглашается политолог Владимир Корнилов. — По сути дела, это такое объявление своего выдвижения на второй срок после того, как даже СМИ, аффилированные с Демпартией, стали писать о том, что лучше бы ему не выдвигаться, в силу возраста».

Собственно, объявление о достаточно небольшом военном «транше» на 500 млн долларов и о поставках артиллерийских снарядов и боеприпасов для НIMARS не требовало показательного визита в Киев, отмечает Корнилов. Но главное — медийный эффект для американской аудитории, указал эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Во-вторых, команда демократов, отправив Байдена в Киев, решает и внешнеполитическую задачу, указывает политолог Александр Асафов. «Ни встречи на базе «Рамштайн», ни Мюнхенской конференции, ни других юбилейных мероприятий не хватило для создания убедительной картины поддержки Украины коллективным Западом, — сказал Асафов ИА REGNUM. — Наоборот, мы слышали слова о том, что по всей Европе не нашлось ни одного иностранного танка. Мы услышали про то, что Украина может получить современную авиацию, но, скорее всего, это будет «когда-нибудь никогда». Теперь и геополитическому оппоненту — Москве — продемонстрирована поддержка, и нерешительных союзников мотивировали.

В-третьих, но не в последнюю очередь, указывает Асафов,

Вашингтону надо было в режиме ручного управления решить ряд ключевых вопросов по продолжению демонтажа коррупционной иерархии украинской власти.

Украинское военно-политическое руководство, конечно, получило серьезную символическую поддержку, отмечает Корнилов. «Ясное дело, что это очень активно будет задействовано и уже задействуется украинской пропагандой, которая уже вовсю сейчас крутит всевозможные ролики и информационные сообщения в духе «кардинал и галантерейщик — это сила!» — указал собеседник.

За эффектными медийными заявлениями и громогласными обещаниями помощи может остаться скрытым главное — какую, собственно, помощь получит Киев от американского покровителя.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Америка с нами», но с F-16 придется подождать

В Конгрессе США сходятся во мнении о необходимости предоставлять помощь Украине, несмотря на наличие разногласий по другим вопросам, заверил Байден, которого цитирует CNN. Результаты сегодняшней встречи с Байденом «получат отображение на поле боя», в свою очередь заявил Зеленский.

При этом, как отмечает TACC, спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти предупредил: его однопартийцы в Конгрессе не допустят выделения неограниченной и ничем не обоснованной помощи Украине. В ноябре республиканцы подготовили резолюцию о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине.

В ходе поездок Байдена по Восточной Европе «будут какие-то непубличные согласования, например, сроков поставок той же тяжелой техники. С этим сейчас большие проблемы, потому что их поставки согласовали, но сроки сдвигаются довольно серьезно», — сказал ИА REGNUM эксперт-американист Малек Дудаков. Лондонская The Times 19 февраля отмечала, что «для весеннего наступления на Украину прибудет менее четверти запланированных танков», 50 из 320.

В публикации Reuters отмечалось: Штаты отклонили запросы Киева на поставку ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км. Вопрос о дальнобойных системах, похоже, остается открытым.

Зеленский сообщил что сейчас обсудил с Байденом вопрос о дальнобойных вооружениях, также отмечает Reuters. Но речь идет именно об «обсуждении», но не об обещании.

Не далее как в эту субботу британский премьер Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности призвал удвоить военную помощь Украине, также заявив о необходимости поставок Киеву дальнобойной артиллерии. Как указывало ИА REGNUM, речь, возможно, идет о британских аналогах американских ATACMS.

Но по итогам визита Байдена Киев не получил ни американских дальнобойных ракетно-артиллерийских систем, ни — заметим — истребителей F-16.

По сути же, Байден несколько ограничил аппетиты Киева, полагает Корнилов. «Он уже фактически сказал «нет» по поводу истребителей, — указал собеседник. — В любом случае даже те заявления, которые делал Риши Сунак, уже давший добро на поставку военных самолетов, не будут последним словом. Уже говорится о том, что передача самолетов не сможет состояться завтра-послезавтра, и даже в этом году».

Поэтому, полагает Корнилов, предстоящая 21 февраля поездка Байдена в Польшу вряд ли что-либо изменит в позиции Вашингтона по поводу передачи F-16 или дальнобойной артиллерии.