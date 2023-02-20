Пока в Сирии продолжали разбирать завалы после катастрофического землетрясения, настоящие тектонические подвижки проходят в дипломатической плоскости: стало известно, что сирийскую столицу Дамаск в ближайшие дни посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Трудно недооценить значение этого события.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Саудовская Аравия долгие годы после завершения активных боевых действий придерживалась непоколебимой позиции в отношении Башара Асада и блокировала все вопросы о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств — крупнейшей и авторитетнейшей международной региональной организации.

Несмотря на то, что часть арабских стран, такие как ОАЭ и Алжир, активно ратовали за возвращение Сирии, большинство членов традиционно ориентируется на мнение Саудовской Аравии. И вот теперь, кажется, лед тронулся.

Danalm000 Государства — члены Лиги арабских государств

Первым далеким раскатом был разговор президента Египта с Башаром Асадом.

Как известно, Египет находится под сильным влиянием Саудовской Аравии и предпочитает не делать резких шагов без предварительного согласования с главой аравийской монархии, особенно в таком деликатном вопросе. Сам разговор президентов был, конечно, о землетрясении, выражались соболезнования и звучали слова поддержки, тем не менее для экспертов это уже был первый шаг.

В целом кулуарные разговоры между арабскими государствами о том, что надо бы ослабить санкционную удавку, уже шли как минимум с 2018 года. Всем давно стало очевидно, что политическая система Асада устояла и необходимо как-то выходить из создавшегося тупика.

В том же 2018 году Арабские Эмираты восстанавливают работу своего посольства, запускают регулярные рейсы в Дамаск сразу из двух эмиратов и дают возможность сирийцам вести бизнес.

Осознав, к чему всё идет, и понимая, что если пустить дело на самотек, то «тиран Асад, который должен уйти», просто начнет восстанавливать страну, американцы усилиями конгрессменов двух партий готовят и накладывают новый пакет санкций (т. н. Акт Цезаря), рассчитанный на удар по сирийским экономическим связям и бизнесу, еще только поднимающемуся из руин.

Bernard Gagnon Дамаск, Сирия

Это серьезно затормозило процесс нормализации. Хотя представители Эмиратов и Иордании предпринимали отдельные попытки выторговать у США поблажки, сделать исключения для отдельных бизнесменов, в основном поставщиков сельскохозяйственной продукции.

Тем не менее процесс был замедлен, но не остановился. На каждом заседании Лиги арабских государств вопрос восстановления членства Сирии так или иначе поднимался и обсуждался, но откладывался с оглядкой на американцев.

Именно поэтому мнение Саудовской Аравии было и остается столь важным.

Несмотря на замороженные официальные отношения между Сирией и Саудовской Аравией, в реальности контакты между ним не прекращались. С 2018 года при посредничестве тех же ОАЭ были более-менее регулярные встречи по линии военной разведки, и доподлинно известно, что главный советник Асада в этой сфере и один из влиятельнейших силовиков Сирии Али Мамлюк как минимум два раза летал в Рияд.

Продолжались контакты и по такой специфической для региона линии, как племенные связи. У сирийцев довольно много смешанных браков, если так можно сказать, поскольку границы для бедуинов условны, а крупнейшие арабские племена зачастую присутствуют одновременно в двух-трех странах.

Надо сказать, что и саудовцы после возвращения под контроль Дамаска погранпереходов в Дараа закрывали глаза и особо не препятствовали товарообороту через Иорданию, прекрасно зная конечные пункты назначения.

Показательно, что серьезным переломным моментом в отношении к Сирии, да и во всей внешней политике Саудовской Аравии были события, связанные именно с Россией.

Но это было связано не с российскими уговорами арабских стран восстановить Сирию в правах, а провалившимися американскими уговорами нарастить добычу на фоне конфликта на Украине и санкций в отношении углеводородов из России.

Молодой саудовский принц, оскорбленный высказываниями Байдена о нем как о преступнике, жестко одернул США и как-то неожиданно для себя легко выиграл. Ситуация продемонстрировала, что американские желания вполне можно ограничивать, особенно если они бьют по собственному карману и главное — престижу.

В контексте этого санкции против Сирии и жесткая линия американцев становятся следующим очевидным раздражающим сюжетом для набирающего вкус Мухаммеда бин Салмана.

Вопрос был только в том, как, сохранив лицо, вернуться в Сирию, ведь Саудия довольно однозначно была на стороне противников Асада. И тут случается землетрясение. Как в той пословице — не было бы счастья, да несчастье помогло.

Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Сирии

Тут же в Алеппо прилетел первый саудовский самолет с 35 тоннами гуманитарной помощи, а затем был анонсирован визит министра иностранных дел СА.

Характерно, как поменялась тональность и в медиапространстве, где эксперты наперебой заговорили о размораживании отношений, а некоторые — о скором восстановлении Сирии в ЛАГ.

Например, саудовский аналитик д-р Али аль-Анези заявил в телеинтервью саудовскому же новостному каналу «Аш-Шарк»: «Королевство не будет препятствием для возвращения Сирии в состав Арабской лиги. КСА стремится к воссоединению арабских стран и стремится к этому всеми своими усилиями».

Профессор Университета Сунь Ятсена в Пекине, д-р Шахер аш-Шахер в интервью Athar Press допустил возможность участия Дамаска в саммите, сказав:

«Я думаю, что Саудовская Аравия сломала ледяной барьер между собой и Дамаском. В настоящее время работает над возвращением Дамаска в Лигу арабских государств и будет двигаться в этом направлении. Возрождение отношений с Саудовской Аравией станет реальным этапом восстановления Сирии».

Даже скептики, как, например, в газете «Аль-Ахбар», отмечая, что «о реальном шаге Эр-Рияда в сторону Дамаска в настоящее время говорить не приходится, особенно в свете того, что дело о хадже остается в руках оппозиционной «коалиции», допускают, что первые шаги на пути реальной нормализации отношений между двумя странами должны начинаться с визита министра иностранных дел.

Все дружно отмечают, что Саудовская Аравия обошла запрет США, поручив организациям собирать пожертвования и отправлять помощь в Сирию, а генеральный директор Сирийской гражданской авиации объявил, что он получил запрос от Управления гражданской авиации Саудовской Аравии на отправку самолета с помощью пострадавшим от землетрясения в Сирии, из Эр-Рияда в Дамаск.

В общем, положительная динамика налицо.

Для России, кроме внешнеполитических «очков в карму», с возвращением Сирии к нормальным отношениям с соседями появится еще один потенциальный перевалочный хаб, через который можно будет вести экономическую (да и не только) деятельность в обход западных санкций. В сложившейся непростой ситуации он будет отнюдь не лишним. Надо только успеть выстроить экономическое присутствие, пока волны инвестиций из аравийских монархий не захлестнули изголодавшуюся Сирию.